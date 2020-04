Koronakriisi asettaa kodittomat entistä haavoittuvampaan asemaan, sillä avustustyöntekijöidenkin tilanne on heikentynyt.

Julkaistu: 2:00

Pysykää kotona! Käsky on nyt sama kaikille maailmassa. Mutta entä ne, joilla ei ole kotia, missä pysyä?

Asunnottomat ovat nyt entistä enemmän yksin; tavallistakin heikommassa ja turvattomammassa asemassa. Nyt on suljettu myös moni avustuspiste, soppakeittiö ja yömaja. Avustusjärjestöjen kyky auttaa on heikentynyt.

Saksassa on arviolta 650 000 koditonta, ja heistä suurin osa asuu hätämajoituksissa. Kadulla on asunut ennen koronakriisiä jo lähes 50 000 ihmistä. Kodittomia lapsia on arviolta 22 000.

Saksassa kodittomien ja hädässä olevien auttamisesta ovat ottaneet nyt vastuuta monet tavalliset ihmiset – sellaiset, jotka tavallisesti kulkevat kadulla asuvien ohi.

Useissa kaupungeissa ympäri Saksaa on perustettu ”lahja-aitoja”. Leikkikenttien, puistojen ja kaupungin rakennusten aitoihin on ripustetaan ruokapusseja, vaatteita, hygieniatuotteita, jopa koiranruokaa. Moni koditon asuu kadulla lemmikin kanssa.

Gabenzaun tarkoittaa sananmukaisesti lahja-aitaa. Usein aidoissa on muitakin kylttejä, joissa sanotaan, kenelle tavarat on ajateltu. Kuva: Zacharie Scheurer

Berliinin Boxhagener Platzilla Friedrichshainissa oli kyltti myös englanniksi, kuten monilla aidoilla, sillä moni kadulla asuva ei ole syntyperäinen saksalainen. Kuva: Zacharie Scheurer

Lahja-aidat eivät ole koronakriisin synnyttämä ilmiö. Tiettävästi ensimmäinen aita, johon alkoi ilmestyä lahjoja asunnottomille oli Hampurissa jo muutama vuosi sitten.

Hampurin päärautatieasemalla pystytettiin kodittomien suosimalle paikalle aita, jonka tarkoituksena oli häätää heidät pois. Syntyi kansanliike: Aita alkoi täyttyä avustuspusseista ja kylteistä, joissa kerrottiin, kenelle ne oli tarkoitettu.

Berliinissä on ollut maaliskuussa kylmä, monena yönä pakkastakin. Kaupungissa on arviolta yli 10 000 koditonta.

”Kodittomat eivät voi suojata itseään yhtä hyvin kuin muut. Heillä ei ole mahdollisuutta säännölliseen käsien pesuun tai käsidesin käyttöön. Monet heistä ovat sairaita, eivätkä varmuudella kestä koronaviruksen aiheuttamaa tulehdusta yhtä hyvin kuin muut keskimäärin”, berliiniläinen Michael Stach sanoo.

Hän päätti viedä avustuspussin kodittomien avuksi pystytetylle aidalle.

”Jos ei tarvitse huolehtia ruuasta, on yksi huoli vähemmän”, hän sanoo.

Hän vei lahja-aidalle vessapaperia, nenäliinoja, suihkugeeliä, omenoita, mandariineja, banaaneja, kroissantteja, vesipullon ja makeisia.

Michael Stach vei lahja-aidalle ruokaa ja hygieniatuotteita. Kuva: Zacharie Scheurer

Richardplatzilla Neuköllnissä ruokapussit, vaatepussit ja hygieniatuotteet odottivat noutajiaan. Kuva: Zacharie Scheurer

Idea lahjojen viemisestä tuli spontaanisti kävelyllä, Michael Stachin tyttöystävä Ines Hackbarth kertoo. Stach asuu kulman takana yhdestä avustuspisteestä, ja siksi asia tuli mieleen. He kävivät ostamassa sopivia avustustarvikkeita.

”Kun kävelimme aidan ohi uudestaan pari tuntia myöhemmin, pussi oli poissa. Emme tiedä, kuka sen otti, mutta uskon, että joku, jolla oli siihen tarve”, Hackbarth sanoo.

”Ajattelen, että juuri tässä tilanteessa meidän täytyy ikään kuin painautua toisiamme vasten. On niin monia tapoja auttaa, että varmasti jokainen voi tehdä osansa”, Hackbarth sanoo.

”Vain yhdessä meillä on mahdollisuus selvitä tästä kriisistä vahvempina.”

Läpinäkymättömiin pusseihin on kirjoitettu, mitä pussit sisältävät. Kuva: Zacharie Scheurer

Hackbarthin mielestä nykyinen kriisitilanne auttaa ihmisiä keskittymään olennaiseen ja osoittamaan yhteenkuuluvuutta toistensa kanssa, koko yhteiskunnassa.

Hänelle kodittomien auttaminen on luontevaa myös tavallisessa arjessa. Berliinissä heitä kohtaa päivittäin paljon, ja usein Hackbarth jakaa mukanaan olevia hedelmiä tai muita välipaloja heidän kanssaan.

Kristina Pfund vei lahja-aidalle omenoita, vaatteita kylmän sään varalle ja tamponeita.

”Olin ottanut selvää, mitä on järkevää viedä ja miten tavarat kannattaa pakata ja pakkaukset merkitä. On tärkeää, että lahjoittaminen tapahtuu ilman kontaktia”, Pfund sanoo. Avunsaajien kunnioittamiseen kuuluu, että he voivat hakea tavarat ja ruuat ilman huomiota tai auttajiensa tapaamista.

Ines Hackbarth ja Michale Stach veivät avustuksia asunnottomille huomattuaan lahja-aidan kävelylenkillään. Kuva: Zacharie Scheurer

Kristina Pfund tunsi saavansa yhteyden tuntemattomaan avuntarvitsijaan viemällä avustustarvikkeita lahja-aidalle. Kuva: Zacharie Scheurer

Pfund toivoo, että lahja-aidat jäävät pysyvästi Berliiniin. Joistakin kaupungeista niitä on siivottu pois. Esimerkiksi Münchenissä lahja-aidat päätettiin purkaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ja muuallakin Saksassa terveysviranomaiset ovat kyseenalaistaneet niiden käyttöä.

Pfund työskentelee opettajana, mutta nyt koulut on kiinni.

”Haluan käyttää ylimääräisen ajan järkevästi ja solidaarisesti auttaen niitä, joilla ei ole kotona pysymisen etuoikeutta”, hän sanoo.

Tulevaisuudessa hän haluaa jatkaa asunnottomien auttamista.

”Lahjoituksen jälkeen tunsin, että minulla on jonkinlainen yhteys tuntemattomaan kodittomaan, vaikka tämä kuulostaakin vähän naiivilta”, hän sanoo.