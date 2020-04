Koronavirusepidemian pelätään puhkeavan hetkenä minä hyvänsä Idlibin maakunnassa Luoteis-Syyriassa lähellä Turkin rajaa. Puhjetessaan epidemia tekisi sodan runtelemalla alueella pahaa jälkeä: paikallisen terveydenhuollon johtajan mukaan sairaalahoidon tarpeessa voisi olla lyhyen ajan kuluessa yli satatuhatta potilasta.

Idlibin alueella on lähes miljoona maan sisäistä pakolaista, jotka ovat jättäneet kotinsa sen jälkeen, kun Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot aloittivat hyökkäyksensä alueelle viime joulukuussa.

Taistelut keskeytyivät maaliskuun ensimmäisellä viikolla sen jälkeen, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat tulitauosta Moskovassa. Turkki on tukenut alueella toimivia aseryhmiä ja tuonut sotilaitaan Syyrian puolelle.

Leirioloissa virus leviäisi nopeasti satojen tuhansien tilapäismajoituksessa olevien ihmisten keskuuteen. Maailman terveysjärjestö WHO toimitti ensimmäiset virustestit Idlibiin viime viikolla ja ne otettiin heti käyttöön alueen ainoalla testejä tekevällä klinikalla.

Kansalaisjärjestö Violetin vapaaehtoistyöntekijät valmistautuivat desinfioimaan Idlibin kaupungin Sina-sairaalaa maaliskuun 13. päivänä. Syyria kiristi samaan aikaan varotoimiaan koronaviruksen vuoksi, vaikka viralliset tartuntaluvut olivat alhaiset. Kuva: Abdulaziz Ketaz / AFP

”Ensimmäiset 15 tutkittua näytettä ovat olleet negatiivisia”, kertoo Idlibissä terveydenhuoltoa tarjoavien organisaatioiden kattojärjestölle UOSSM:lle työskentelevä lääkäri Tammam Lodami Afrinista, Idlibin koillispuolelta. ”Toisin sanoen täällä ei ole yhtään varmistettua koronatapausta.”

”Mutta jos virus pääsee leviämään tällä alueella, siitä tulee täystuho. Täällä ei ole mitään eristystiloja eikä mitään muutakaan, epidemian varalle ei ole tehty yhtään mitään.”

Suurimpiin kuuluvia leirejä ovat 165 000 pakolaisen Deir Hassan Turkin rajalla Alepposta itään ja Tal al-Karama sen naapurissa.

Aseiden vaikeneminen maaliskuussa on tuonut epidemian leviämisen kannalta myös ongelmia: ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt.

”Kävin sunnuntaina Idlibin kaupungissa ja siellä oli aika paljon ihmisiä leireiltä”, Lodami sanoo. ”Mutta eiväthän he sinne voi asumaan jäädä, se on tuhoutunutta sotatoimialuetta.”

Syyrian hallitusta vastaan taistelevien ja osin Turkin tukemien aseryhmien hallussa oleva maakunta on menettänyt suurimman osan sairaaloistaan ja terveyskeskuksistaan talven taisteluissa ja pommituksissa.

”Ainakin 84 terveydenhuollon yksikköä on joko tuhoutunut, vahingoittunut tai joutunut lopettamaan toimintansa väkivallan tai henkilökunnan tai hoitotarvikkeiden puutteen vuoksi”, sanoo tutkija Agneta Kallström, joka tekee Itä-Suomen yliopistossa väitöskirjaa Syyrian sodan vaikutuksista maan terveydenhuoltoon. ”Käytännössä taudin leviämisen estäminen tulee osoittautumaan mahdottomaksi.”

Idlibin maakunnan terveysviraston johtajan Munzer al-Khalilin mukaan alueella on 30 aikuisille tarkoitettua hengityslaitetta ja 105 tehohoidon vuodepaikkaa. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on hänen arvionsa mukaan yhteensä 110 000, kun epidemia pyyhkäisee maakunnan ylitse.

”Tiedotuskampanjamme eivät oikein ota tulta”, al-Khalil toteaa Dubaissa päämajaansa pitävälle Al Arabiya -kanavalle. ”Ihmiset pitävät koronavirusta jälleen yhtenä koettelemuksena pommien ja kemiallisten aseiden lisäksi. He ovat menettäneet toivonsa.”

