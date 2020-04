Ambulanssikuski asetteli paareja ajoneuvoonsa Mount Sinai -sairaalan ulkopuolella New Yorkissa tiistaina. Sairaalaan on tullut runsaasti covid-19-tautiin sairastuneita ihmisiä. Kuva: Spencer Platt / AFP

Yhdysvalloissa koronavirusepidemia on johtanut pulaan hengityskoneista ja muista sairaalatarvikkeista.

New Yorkin demokraattikuvernööri Andrew Cuomo on pitänyt monta päivää esillä ongelmaa hengityskoneiden pulasta. Viime lauantaina hän esimerkiksi kertoi, että laitteiden hinta on noussut noin 25 000 dollarista 45 000 dollariin (41 000 euroon).

Tiistaina hän kertoi päivittäisessä tiedotus­tilaisuudessaan, että hengityskoneista on käynnistynyt 50 osavaltion ja liittovaltion hätätilaviraston FEMA:n välinen huutokauppa.

”Meillä on kirjaimellisesti sellaisia tilanteita, että firmoista soitetaan, että noh, Kalifornia tarjosi juuri teitä enemmän. Aivan kuin olisimme eBayssä 50 osavaltion kesken ja kävisimme huutokauppaa hengityskoneista”, Cuomo sanoi viitaten suosittuun nettihuutokauppaan.

Cuomon mielestä osavaltioiden pitäisi muodostaa yhteenliittymä, joka hankkisi sairaalatarvikkeita keskitetysti. New York on arvioinut tarvitsevansa yhteensä 30 000 hengityskonetta kriisin huippuvaiheessa. Osavaltio on tilannut 17 000 uutta laitetta Kiinasta.

The Washington Post -lehti kertoo, että hallituksen ylläpitämät hätävarastot esimerkiksi kasvosuojaimista, hansikkaista ja muista tarvikkeista ovat miltei tyhjät. Lehti perusti tietonsa turvallisuusministeriö DHS:n tietoihin.

”Varastot on tehty muutaman suurkaupungin tilannetta ajatellen. Sitä ei ole koskaan rakennettu 50 osavaltion taisteluun pandemiaa vastaan”, lehden haastattelema virkailija kertoi.

New Yorkin osavaltiossa asuu noin 20 miljoonaa ihmistä. Osavaltiossa oli Suomen keskiviikkoiltaan mennessä vahvistettu yli 83 000 tartuntaa ja 1 941 kuolemaa. Viime vuorokauden aikana oli kuollut 391 ihmistä.

New Yorkissa on nyt hieman enemmän tartuntoja kuin taudin alkuperämaassa Kiinassa virallisten lukujen mukaan (81 500). Kiinassa uusien tartuntojen määrä on vähentynyt joihinkin kymmeniin päivässä.

Koko Yhdysvaltain tartuntojen luku taas kipusi yli 200 000:n keskiviikkona. Kuolleita on yli 4 500:aa.

Hengityslaitteita ja muita sairaalatarvikkeita New Yorkin keskuspuistoon Central Parkiin pystytetyssä kenttäsairaalassa. Kuva: Stephanie Keith / AFP

New Yorkin kaltaista huolta ja kritiikkiä sairaalatarvikkeista on kuulunut monesta eri osavaltiosta.

Usein arvostelu on kohdistunut republikaani­presidentti Donald Trumpin hallintoon, joka on hoitanut kriisiä vaihtelevalla tarmolla ja menestyksellä.

Trumpin mukaan Yhdysvalloissa on riittävästi sairaalatarvikkeita ja testauslaitteita, minkä monet kuvernöörit kiistävät. Esimerkiksi Marylandin osavaltion republikaani­kuvernööri Larry Hogan totesi NPR-kanavan haastattelussa, että presidentin puheet koronatestien riittämisestä ”eivät yksinkertaisesti ole totta”.

”Millään osavaltiolla ei ole tarpeeksi testejä.”

Hoganin mukaan ”joudumme lentämään sokkoina” sen suhteen, miten hyvin epidemian levinneisyys tunnetaan. Ongelma on siten samanlainen kuin Suomessa, jossa todellista tartuntojen määrää ei tunneta.

Joissakin osavaltioissa luottamus presidenttiin on koetuksella poikkeuksellisella tavalla. Washingtonin osavaltion julkinen radiokanava KUOW on lakannut esittämästä Trumpin tiedotustilaisuuksia koronatilanteesta, koska asema pitää niissä esitettyjä tietoja virheellisinä tai harhaanjohtavina.

Koronatilanteesta vastaava varapresidentti Mike Pence totesi keskiviikkona CNN-kanavan haastattelussa, että hänen mukaansa ”Italia on kaikkein vertailukelpoisin maa” Yhdysvaltoihin verrattuna.

Italiassa koronavirustilanne on ollut murheellisin koko maailmassa, kun tilannetta tarkastellaan kuolinlukujen kautta. Kuolleita on jo yli 13 100.

Pence kommentti on yhteneväinen Trumpin tiistaiseen lausuntoon, jolla hän valmisteli amerikkalaisia vaikeisiin aikoihin.

”Haluan jokaisen amerikkalaisen varautuvan edessä oleviin vaikeisiin päiviin. Nämä tulevat olemaan todella, todella tuskalliset kaksi viikkoa”, Trump sanoi.

Valkoisen talon koronatyöryhmä on varoittanut, että jopa 240 000 amerikkalaista voisi kuolla tautiin, ellei tilannetta saada hallintaan.

Presidentti Donald Trump puhui epidemiatilanteesta Valkoisen talon toimittajille tiistaina. Kuva: TOM BRENNER / Reuters

Liittovaltio on varannut miljardeja koronavirus­taisteluun. Trump on usein suuttunut osavaltioiden esittämästä arvostelusta, esimerkiksi New Yorkin kuvernöörin Cuomon ylläpitämästä hengityskone­pulasta.

”Hänellä on paljon hengityskoneita. Ongelma on, että jotkut ihmiset eivät ole ikinä tyytyväisiä, vaikka heille kuinka paljon antaisi”, Trump oli todennut The New York Times -lehden mukaan.

Yhdysvalloissa on hätkähdetty jälleen kerran pohtimaan, miksi maailman kallein terveydenhuoltojärjestelmä on niin huonosti varautunut laajamittaiseen epidemiaan.

”Miksi meillä ei ole peruslääkintätarvikkeita? Miksi meidän pitää hankkia niitä Kiinasta”, kuvernööri Cuomo kysyi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan.

Yhdysvaltain terveydenhuolto maksaa asukasta kohti yli kaksi kertaa sen verran kuin Suomen järjestelmä. Noin puolet Yhdysvaltain järjestelmästä on julkisesti rahoitettua.

Yhdysvalloissa noin 27 miljoonaa ihmistä on vailla minkäänlaista sairausvakuutusta. Sen pelätään aiheuttavan lisävaikeuksia epidemian hillitsemiseen, koska jotkut ihmiset eivät hakeudu testeihin tai hoitoon, kun se olisi tarpeellista.