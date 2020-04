Kiinalainen kiinteistöalan suurliikemies Ren Zhiqiang räksytti kommunistipuolueen johtoa vastaan vuosia. Arvostelu koronakriisin hoidosta meni ehkä viimein liian pitkälle.

Kiinteistöyritys Huayuan entisestä johtajasta Renistä ei ole havaintoa maaliskuun 12. päivän jälkeen. Renin ystävät arvelevat, että 69-vuotias Ren on pidätetty ja viety Kiinan kurinpitokomission vangiksi Pekingissä. Kateissa ovat myös hänen poikansa ja avustajansa.

Jo tammikuussa Ren alkoi arvostella Kiinan johtoa koronakriisin hoidosta.Tämä ei yllättänyt Kiinassa ketään, sillä Ren tunnetaan sitkeänä kommunistipuolueen arvostelijana ja sananvapauden puolestapuhujana.

Suorapuheisuutensa vuoksi hän oli saanut lempinimen Kanuuna-Ren.

Renin kritiikki on toisinaan äkkiväärää. Hän on riidellyt Pekingin pormestarin kanssa ja haastanut ministereitä oikeuteen.

Tammikuussa hän lukitsi itsensä näyttelyhuoneeseen ja sanoi tekevänsä ”esitystaidetta” vastalauseeksi siitä, että kommunistipuolue on estänyt häntä käyttämästä sosiaalista mediaa, sanomalehti The New York Times kertoi.

Ren ei kritiikistään huolimatta ole oppositioaktivisti, vaan sanoo olevansa patriootti. Hän on ollut vuosikymmeniä kommunistipuolueen uskollinen jäsen, ja yhtä uskollisesti hän on hyökännyt puolueen linjaa vastaan.

”Mitä enemmän arvostelet, sitä syvemmin maatasi rakastat”, Ren kertoi vuonna 2013 Kiinan valtiollisen CCTV-kanavan haastattelussa – tosin tätä sitaattia CCTV ei haastattelussa julkaissut, kuten Ren oli arvellutkin.

Renin kritiikki kiihtyi viime vuosikymmenellä. Hän piti Pekingissä kirjakerhoa, jossa tutustuttiin liberalismin klassikoihin Alexis de Toquevillestä Hannah Arendtiin.

Vuonna 2013 hän oli ”Weibon viidestä suuresta” uppiniskaisin. Näin kutsuttiin viittä vaikutusvaltaista hahmoa, jotka kritisoivat Kiinan hallintoa Twitteriä muistuttavassa viestipalvelu Weibossa. Kommunistipuolue sai neljä viidestä vaiennettua esimerkiksi syytteillä prostituutiosta. Mutta Ren ei hiljentynyt.

Seuraava yhteenotto koitti vuonna 2016, kun presidentti Xi Jinping vaati, että Kiinan median tulee palvella puoluetta eikä haaveilla sananvapaudesta. Tämä oli kuin tehty Renille, joka on arvostellut puoluetta nimenomaan sananvapauden tukahduttamisesta.

Ren tykitti Weibossa kritiikkiä Xin vaatimusta kohtaan. Rangaistuksena Ren erotettiin kommunistipuolueesta määräajaksi. Hänen Weibo-tilinsä jäädytettiin, jolloin hän menetti yli 30 miljoonaa seuraajaansa. Perusteena oli Renin syyllistyminen ”länsimaiseen perustuslaillisuuteen”.

HS:n tuolloinen Pekingin-kirjeenvaihtaja Mikko Paakkanen kirjoitti tapauksesta maaliskuussa 2016.

Ren on voinut jatkaa uhkarohkeaa kritiikkiään osaksi siksi, että hän on kuulunut Kiinan eliittiin syntymästään 1951 asti. Renin isä toimi Kiinan apulaiskauppaministerinä, ja äiti kävi samaa koulua kuin Pohjois-Korean hirmuvaltias Kim il-Sung.

Myös nykyisten johtajien kanssa Ren on verkostoitunut hyvin, ja hän on ainakin varapresidentti Wang Qishanin nuoruudenystävä. Wang on Kiinaa yhä itsevaltaisemmin hallitsevan presidentti Xi Jinpingin läheinen liittolainen, mikä on tähän asti saattanut suojella Reniä ankarammilta rangaistuksilta.

Tammikuinen taidespektaakkeli ei jäänyt Renin viimeiseksi vastalauseeksi koronakriisin hoidosta.

Mitään taiteellista tulkinnanvaraa ei jäänyt Renin nimiin pannussa tekstissä, joka alkoi levitä maaliskuun alussa viestiryhmissä. Kirjoituksen otsikkona oli Virus ja vakavasti sairas järjestelmä tuhoaa ihmisten elämät.

Teksti arvostelee koronakriisin hoitoa, mutta jälleen Renin kanuunat on suunnattu nimenomaan Xitä vastaan.

”En näe enää keisaria, vaan alastoman pellen”, Ren kirjoitti Yhdysvalloissa toimivan China Digital Newsin englanninkielisen käännöksen mukaan.

Kirjoituksessa käsitellään yksityiskohtaisesti Xin helmikuun 23. päivänä puolueelle pitämää puhetta, joten kohde ei jää vähimmässäkään määrin epäselväksi.

Mikä siis on Renin sanoma?

Ren muun muassa arvostelee Xin päätöstä sallia uudenvuodenjuhlan viettäminen, mikä on todennäköisesti levittänyt virusta tuhansille ihmisille.

Tekstin mukaan koronakriisiä on pahentanut se, että tietoja on peitelty ja kaunisteltu. ”Tällainen propaganda voi huijata vain niitä, jotka haluavat tulla huijatuksi”, tekstissä sanotaan.

Tekstin mukaan kriisin hoitaminen paljastaa puolueen johdossa olevat laajemmat ongelmat.

”Demokratiassa elävät eivät osaa kuvitella, miten tuskallista on elää maassa, jossa ei ole ilmaisunvapautta. Mutta kiinalaiset tietävät, että tämä epidemia ja sen tuoma tarpeeton kärsimys on suoraa seurausta järjestelmästä, joka tukahduttaa tiukasti sananvapauden ja median.”