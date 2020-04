Singaporelainen jäljittäjä May Kyawat Aung kertoo, millaista on etsiä työkseen koronavirukselle altistuneita. Suomalaiset Petra Peltoniemi ja Antti Vänskä kertovat, millaista on tulla jäljitetyksi.

Julkaistu: 2:00

Singaporessa koronaetsivän työ alkaa heti, kun potilaalla todetaan tartunta. Aikaa on näet vain kaksi tuntia.

May Kyawat Aung on koronaetsivä eli kontaktien jäljittäjä Singaporen keskussairaalassa. Heistä puhutaan nyt Euroopassakin: ihmisistä, joiden työtä on selvittää, kuka on ollut viruspotilaan kanssa tekemisissä ja saattaa levittää tartuntaa.

”Etenemme yksi potilas kerrallaan”, May sanoo.

Maanantaina A-studiossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen sanoi, että jäljitykseen pitäisi panostaa Suomessakin.

”Jos testi on positiivinen, jonkun pitäisi huolehtia siitä, että kontaktit jäljitetään, käydään ne kaikki läpi ja sitten asetetaan ne ihmiset karanteeniin.”

Samassa ohjelmassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasse Lehtonen sanoi, että ongelma on väen vähyys. Suomessa on tuhansia potilaita, ja THL:llä jäljitystä tekee kymmenkunta ihmistä. Lehtosen mukaan monessa sairaanhoitopiirissä on yksi infektiolääkäri, jonka pitäisi potilaiden hoidon lisäksi tehdä jäljitystyötä.

Singaporessa taas on epidemian alusta asti ajateltu, että kontaktien jäljittäminen kuuluu kriisinhallinnan ydinkysymyksiin. Helmikuussa Singaporen terveysministeriössä työskenteli 70 jäljittäjää, maaliskuun puolivälissä 140. Nyt luku on todennäköisesti isompi.

Lisäksi poliisilla ja sairaaloilla on omat tiiminsä. Pelkästään Singaporen keskussairaalassa asian parissa työskentelee 66 ihmistä, ja sairaaloita on muitakin.

Epidemiologi May Kyawat Aung on yksi kymmenestä Singaporen keskussairaalan jäljitystiimin johtajasta. Tiimejä on kaikkiaan 14, ja jokaisessa on neljä jäsentä.

Epidemiologi May Kyawat Aung. Kuva: Singapore General Hospital

Jäljittäjät ovat valmiudessa vuorokauden ympäri, May kertoo HS:lle. Terveysministeriö on määrännyt, että kun diagnoosi tulee, etsivillä on 120 minuuttia aikaa haastatella potilas.

”Teemme aktiivisuuskartan ministeriön ohjeiden mukaan.”

Sairaalassa tehty työ on alkupiste Singaporen tartuntaketjujen etsimisessä. Se tarkoittaa tarkkaa selvitystä potilaan liikkeistä sairastumista edeltävän kahden viikon aikana.

Käytännössä se menee niin, että kun laboratoriosta tulee vahvistus tartunnasta, jäljittäjä alkaa haastatella sairastunutta puhelimitse. Se vaatii kärsivällisyyttä ja aikajärjestyksessä pysymistä.

Missä olit viime tiistaina? Kenen kanssa lounastit torstaina? Ajoitko taksilla, käytitkö bussia? Kun menit portaat alas, käännyitkö oikealle vai vasemmalle?

Joskus pitää kysyä säästä. Se auttaa usein ihmisiä erottamaan päivät toisistaan.

Jäljittäjät pyrkivät työssään minuutin tarkkuuteen. Päiviin ei saa jäädä aukkoja, koska silloin voi jäädä huomaamatta joku satunnainen kohtaaminen, jonka takia virus etenee.

”Valtaosa potilaista on halukkaita antamaan tiedot. Jos he eivät muista, he tarkastavat asioita ja kyselevät esimerkiksi perheenjäseniltään”, May sanoo.

”Joskus työ on vaikeaa, jos potilaalla on ollut paljon sosiaalista kanssakäymistä tai hän on käyttänyt julkista liikennettä ruuhka-aikaan.”

Singaporen satamissa valvotaan saapuvien ruumiinlämpöä. Kuva: EDGAR SU / Reuters

Jos sairaalan jäljitystiimi ei saa potilaan liikkeitä tarpeeksi tarkasti selville, terveysministeriö jatkaa ja muutenkin pyrkii vahvistamaan jo selvinneitä tietoja.

Ministeriön tartuntatautien osasto on sanonut, että altistuneisiin yritetään olla yhteydessä vuorokaudessa. Tarvittaessa poliisikin auttaa. Terveysviranomaiset ja poliisit pitävät videokokouksen joka päivä.

Nopeus on koronaetsivien työssä kaiken ydin.

Ravintolat, lentoyhtiöt ja taksifirmat ovat olleet avuliaita. Terveysministeriö on kiitellyt, että tieto liikkuu hyvin: missä kohtaa joku istui lentokoneessa tai mihin aikaan joku tilasi taksin.