”Ihmiset seuraavat uutisia verkossa ja ymmärtävät tilanteen vakavuuden, mutta heitä on vaikea saada sitoutumaan varotoimiin, vastahan he juuri äsken pakenivat pommeja”, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Luoteis-Syyrian kenttäkoordinaattori Cristian Reynders puhelimitse HS:lle.

”Lääkärit ja hoitajat ovat joutuneet myös pakenemaan. Hoitajilla on käsissään tehohoitopotilaita, raskaana olevia potilaita, hengenvaarallisesti haavoittuneita, ja heidän sairaalansa ovat voineet joutua milloin tahansa pommituksen tai ammunnan kohteeksi, joko tarkoituksella tai vahingossa.”

Hoitaja ruokki keskosvauvaa sairaalassa Idlibissä helmikuun 27. päivänä. Kuva: UMIT BEKTAS / Reuters

”Koko elinympäristö on poikkeustilassa ja nyt pitäisi sitten tehdä 180 asteen käännös ja ryhtyä hoitamaan kansanterveyttä.”

”Leireillä ihmiset asuvat tyypillisesti teltoissa, joissa on heidän lisäkseen seitsemän kahdeksan muuta ihmistä. Suuremmissa suojissa on 200–300 henkeä samassa tilassa. Hygieniaolot ovat huonot, puhdasta vettä tai pesumahdollisuutta ei ole. Ihmiset jakavat kaiken keskenään. Eli potilaiden eristäminen on lähes mahdotonta, heidän on liikuttava, jotta he löytävät ruokaa lapsilleen.”

Idlibin nykyisestä kolmen miljoonan asukkaan väestöstä puolet asuu tiiviisti”, Reyenders sanoo. ”He ovat todella riskiryhmässä, sillä monilla on vaikka mitä muita oireita mukaan lukien hengitystiesairaudet. Eli epidemian puhkeaminen olisi katastrofi, ellei humanitaarista apua pystytä järjestämään koordinoidusti.”

Koko Syyriassa oli tiistaina virallisen tiedon mukaan todettu kymmenen varmistettua koronavirustartuntaa, kuolonuhreja oli kaksi. Luvut ovat mihin tahansa verrattuna todella pieniä.

Samaan aikaan presidentti Bashar al-Assadin hallinto on järjestänyt koko maahan varsinaisen viruspoikkeustilan. Koulut ja ulkorajat on suljettu, ja tiesulut on pystytetty myös maakuntien rajoille. Viralliset tautiluvut eivät toisin sanoen vaikuta uskottavilta.

”Eivät todellakaan”, Agneta Kallström sanoo. ”Ajatellaanpa pelkästään taudin kourissa kamppailevaa Irania, joka on Syyrian tärkein liittolainen. Itä-Syyriassa on rajat ylittävää liikennettä, sotilaita ja taistelijoita. Ja shiialaisia pyhiinvaeltajia on tullut Iranista Damaskoksen alueelle koko ajan.”

Irak on raportoinut aiemmin ottaneensa ainakin kuudelta Syyriasta palanneelta pyhiinvaeltajalta positiivisen koronavirusnäytteen.

Yhdysvaltalaiselle Council on Foreign Relations -tutkimuslaitokselle työskentelevä tutkija Steven Cook ennustaa tuoreessa artikkelissaan Foreign Policy -lehdessä, että epidemian viivästynyt puhkeaminen Idlibissä aiheuttaa vielä naapurimaissa ja Euroopassa tartuntojen toisen aallon.

”Se pitkittää kärsimyksiä Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa, Iranissa, Venäjällä ja Euroopassa”, Cook ennustaa.

”Rehellisesti sanoen me emme ennustele tällaisia”, Lääkärit ilman rajoja -järjestön Cristian Reynders sanoo. ”Virus ei piittaa kansallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä eikä valtioiden rajoista. Kiinasta alkanut epidemia vaikuttaa nyt koko maailmaan eikä sitä saada taltutettua, ellei sitä vastaan taistella joka paikassa.”

”Ihmiskunnan solidaarisuus on ainoa tapa ratkaista tämä tilanne.”