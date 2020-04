Koronakriisi kohtelee myös jumalia ja muita pyhiä tasaveroisesti: yhtä lailla Rooman Pietarinkirkko kuin Jerusalemin vanhakaupunki on suljettu virusriskin vuoksi.

Torstaina myös islamin pyhimpään kaupunkiin Mekkaan julistettiin ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa kellon ympäri. Jo maaliskuun alussa Saudi-Arabia oli kieltänyt ”pienen” pyhiinvaelluksen eli umran, ja Mekan pyhimmät paikat Suuri moskeija ja Kaaban musta kivi ammottavat tyhjyyttään.

Jopa muslimien pyhiinvaelluskuukausi hadž on nyt vaarassa peruuntua tiettävästi ensimmäistä kertaa yli 200 vuoteen.

Saudi-Arabian pyhiinvaellusministeri Mohammed Saleh bin Taher Banten kehotti keskiviikkona muslimeita lykkäämään suunnitelmiaan hadžiin osallistumisesta. Hadž osuu heinä- ja elokuulle, joten normaalioloissa pyhiinvaellusmatkojen tulisi hiljalleen olla varattu.

”Saudi-Arabia on valmis ottamaan vastaan muslimit kaikkialta maailmasta. Mutta nyt kyseessä on pandemia, jolta olemme rukoilleet Jumalaa meitä säästämään, ja kuningaskunnan on ajateltava muslimien ja kansalaistensa terveyttä”, Banten sanoi keskiviikkona tv:ssä Britannian yleisradion BBC:n mukaan.

Pyhiinvaellusministeri Bantenin ilmoitus tulkittiin laajalti ennakkovaroitukseksi siitä, että pyhiinvaellus tullaan todennäköisesti perumaan.

Mekkaan ahtautuvat väkimäärät ovat sellaisia, että ratkaisu vaikuttaa väistämättömältä. Tänä vuonna hadžiin odotettiin kahta miljoonaa muslimia. Pyhiinvaeltajat liikkuvat ahtailla alueilla, ja koronavirus voisi levitä helposti.

Pyhiinvaellus huipentui aikaisemmin Kaaban mustan kiven suutelemiseen. Sitä ei ole edellytetty vuosikymmeniin, kun väkijoukot ovat kasvaneet niin suuriksi, että kaikki eivät ole mahtuneet kosketusetäisyydelle.

Ilman sitäkin pyhiinvaeltajien ahtautuminen tungokseen levittäisi virusta äärimmäisen tehokkaasti. Melkein joka vuosi Mekassa tapahtuu onnettomuuksissa, joissa ihmisiä on puristunut hengiltä. Viimeksi vuonna 2015 Mekassa tapahtui suuronnettomuus, jossa useita satoja ihmisiä kuoli.

Hadžin peruuntuminen on ajatuksenakin äärimmäisen harvinainen.

Pyhiinvaellukseen osallistuminen on yksi muslimien viidestä pyhästä velvollisuudesta, joka tulisi suorittaa ainakin kerran elämässään. Edes vuoden muina aikoina tehtävällä pyhiinvaelluksella umralla ei voi korvata hadžia.

Islamin perustaja profeetta Muhammed johdatti seuraajansa eli ensimmäistä muslimit Medinasta Mekkaan vuonna 630, ja pyhiinvaellus symboloi profeetan jalanjäljissä kulkemista.

Historian saatossa hadž on eri syistä jätetty väliin arviolta 40 kertaa sanomalehti The Guardianin mukaan. Viimeksi näin tapahtui ilmeisesti 1798, kun Napoleon Bonaparte valloitti Egyptin.

Esimerkiksi vuoden 1918 espanjantauti tai Arabian niemimaalla vuonna 2012 alkanut mers-epidemia eivät keskeyttäneet pyhiinvaellusta.

Pyhiinvaellusten peruuttaminen kouraisee pahasti sauditaloutta, jota alhainen öljyn maailmanmarkkinahinta on jo heikentänyt. Tähän asti pyhiinvaeltajat ovat olleet käytännössä ainoita turisteja Saudi-Arabiassa, joka on avautunut turismille vasta viime vuosina. Pyhiinvaeltajavirrat ovat tuoneet maahan miljardeja.

Saudi-Arabian kuningas Salman myönsi perjantaina noin 2,2 miljardin euron rahoituksen koronaviruksen vuoksi vaikeuksissa oleville yrityksille, uutistoimistot kertoivat.

Toinen tulkinta Saudi-Arabian ulkonaliikkumiskielloista on se, että kuningaskunta yrittäisi kitkeä viruksen nopeasti niin, että hadž voitaisiin sittenkin järjestää. 27 miljoonan asukkaan Saudi-Arabiassa koronavirukseen on kuollut 21 ihmistä, ja tartuntoja on vahvistettu noin 2 000.

Uhkarohkealta kuulostavaa suunnitelmaa saattaisi saudiviranomaisten mielissä puoltaa se, että hadž järjestettiin onnistuneesti mers-epidemiasta. Useita satoja ihmisiä kuoli mers-virukseen Arabian niemimaalla.

Kamelista ihmiseen levinnyt mers oli erittäin tappava mutta levisi huonosti, eikä pyhiinvaellus 2013 herättänyt kuihtunutta epidemiaa uudestaan. Mersin jälkeen Saudi-Arabia on pyrkinyt varautumaan seuraavilta epidemioilta aggressiivisesti ja nopeasti.