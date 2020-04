Saksalainen avustusjärjestö Mission Lifeline kertoo keränneensä rahat kahteen lentoon, joilla halutaan hakea Kreikan Lesbokselta kaksi lentokoneellista pakolaisia Manner-Eurooppaan turvaan.

Järjestö on neuvotellut asiasta Berliinin paikallishallinnon kanssa, koska valtioiden ja EU-tason päätöksenteko etenee niin hitaasti.

Berliinin osavaltion senaatin vihreä jäsen Dirk Behrendt sanoi maanantaina lehtihaastattelussa, että Berliini voisi suoraan ottaa 1 500 pakolaista Lesbokselta.

Saksan vihreät ovat puhuneet jo pitkään pakolaisten hakemisen puolesta suoraan leireiltä, mutta poliittinen päätöksenteko asiassa etenee hitaasti.

Nyt, kun koronapandemia uhkaa Morian pakolaisleiriä, jonka tilanne on jo valmiiksi pakolaisten terveydelle vaarallinen, avustusjärjestöjen kärsivällisyys valtionhallinnon ja EU:n hitauteen toimia alkaa kulua loppuun.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM tiedotti tällä viikolla, että Manner-Kreikassa sijaitsevalla Ritsonan leirillä 23 siirtolaisella on tehty positiivinen koronavirustesti. Leirillä on 2 700 siirtolaista.

Leireillä olevista ihmisistä suuri osa on valmiiksi fyysisesti huonossa kunnossa, eikä leireillä ole mahdollisuutta olla eristyksissä toisista ihmisistä. Myös leirien terveydenhuolto on erittäin puutteellista. Siksi koronaviruksen leviämisen seurauksia pelätään leireissä nyt paljon.

Rahat lentoihin keränneen Mission Lifeline -järjestön perustaja, ensihoitaja ja sosiologi Axel Steier sanoo HS:lle, että järjestö on valmis tuomaan pakolaisia suoraan Moriasta myös Suomeen, jos Suomesta löytyy halua auttaa epätoivoisessa tilanteessa olevia ihmisiä.

”Voimme lentää myös Suomeen. Jos olette valmiita ottamaan vastaan pakolaisia Kreikasta, tulemme mielellämme sitä kautta”, Steier sanoo HS:lle.

Steier huomauttaa, että leirillä on 20 000 ihmistä humanitäärisen kriisin keskellä. Heistä 8 000 on lapsia, ja 800 lasta on leirillä ilman huoltajaa. Juuri yksinäisiä alaikäisiä haluttaisiin pelastaa Saksaan kaikkein kiireisimmin.

Evakuoitavien valinnasta huolehtisi Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, Steier sanoo.

Steier toteaa, että Saksan ilmavoimien koneet ovat hakeneet tehohoitoa tarvitsevia potilaita Italiasta ja Ranskasta Saksaan tehohoitoon.

Saksa on pystyttänyt nopealla aikataululla myös valtavan operaation hakeakseen omia kansalaisiaan pandemian takia Saksaan maista, joista lähteminen on muuttunut vaikeaksi. Tähän mennessä Saksaan on tuotu valtion avustuksella 190 000 turistia.

Valmius nopeisiin avustuslentoihin siis on. Steier huomauttaa, että oikeus elämään koskee myös Morian leireillä olevia pakolaisia.

Mission Lifeline on Steierin mukaan kerännyt lentoihin nyt 110 000 euroa. Jos lennot toteutuvat, hän uskoo ihmisten lahjoittavan entistä helpommin lisää rahaa, ja avustustoiminta voisi vakiintua. Kaksi lentoa ei hänen mukaansa riitä.

Helppoa yksityiskoneiden lennättäminen Lesbokselta ei ole. Steierin mukaan Kreikan byrokratia on osoittautunut vaikeaksi. Poliittinen päätös asiasta puuttuu myös Berliinissä. Pakolaisten hakemiseen tarvitaan ensin poliittinen päätös ja sitten viranomaisten luvat sekä sopimus toimintamallista.

Lapsia Morian pakolaisleirillä maaliskuun 5. päivänä. Kuva: Louisa Gouliamaki / AFP

Berliiniläinen vihreä europarlamentaarikko Erik Marquardt on ollut Lesboksella nyt neljä viikkoa.

”Tilanne muuttuu koko ajan pahemmaksi”, hän kertoo HS:lle.

Hänen tilaamansa oikeudellisen selvityksen mukaan Berliini voisi itsenäisesti päättää pakolaisten noutamisesta pois saarelta ilman Saksan liittovaltiota. Torstaina Berliinin senaatin Dirk Behrendt pyörsi kantansa ja totesi, että ilman sisäministeriötä asia ei sittenkään etene.

Marquardtin mukaan Lesboksen tilanteessa kyse ei ole vain koronaviruksen uhasta. Hän huomauttaa, että oikeistoradikaalit jahtasivat saarella avustustyöntekijöitä, pakolaisia ja journalisteja ilman, että viranomaiset puuttuivat asiaan.

”Koronaviruksen leviämisen takia uhkana on katastrofi. On absurdia, että Euroopassa on ihmisten tapaamiset kielletty, ja Morialla samaa vesihanaa käyttää 1 300 ihmistä”, hän sanoo.

Marquardtin mukaan leiri pitää evakuoida koronaviruksen takia nopealla aikataululla.

Euroopan tasolla ratkaisun aikaansaaminen on ollut vaikeaa, koska EU:n jäsenvaltioiden erilaisten intressien ja pakolaispolitiikkojen yhteensovittaminen on vaikeaa. Nyt tarvittaisiin Marquardtin mukaan ratkaisuja.

”Jos Saksan hallitus keskustelee asiasta kuukausia, Saksan osavaltioiden on toimittava mahdollisuuksiensa puitteissa tai vähintään asetettava painetta liittohallitukselle”, Marquardt sanoo.

”Berliinin aloite on oikein. Meidän täytyy nyt todistaa kykymme toimia”, hän sanoo.

”Koronakatastrofin estämiseen leireillä ei tarvita paljon. Kyse on paristakymmenestä tuhannesta ihmisestä, jotka voisimme laittaa karanteeniin muutamassa EU-maassa. Hotelleita, risteilyaluksia ja vastaanottokeskuksia on tyhjillään.”

Siirtolaisnaiset ompelivat itse hengityssuojia Morian pakolaisleirillä 25. maaliskuuta. Kuva: Manolis Lagoutaris / AFP