Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti torstaina, että viime viikolla julistettu palkallinen ”ei-työviikko” jatkuu huhtikuun loppuun. Tavoitteena on sen avulla estää koronavirusta leviämästä.

Putin kertoi asiasta torstaina iltapäivällä pitämässään televisiopuheessaan. Siinä hän myös sanoi, aluehallinnot tekevät tarkemmat päätökset eristyksistä ja karanteeneista.

Putin perusteli tätä sillä, että tilanne vaihtelee eri alueilla selvästi.

Putinin puheesta ilmoitettiin vähän sen jälkeen, kun viranomaiset olivat kertoneet koronavirustapausten lisääntyneen Venäjällä taas selvästi.

Torstaiaamuna virallinen luku oli 3 548 eli 771 enemmän kuin keskiviikkoaamuna. Viranomaisten mukaan covid-19-tautiin on kuollut yhteensä 30 ihmistä.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin tosin myönsi jo viime viikon tiistaina, etteivät viralliset luvut kerro koko totuutta. Siihen asti vallanpitäjät olivat vakuutelleet tilanteen olevan ”hallinnassa” ja kehuneet varotoimia.

Viestin sävy muuttui silloin myös valtiollisilla televisiokanavilla. Siihen asti ihmisiä oli pääosin rauhoiteltu ja viruksen uhkaa hetkittäin jopa vähätelty, mutta tiistaista asti televisiossa on kehotettu ihmisiä pysymään kotona.

Venäjällä on kummasteltu Putinin varsin näkymätöntä roolia koronaviruskriisin aikana. Toimintaa on johtanut näkyvimmin Sobjanin, minkä lisäksi myös pääministeri Mihail Mišustin on ollut paljon esillä.

Sobjaninin näkyvyys selittyy tosin osin sillä, että Putin määräsi hänet koronatilannetta koordinoivan ryhmän johtoon. Tapauksia on myös selvästi eniten Moskovassa.

Putin piti edellisen puheensa viime viikon keskiviikkona. Siinä hän ilmoitti siirtävänsä huhtikuun lopulle suunniteltua äänestystä perustuslain muutoksista. Niistä merkittävin ”nollaa” hänen presidenttikautensa, joten hän voi jatkaa presidenttinä nykyisen kautensa jälkeenkin kausirajoituksista huolimatta.

Samalla Putin julisti jo tämän viikon ”ei-työviikoksi” ja ”vapaaksi”. Hän lupasi palkkojen maksamisen jatkuvan, minkä hän toisti myös torstaina.

Jo silloin ihmeteltiin Putinin haluttomuutta käyttää suoraan termejä kuten karanteeni tai eristys.

Sobjanin ja Mišustin joutuivat myöhemmin tarkentamaan, että Putin tarkoitti käytännössä karanteenia. Myös Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi viime perjantaina, ettei Putin puhunut vapaista ”sanan klassisessa merkityksessä”.

Tarkennukset eivät kuitenkaan riittäneet, vaan Sotšin hotellit varattiin täyteen ja viikonloppuna Moskovan puistot olivat täynnä grillaajia.

Arvostelijoiden mukaan tämä johtui ristiriitaisesta viestistä. Peskov sanoi vielä torstaina, ettei Venäjällä ole epidemiaa. Myös valtiolliset televisiokanavat olivat viime viikolle asti kertoneet viruksesta pääosin rauhoittelevasti ja paikoin vähättelevästi.

Sobjanin, joka oli jo määrännyt yli 65-vuotiaat pysymään kotona ja useimmat palvelut kiinni, ilmoittikin sunnuntai-iltana, että moskovalaiset eivät saa manantaista alkaen poistua kotoa paitsi muutamasta sallitusta syystä. Venäläisten lehtitietojen mukaan Sobjanin antoi määräyksen, kun riittävän moni ei noudattanut aiempia kehotuksia pysyä kotona.

Vastaavia määräyksiä on annettu sen jälkeen myös monilla muilla alueilla.

Torstaina Moskovan duuma päätti sanomalehti Kommersantin mukaan sakoista niille, jotka rikkovat Sobjaninin määräystä.

Tilanne on Venäjälle vaikea myös taloudellisesti.

Venäjälle tärkeä öljyn hinta alkoi laskea jo aiemmin maaliskuussa, kun Venäjä ja Saudi-Arabia aloittivat hintasodan. Sen jälkeen öljy halpeni nopeasti lisää, kun pandemia pysäytti monet yhteiskunnat.

Monet venäläiset yrittäjät ovat kritisoineet Putinin lupausta palkkojen maksamisen jatkamisesta, vaikka monet yritykset on käytännössä pakotettu sulkemaan ovensa.

Sittemmin on tarkennettu, että esimerkiksi etätyötä jo aiemmin tehneet jatkavat työskentelyään kotoa.