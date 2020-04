Koronaviruksen vastaisen taistelun mallioppilaana ja erikoistapauksena pidetty Singapore ilmoitti perjantaina, että myös se joutuu sulkemaan koulunsa ja suuren osan työpaikoista nopeasti kasvavien tartuntamäärien vuoksi.

Kaupunkivaltiossa oli edellisvuorokauden aikana todettu 65 uutta tartuntaa, mikä nosti kokonaismäärän 1 114:ään. Kuolleita kirjattiin yksi lisää ja nyt niitä on kaikkiaan viisi.

Singaporen pääministeri Lee Hsien Loong kertoi puheessaan, että noin 5,6 miljoonan ihmisen maassa tartunnat ovat kasvusuunnassa ja nyt havaitaan paljon sellaisia tartuntoja, jotka ovat syntyneet ”paikallisesti” eli niiden alkuperää ei tunneta.

Singapore on kehittänyt hyvin tehokkaan järjestelmän, jossa viranomaiset pyrkivät jäljittämään jokaisen tartunnan ja asettamaan karanteeniin kaikki virukselle mahdollisesti altistuneet. Näin muu yhteiskunta on saattanut pyöriä melko normaaliin tahtiin.

”Viime viikon aikana meillä on alkanut esiintyä enemmän paikallisia tapauksia… lähes puolet tapauksista on sellaisia, ettemme tiedä, keneltä ihmiset ovat tartuntansa saaneet”, pääministeri Lee kertoi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan singaporelaiset ryntäsivät heti kauppoihin haalimaan tavaraa, kun hallitus ilmoitti rajoitustoimista. Ne astuvat voimaan ensi viikon alkupuoliskolla ja ovat voimassa ainakin kuukauden.

Singaporelainen nainen varustautui pahenevaan koronavirustilanteeseen supermarketissa perjantaina. Kuva: Edgar Su / REUTERS

Singaporen verraten seesteisenä pysynyttä tilannetta kuvastaa sekin, että pääministeri ei ollut puhunut kansalle kolmeen viikkoon koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta covid-19-taudista.

”Meillä tapasi olla alle kymmenen uutta tapausta päivässä. Mutta viimeisen kahden viikon aikana, parhaista ponnisteluistamme huolimatta, on tullut rutiiniksi, että tapauksia on yli 50 päivässä”, Lee totesi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen toteaa, että Singaporen tilanteen muutos ei tullut hänelle yllätyksenä. Hän on todennut jo aiemminkin, että tartuntalukujen vakiintumiseen ei voi tuudittautua myöskään Singaporessa.

”Tämä kertoo, miten haasteellista tämän epidemian kurissa pitäminen on, vaikka Singapore käyttää siihen valtavasti resursseja ja pyrkii löytämään kaikki tapaukset.”

Salmisen mielestä on ymmärrettävää, että myös Singaporessa monien tartuntojen alkuperä on jäänyt selvittämättä. Näin siksi, että monet koronavirustartunnan saavista ovat hyvin lieväoireisia ja saattavat silti levittää tautia.

”Jos ihmiset eivät edes tiedä, että he ovat saaneet tartunnan, miten heidät pystytään löytämään tai heidän kontaktinsa?” Salminen kysyy.

Teoreettinen vaihtoehto olisi jokaisen kansalaisen testaaminen, mikä on käytännössä mahdotonta. Ja sekään ei ratkaisisi asiaa vedenpitävästi.

”Joka päivä ei jokaista singaporelaista tai suomalaista pystytä testaamaan, ei millään systeemillä. Ja jos tänään on negatiivinen tulos, niin kahden päivän päästä se voi olla positiivinen”, Salminen toteaa.

Kauppojen hyllyt olivat tyhjentyneet ihmisten hamstrattua peruselintarvikkeita Singaporessa perjantaina. Kuva: Edgar Su / REUTERS

Nyt näyttää, että Singapore seuraa Suomen ja monen muun maan jalanjäljissä ja pysäyttää yhteiskunnan toimintoja vähentääkseen ihmisten kontakteja. Suomessa taas pohditaan testien lisäämistä ja tartuntaketjujen parempaa jäljittämistä hieman Singaporen tapaan.

”En usko, että kenelläkään on lopullista viisautta. Hybridikeinoja pitää käyttää”, Salminen sanoo.

Salminen toteaa, että myös tautitilanteensa vakauttaneessa Kiinassa on jouduttu paikoin palauttamaan rajoituksia uusien tartuntojen pelossa. Näin on käynyt ainakin Henanin maakunnassa, joka sijaitsee taudin alkupisteen Hubein naapurissa.

Henanissa suljettiin tämän viikon tiistaina noin 600 000 asukkaan Jian piirikunta siellä havaittujen tartuntojen vuoksi. Presidentti Xi Jinping on käskenyt viranomaisia sulkemaan kaikki ”porsaanreiät”, että Kiina välttyisi pelätyltä taudin toiselta aallolta, honkongilainen South China Mornin Post -lehti kertoo.

Hubein pääkaupungin Wuhanin kommunistijohtaja Wang Zhongling puolestaan varoitti perjantaina, että epidemia saattaa palata kaupunkiin, The Washington Post -lehti kertoo.

Wuhan on ollut määrä avata matkustamiselle ensi viikon keskiviikkona. Nyt ihmisiä pyydetään jälleen välttämään turhaa ulkona liikkumista.

HS kertoi viime viikon alussa, että myös toinen mallioppilaaksi mielletty alue Hongkong on säikähtänyt uusien tartuntojen nopeaa kasvua. Kiinan erityishallintoalueella kesti maaliskuun alussa 19 päivää, että tartunnat nousivat sadasta kahteensataan. Nyt niitä on 845.

THL:n Salmisen mukaan aasialaiset esimerkit kielivät siitä, että epidemian suhteen joudutaan jatkossa luultavasti säätelemään rajoituksia: välillä löysäten ja uudelleen tiukentaen.

”Vaikea on nähdä, että kokonaan päästäisiin viruksesta eroon, mutta ei sitä saa päästää täysin valloilleenkaan”, hän sanoo.

Pitääkö viruksen lopulta juosta koko väestön läpi?

”No ei ainakaan vielä lähdetä heittämään pyyhettä kehään. Kyllä sen ratkaisun pitää perustua tällaiseen hybridimalliin, jossa käytetään niitä keinoja mitä käytettävissä on”, Salminen sanoo.

Pandemiaksi äitynyt tilanne on ainakin kahdessa paikassa – Wuhanissa ja Pohjois-Italiassa – pannut terveydenhuoltojärjestelmän täysin polvilleen. Tämä on pelkona muuallakin.

Mutta suurena pelkona on myös talouksien romahdus. Singaporessa on laadittu jo kaksi suurta elvytyspakettia, joiden yhteisarvo on kymmeniä miljardeja euroja ja jotka vastaavat yli kymmentä prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Ja maassa on siis viisi covid-19-tautiin kuollutta.

”Tätä asiaa on katsottu kauan aika pitkälti tämän taudin ja sen aiheuttamien haittojen kannalta. Mutta kyllä on pakko katsoa myös kokonaisuuden kannalta”, Salminen sanoo.