”Voitte käyttää saippuaa niiden pesemiseen ja uudelleenkäyttöä varten. Tämän pitäisi olla hyvä vastaus kasvosuojusten yhtäkkiseen valtavaan kysyntään.”

Näin evästi Japanin pääministeri Shinzo Abe kansalaisia, kun hän ilmoitti torstaina, että Japanin hallitus aikoo lahjoittaa jokaiselle kotitaloudelle kaksi kankaista ja pestävää kasvosuojusta, joilla voi suojautua koronavirusepidemiaa vastaan.

Uutistoimistot kertovat, että Aben ilmoitus on otettu vastaan tyrmistyksellä, sillä yhä useammat japanilaiset odottavat hallitukselta paljon kovempia toimia epidemian vastaisessa työssä. Huolista kertoo sekin, että kasvosuojaimet hamstrattiin kaupoista jo aikoja sitten.

Japanissa ei ole julistettu poikkeustilaa, mikä on huolestuttanut myös lääketieteen asiantuntijoita. Japanin lääketieteellinen yhdistys JMA varoitti keskiviikkona, että terveydenhuolto on kriisin partaalla, Asahi Shimbun -lehti kertoo.

JMA:n puheenjohtaja Yoshitake Yokokura huomautti, että joissakin länsimaissa terveydenhuoltojärjestelmät joutuivat kaaoksen tilaan vain parissa viikossa sen jälkeen kun epidemia lähti kunnolla jylläämään.

”Sama voi tapahtua Japanissa, jos emme pysy valppaina”, hän sanoi.

Pääministeri Shinzo Abe puhui kasvosuojus yllään Japanin parlamentin alahuoneessa torstaina. Kuva: AFP

Yhdistys vaati hallitusta julistamaan hätätilan, mikä mahdollistaisi aluejohtajille valtuudet pyytää ihmisiä pysymään kodeissaan. Myös oppositiopuolueista on esitetty vaatimuksia hätätilan julistamisesta, uutistoimisto Reuters kertoo.

Noin 128 miljoonan asukkaan Japanissa on ollut tähän mennessä verraten vähän tiedettyjä koronavirustartuntoja. Torstaihin mennessä niitä on ilmoitettu yli 2 600:aa ja kuolleita on kirjattu 71, yleisradioyhtiö NHK kertoo.

Näiden lisäksi ovat Yokohaman edustalla olleen Diamond Princess -risteilijäaluksen tapaukset: 712 tartuntaa ja 11 kuollutta.

Hyvän tilanteen pelätään kuitenkin nopeasti päättyvän. Esimerkiksi Tokiossa ilmoitettiin torstaina 97:stä uudesta tartunnasta, mikä oli suurin päiväkohtainen lukema ja mikä nosti kokonaismäärän pääkaupungissa yli 680:een.

Tokion kuvernööri Yuriko Koike vetosi tiistaina pääministeri Abeen, että tämä julistaisi kansallisen hätätilan.

Kuten esimerkiksi Suomessa ja Yhdysvalloissa, todellisten tartuntojen määrää ei tiedetä, koska ihmisiä on testattu melko vähän. CNN-kanavan mukaan vasta noin 30 000 japanilaiselle on tehty koronatesti.

Aben ilmoitus kangasmaskien jakamisesta sai aikaan suuttumusta ja myös sarkastista huumoria sosiaalisessa mediassa. Twitterissä julkaistiin piirroksia, joissa oli esimerkiksi kolmehenkisiä perheitä, joista yhdeltä perheenjäseneltä puuttui maski.

Japani oli ensimmäisiä maita, joissa todettiin useampia tapauksia Kiinassa puhjenneen epidemian jälkeen. Maassa oli tilastoitu 20 tartuntaa helmikuun alussa.

Sittemmin melko rauhallisesti kasvaneet tapausmäärät yhdistettynä lepsuina pidettyihin toimiin ovat aiheuttaneet laajaa ihmetystä.

”Koronavirusräjähdystä odotettiin Japanissa. Missä se viipyy?” kysyi uutistoimisto Bloomberg otsikossaan kaksi viikkoa sitten.

Yksi selitys tuli hallitukselta: se kehui havainneensa tautikeskittymät nopeasti ja estäneensä uusien tartuntaketjujen syntymisen.

