Presidentti Donald Trump piti tiedotustilaisuuden yhdessä koronavirusviranomaisten kanssa Valkoisessa talossa 31. maaliskuuta. Kuva: Chris Kleponis / CNP via ZUMA Wire

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on muuttanut täysin suhtautumistaan koronaviruspandemiaan. Trump varoitti kansalaisia haastavista tulevista päivistä Valkoisessa talossa tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Haluan jokaisen amerikkalaisen varautuvan edessä oleviin vaikeisiin päiviin”, Trump sanoi ja jatkoi:

”Nämä tulevat olemaan todella, todella tuskalliset kaksi viikkoa.”

Yhdysvalloissa on vahvistettu 190 000 koronavirustartuntaa, mikä on enemmän kuin missään muualla maailmassa. Keskiviikkona maassa ohitettiin kyseenalainen merkkipaalu, kun viruksen aiheuttaminen kuolemien määrä kasvoi yli neljääntuhanteen, kertoo John Hopkinsin yliopiston seuranta.

Nämä luvut ovat kuitenkin vain alkusoittoa sille, mitä Trump ja Yhdysvaltain viranomaiset pelkäävät olevan tulossa.

Datan ja mallinnuksien mukaan tulevien kuukausien aikana 100 000 tai jopa 240 000 yhdysvaltalaista voi kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoi Valkoisen talon koronaviruskoordinaattori Deborah Birx keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaan pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Ei ole olemassa hopealuotia. Ei ole maagista rokotetta tai hoitoa. Kyse on vain käytöksestä: meidän jokaisen käytös voi muuttaa pandemian suunnan seuraavan 30 päivän aikana”, Birx sanoi CNN:n mukaan.

Trump täydensi, että jopa 2,2 miljoonaa yhdysvaltalaista olisi voinut kuolla, jos viruksen leviämiseen ei olisi puututtu.

Tartuntatautiasiantuntija ja presidentin neuvonantaja Anthony Fauci puolestaan kertoi, että viranomaiset tekevät kaikkensa saadakseen lukuja alaspäin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain viranomaiset ennustavat koronaviruksen aiheuttavan satojatuhansia kuolonuhreja.

Sunnuntaina lääkäri Fauci arvioi CNN:n haastattelussa, että Yhdysvalloissa koronavirus tulee aiheuttamaan 100 000–200 000 ihmisen kuoleman.

Mutta tiistai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa jokin oli muuttunut. Trumpin epätavallisen vakava olemus yhdistettynä korkeimpien kansanterveysviranomaisten esittämiin kaavioihin toi esiin tilanteen synkkyyden, joka on puuttunut presidentin aikaisemmista tiedotustilaisuuksista, kirjoittaa CNN.

Presidentti on kuluneen viikon aikana tehnyt täyskäännöksen suhtautumisessaan koronaviruspandemiaan.

Vielä helmikuun alussa presidentti uskoi lämpimän sään vievän viruksen mennessään. Helmikuun loppupuolella Trump kertoi ”koronaviruksen olevan hallinnassa”. Maaliskuun alussa hän vertasi koronavirusta kausi-influenssaan ja vakuutti maan elinkeinoelämän pysyvän normaalina.

Vielä viime viikolla Trump pohti epidemiaan liittyvien erityistoimien purkamista, jotta pahoin romahtanut talous taas käynnistyisi. Hänen huolenaan oli, että rajoituksissa on menty ehkä liian pitkälle.

”Emme voi sallia sitä, että hoito on pahempi kuin itse ongelma”, Trump kirjoitti Twitterissä viime viikon maanantaina.

Muutos Trumpin suhtautumisessa oli nähtävissä jo sunnuntaina, kun presidentti vetäytyi tavoitteestaan avata Yhdysvallat pääsiäiseksi. Sunnuntaina presidentti ennusti tautihuipun todennäköisesti ajoittuvan pääsiäisen tienoille.

Sunnuntain tiedotustilaisuudessa Trump oli hätkähtynyt siitä, millaista jälkeä koronavirus on saanut aikaan hänen kotikaupungissaan New Yorkissa, joka on yksi Yhdysvaltojen pahimpia epidemia-alueita.

Tiistaina presidentti viittasi jälleen ystäväänsä, joka on sairaalassa koomassa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

”Tämä sairaus ei ole mikään kausi-influenssa. Tämä tauti on säälimätön”, Trump sanoi tiistaina CNN:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump kehotti myös kansalaisia kiinnittämään huomiota liikkumiseen. Hän suositti rajoittamaan ryhmien kokoa kymmeneen, suosimaan etätyöskentelyä ja välttämään ravintoloissa ruokailemista.

Liittovaltion ohjeissa suositellaan lisäksi välttämään ylimääräistä matkustamista, lykkäämään vierailuja vanhainkoteihin ja suosimaan hyvää hygieniaa.

”On äärimmäisen tärkeää, että amerikkalaiset noudattavat ohjeita seuraavien 30 päivän ajan. Kyse on elämästä ja kuolemasta”, Trump sanoi.

Varapresidentti Mike Pence sanoi tiistaina, että viruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetetuilla rajoituksilla on jo ollut vaikutusta.

”Meillä on syymme uskoa, että rajoitukset toimivat. Älkää lannistuko”, sanoi Pence.