Kaikkea ei kuitenkaan aina voi muistaa tarkasti. Joku voi muistaa vain olleensa taksissa lauantaina tai sunnuntaina, ja auto oli ehkä sininen. Silloin jäljittäjät käyvät läpi valvontakameroiden kuvaa.

Yhden koronapotilaan jäljiltä voi tulla 600–800 kohtaamista. Niistä jokainen syötetään tietokantaan ja raportoidaan terveysministeriölle, joka lopulta seuloo ne, joiden uskotaan altistuneen. Heihin otetaan yhteyttä.

Käsidesipulloja täytetään kauppakeskuksissa ilmaiseksi. Jonotuspaikat on merkattu lattiaan teipeillä. Kuva: EDGAR SU / reuters

Perjantaina Singapore ilmoitti, että jäljitysyrityksistä huolimatta jo puolet tartunnoista on sellaisia, ettei alkuperää tiedetä. Uusia tapauksia tulee 50 tartunnan päivätahdilla.

On selvää, että kontaktien tehokas jäljitys on kallista ja vie paljon työvoimaa. On mahdollista, että jossain vaiheessa virus alkaa edetä niin nopeasti, että etsivät eivät ehdi perään.

Tähän mennessä karanteeniin on pantu lähes 15 000 altistunutta ihmistä.

Suomen Singaporen-suurlähettiläs Antti Vänskä oli palaamassa hautajaisista ja lensi Helsingistä Singaporeen 11. maaliskuuta. Se oli keskiviikko.

Lauantaina puhelin soi. Puhelu tuli Singaporen terveysministeriöstä. Lennolla oli ollut joku, jolla oli koronavirustartunta.

”Kysyin, ilmoitettiinko kaikille, jotka olivat lennolla. He vastasivat, että ilmoitus annettiin vain niille, jotka istuivat kohtalaisen lähellä sairastunutta”, Vänskä kertoo.

Karanteenin aikana Antti Vänskä teki töitä ja urheili kotona. Kuva: Vänskän kotialbumi

Samana päivänä kaksi kasvomaskein suojautunutta ihmistä toimitti kuumemittarin ja virallisen karanteenimääräyksen, joka piti allekirjoittaa. 14 päivän karanteenin kesto laskettiin maahantulosta.

Singaporessa karanteenisääntöjen rikkojia uhkaa 10 000 Singaporen dollarin eli noin 6 400 euron sakko tai kuuden kuukauden vankeustuomio – tai molemmat.

Kolmesti päivässä piti mitata kuume ja ilmoittaa se videopuhelussa viranomaisille.

”Ne olivat hyvin lyhyitä puheluita. Yksi puhelu kesti puoli minuuttia. Kerroin, että lämpöä on 36,7 astetta ja oireita ei ole. Kiitos hei.”

Vänskä vietti kaksi viikkoa yhdessä huoneessa. Hän teki töitä, luki ja pysytteli erossa perheestään, johon kuuluu puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta.

”Kyllähän siinä kävi mielessä, että olisi kiva mennä ulos. Toisaalta oli erinomainen rauha tehdä töitä.”

Singaporea pidetään onnistujana koronaviruksen torjunnassa. Perjantaihin mennessä sairastuneita oli kaikkiaan 1 049. Kuolleita oli viisi. Singaporessa on 5,7 miljoonaa asukasta.

Singapore on suhtautunut viruksen torjuntaan alusta asti vakavasti. Se alkoi rajoittaa matkustusta jo tammikuussa, vaikka ei ole missään vaiheessa sulkenut rajojaan täysin.

Sairaalat olivat ottaneet oppia sarsista. Niihin oli rakennettu eristystiloja uuden epidemian varalta. Laboratoriokapasiteettia ryhdyttiin nostamaan, kun virus jylläsi vielä Wuhanissa.

Tutkija Duke-NUS-yliopiston laboratoriossa, jossa työskennellään koronavirusrokotteen kehittämisen parissa. Kuva: JOSEPH CAMPBELL / Reuters

Kun haastattelu tehtiin alkuviikosta, Antti Vänskä arvioi vielä, että Singaporen katukuva oli normaalimpi kuin Suomessa. Perjantaina Singapore ilmoitti, että rajoitukset tiukentuvat huomattavasti. Kahden viime viikon aikana luvut ovat nousseet liian nopeasti.

Kadut halutaan hiljentää.

Päiväkodit ja koulut pannaan kiinni, samoin monet työpaikat. Vain yhteiskunnan pyörimisen kannalta välttämättömät palvelut saavat olla auki. Kaikkia kehotetaan etätöihin,ja ihmisiä pyydetään muutenkin pysymään pääosin kotioloissa.

Pitäkää fyysistä etäisyyttä, perjantaina puhunut pääministeri pyysi. Singapore on palkannut lisää turvavälilähettiläitä. He partioivat kaduilla ja muistuttavat ihmisiä pysymään etäällä toisistaan.

Singaporessa käytetään myös mobiilisovellusta lähikontaktien jäljittämiseen. Kuva: Catherine Lai / AFP

Singapore käyttää jo tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettua älypuhelin­sovellusta, joista Euroopassakin on puhuttu. Valtio kannustaa ihmisiä lataamaan sen puhelimeensa, ja noin viidesosa on niin tehnytkin.