Joidenkin mielestä osaselitys voi olla kansalaisten yleinen varovaisuus ja ehkä myös kasvosuojusten laajamittainen käyttö. Niitä käytetään muulloinkin kuin epidemioiden yllättäessä.

Japanissa alettiin myös käyttää käsidesiä yleisesti pian sen jälkeen kun Kiinan epidemia uutisoitiin. Myös kulttuuri saattaa suojata, sillä Japanissa kätteleminen ja halailu on harvinaisempaa kuin länsimaissa.

Tänä vuonna maassa on nähty tavallista vähemmän influenssatapauksia, mikä saattaa olla seurausta ihmisten varovaisuudesta.

Mies otti kuvaa itsestään olympiatuli taustallaan Narahan kaupungissa torstaina. Olympialaisten piti alkaa Tokiossa 24. heinäkuuta, mutta kisoja on lykätty vuodella eteenpäin. Kuva: Kazuhiro Nogi / AFP

Japani elätti pitkään toivetta järjestää heinäkuun lopusta alkaen olympialaiset Tokiossa. Maata epäiltiin siitä, että se on testannut ihmisiä laiskasti, jotta tartuntamäärät eivät näyttäisi liian huolestuttavilta kisojen näkökulmasta.

Mutta viime viikon alussa annettiin lopulta ilmoitus, että kisat lykätään ensi vuoteen. Olympialaisten aiheuttama paine on hellittänyt, mutta virus ei ole mennyt mihinkään.

Abe pyysi helmikuun lopulla kouluja ja lukioita sulkemaan ovensa huhtikuun alkuun asti, minkä lisäksi hän pyysi keskeyttämään suurten yleisötapahtumien järjestämisen. Muuten elämä on jatkunut melko normaalin näköisenä, uutistoimisto Kyodo kertoo.

Japanin parlamentti valtuutti maaliskuun puolivälissä Aben julistamaan hätätilan, jos epidemia äityy pahaksi. Kyseinen julistus olisi vaikutuksiltaan kuitenkin paljon vähäisempi kuin monissa muissa maissa.

Japan Times -lehden mukaan hätätila tarkoittaisi, että Japanin 47 prefektuurin eli hallintoalueen kuvernöörit voisivat ”pyytää” asukkaita pysyttelemään kodeissaan.

”Japanin kielessä termi ’pyytää’, kuitenkin ymmärretään ’vaatimiseksi’, mihin sisältyy vahva odotus, että ohjeita noudatetaan. Mitään rangaistusseuraamuksia ei kuitenkaan ole”, lehti selittää.

Kuvernöörit saisivat myös valtuudet määrätä kouluja, päiväkoteja, elokuvateattereita ja muita julkisia paikkoja sulkemaan ovensa. Näidenkään määräysten vastustamisesta ei voisi langettaa rangaistuksia, mutta kuvernöörit voisivat julkaista ”julkiseksi häpäisemiseksi” niskoittelevien laitosten nimet.

Japanissa kannetaan suurta huolta siitä, että poikkeuslainsäädännöillä rajoitettaisiin ihmisoikeuksia. Osa tästä asenteesta on perua maan militaristisesta historiasta toisen maailmansodan vuosina.

”Jos minulta kysytään, me emme voi valvoa Ranskan tapaista lukkojen taakse linnoittautumista”, Abe totesi parlamentissa keskiviikkona.

Bussi kuljetti hongkongilaisia matkustajia pois Jokohaman edustalla olevasta Diamond Princess -risteilyaluksesta 21. helmikuuta. Aluksella vahvistettiin yhteensä 712 tartuntaa, joista 11 vaati sairastuneen hengen. Kuva: Kim Kyung Hoon / Reuters

Shinzo Aben varauksellisten koronatoimien uskotaan myös heijastavan hänen huoltaan Japanin talouden pärjäämisestä. Hän palasi pääministeriksi 2012 nimenomaan lupauksilla tuoda uutta puhtia Japanin talouteen omalla ”Abenomics”-talouspolitiikallaan.

Myös vuosina 2006–2007 pääministerinä toiminut Abe on luvannut yli 500 miljardin euron elvytyspakettia koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin.

”Abe on aina mennyt talous edellä”, totesi finanssiyhtiö WisdomTreen Japanin-johtaja Jesper Koll Reutersille.