Sovellus käyttää puhelimen bluetooth-yhteyttä apunaan ja tallentaa yhteyksiä lähistöllä oleviin puhelimiin. Kun sitten jollakin todetaan virus, mahdollisesti altistuneet nähdään puhelintietojen perusteella nopeasti. Heihin voidaan olla yhteydessä sovelluksen kautta.

Terveysministeri Gan Kim Yong on vakuuttanut, ettei ihmisten yksityisyys vaarannu sovelluksesta. Hänen mukaansa se ei tallenna sijaintitietoja vaan ainoastaan sen, mikä puhelin on ollut lähellä toista puhelinta.

On yleisesti tunnustettu totuus, että tervettä kuusivuotiasta on vaikea saada pysymään yhdessä huoneessa kahden viikon ajan.

Siksi aina, kun puhelin soi, Petra Peltoniemi hoputtaa karanteenissa olevan Lilin kiireesti omaan huoneeseensa. Viranomaiset näet tarkastavat videopuheluiden avulla, että kotona toimitaan, kuten on ohjeistettu.

”Viime viikolla seitsemällä meidän koulun opettajalla ja yhdellä oppilaalla todettiin tartunta, joten paljon oppilaita määrättiin karanteeniin. Virallisen ohjeen mukaan hänen pitäisi pysytellä yhdessä huoneessa.”

Petra Peltoniemen kainalossa ovat Remi (vas.) ja Lili Peltoniemi. Perhe asuu Singaporessa. Kuva: Peltoniemien kotialbumi

Peltoniemi sanoo, että ensišokki oli aikamoinen, kun koulusta ilmoitettiin opettajien tartunnoista. Kansainvälisessä koulussa oli tehty kaikki varotoimet, mutta näin kävi silti.

”Ja sitten minä vielä menin sanomaan terveysviranomaisille, kun he kysyivät oireita, että lapsilla nenät vuotavat. Ambulanssi tuli keskellä yötä hakemaan lapsia testattavaksi sairaalaan.”

Lopulta lasten ei kuitenkaan tarvinnut lähteä minnekään. Ensihoitajat tutkivat lapset vuoteissaan ja sanoivat, että se riittää.

Seuraavana päivänä terveysviranomaiset toivat kuumemittarin ja kertoivat, että ovat videopuhelun kautta yhteydessä kolmesti päivässä. Singaporessa karanteenissa olevien sijaintia voidaan tarkkailla myös puhelinten gps-paikannuksen kautta.

”Noudatamme kyllä ohjeita. Emme poistu kotoa.”

Sanotaan, että Singaporessa jäljityssysteemi on niin kattava, että melkein jokainen tuntee jonkun, johon on oltu yhteydessä altistumisen takia.

Näin se on, Peltoniemi sanoo.

Näin Singaporessa valtio viestii Whatsappilla. Kuva: Kuvakaappaus

Yksi hänen kaverinsa sai ilmoituksen, että syntymäpäivä­juhlien osallistujista joku oli mahdollinen tartuttaja. Karanteeni kutsui.

Toiselle ystävälle jäljittäjät ilmoittivat, että hän oli istunut ravintolassa sairastuneen, hänelle tuntemattoman ihmisen viereisessä pöydässä. Karanteeniin.

Singaporessa valvontakameroita on valtavasti, Peltoniemi kertoo. Varsinkin Sentosan saarella, jossa perhe asuu.

Peltoniemellä on Singaporessa turvallinen olo paitsi kameroiden myös tehokkaalta tuntuvien koronatoimien takia. Peltoniemet ovat asuneet Singaporessa kahdeksan vuotta ja nostavat hattua Singaporen johdolle.

Torstaina kerrottiin, että 68-vuotias indonesialainen mies kuoli. Hänella oli myös diabetes ja verenpainetauti. Kuva: Kuvakaappaus

Viestejä tulee valtiolta joka päivä. Whatsapp-viesteissä valtio kertoo muun muassa, kuinka monta uutta tapausta on, kuinka paljon sairastuneita on yhteensä ja kuinka moni on tehohoidossa.

”Ei ole yhtään asiaa, joka mielestäni olisi pitänyt hoitaa paremmin. Asiat selvitetään tiukasti ja tarkasti, ja tuntuu, että valtio on askeleen edellä ja toimivat nopeasti. Asioita ei pallotella, eikä ole syyttelyä, että jotain olennaista jäi tekemättä”, Petra Peltoniemi sanoo.

Yksi ainoa asia, joka turhauttaa, on kellonajat. Terveystarkastajat voivat tulla oven taa mihin aikaan tahansa. Muutama yö sitten puolituttujen ovikello soi puoli neljältä aamuyöllä.

”He tulevat, kun heille sopii, koska jäljitettäviä ja valvottavia on tuhansia. Tässä on sellaisessa pienessä valmiustilassa kaiken aikaa, että milloin joku koputtaa ovelle.”