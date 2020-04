Labourin uusi johtaja Keir Starmer on entinen ihmisoikeusjuristi ja syyttäjälaitoksen johtaja. Hän on toiminut kansanedustajana keväästä 2015 lähtien, ja vastannut puolueen parlamenttiryhmässä muun muassa brexitistä. Kuva: Simon Dawson / Reuters

Britannian työväenpuolue sai lauantaina uuden johtajan, kun Keir Starmer, 57, voitti odotetusti useita kuukausia jatkuneen puoluejohtajakisan.

Samalla labourissa päättyi Jeremy Corbynin aikakausi.

Vasemman laidan Corbyn joutui ilmoittamaan erostaan hävittyään joulukuun parlamenttivaalit murskaluvuin. Pääministeriä hänestä ei koskaan tullut.

Nyt on Starmerin vuoro yrittää uudistaa 120-vuotiaan työväenpuolueen linjaa. Paine käy kohti poliittista keskustaa ja keskiveroäänestäjiä. Corbyn oli monelle äänestäjälle liian vasemmalla.

Koronaviruksen takia lauantaiset voitonjuhlat oli peruttu.

”Äänestitpä minua tai et, edustan ja kuuntelen teitä kaikkia ja yhdistän puolueemme”, Starmer lupasi videolla työväenpuolueen jäsenkuntaa, joka teki lopullisen valinnan.

Starmer ja kaksi muuta loppukilpailijaa olivat nauhoittaneet kiitospuheensa jo ennen tulosten varmistumista.

Starmerille hävinneet loppukilpailijat olivat labourin vasemman siiven ja Corbynin suosikki Rebecca Long-Bailey, 40, sekä Lisa Nandy, 40, joka on vaatinut pesäeroa Corbynin linjaan Starmeriakin voimakkaammin.

Toisin kuin konservatiivipuolue, labour ei ole koskaan valinnut naista johtajakseen.

Labourin varajohtajaksi valittiin Angela Rayner, joka on ollut eristyksissä kotonaan koronavirusoireiden takia.

Vuonna 2015 parlamenttiin noussut Starmer on ehtinyt tehdä entisessä elämässään näyttävän uran lakimiehenä.

Hän toimi pitkään ihmisoikeusjuristina. Kuuluisimpia tapauksia on niin sanottu McLibel-oikeusjuttu. Siinä Starmer avusti kahta ympäristöaktivistia, jotka kävivät vuosikausia oikeustaistelua ensin McDonals-pikaruokaketjua ja sitten Britannian valtiota vastaan.

Pohjois-Irlannissa Starmer oli uudistamassa poliisilaitosta rauhanaikaan sopivaksi. Juuri ennen politiikkaan siirtymistään hän ehti johtaa viisi vuotta Englannin syyttäjälaitosta.

Työstään juridiikan parissa Starmer on palkittu Sir-arvonimellä eli lyöty ritariksi.

Starmerin taustasta on ollut hyötyä alahuoneessa. Lainsäädäntötyön yksityiskohdat ovat hallussa, mikä taas on näkynyt varmana esiintymisenä.

Mikään sähäkkä ja mukaansatempaava oikeussalihahmo Starmer ei ole alahuoneessa ollut. Moni on kuvaillut häntä jopa tylsäksi. Tylsyys ei ole kuitenkaan moite. Labour kaipaa varmaa ja vakaata johtajuutta.

Vaatimaton tausta alemman keskiluokan perheen vesana antaa Starmerille työväenpuoluelaista katu-uskottavuutta. Mekaanikkoisän ja sairaanhoitajaäidin poika ei syntynyt hopealusikka suussa, vaan eteni omin avuin aina Leedsin ja Oxfordin yliopistoihin asti.

Uskottavuutta tulee myös harvinaisesta Keir-etunimestä. Lehtitietojen mukaan vanhemmat nimesivät poikansa työväenpuolueen skotlantilaisen perustajan Keir Hardien (s. 1856) mukaan.

Mediaa ja yleisöä Britanniassa on kiinnostanut kuitenkin myös se, onko Starmer mahdollisesti Bridget Jones -kirjoista ja -elokuvista tunnetun Mark Darcy -henkilöhahmon esikuva.

Täysin lopullista varmuutta asiasta ei ole saatu, vaikka esimerkiksi The Guardian -lehti on selvitellyt asiaa kirjailija Helen Fieldingin lähipiiriä myöten.

Labourin uusi johtaja on samalla myös Britannian oppositiojohtaja. Oppositiojohtajan päätehtävä on haastaa pääministeri Boris Johnsonin ja tämän konservatiivihallituksen toimet.

Koronaviruksen takia brittipolitikointikin on erityistilassa. Parlamentti on pidennetyllä pääsiäistauolla, ja kaikkien päähuomio on pandemian torjunnassa.

Lauantaina Johnson kirjoitti oppositiopuolueille kirjeen, jossa hän kutsui niiden johtajat koronaneuvonpitoon ensi viikolla. Puoluerajat ylittävä yhteistyöpyyntö on merkki poikkeuksellisista ajoista.

Kriisitilanne on jopa lisännyt Johnsonin ja hallituksen suosiota. Bloombergin maaliskuun lopussa julkistaman mittauksen mukaan yli 70 prosenttia äänestäjistä on tyytyväinen niin pääministeriin kuin hallitukseenkin.

Starmerin ei kuitenkaan tarvitse tavoitella lyhyen ajanjakson voittoja.

Seuraavat vaalit on määrä järjestää vasta vuonna 2024. Sitä ennen Starmerin pitää uudistaa työväenpuolue ja vakuuttaa kansa siitä, että labouria kannattaa taas äänestää.

Jos hän epäonnistuu tässä, saattaa Johnson johtaa maata jopa kymmenen vuotta.

Joulukuun 2019 vaalitulos oli työväenpuolueelle kehnoin sitten vuoden 1935.

Konservatiivipuolue voitti monilla labourin perinteisesti vahvoilla alueilla Keski- ja Pohjois-Englannissa. Syitä oli kaksi.

Ensinnäkin Johnson lupasi toteuttaa brexitin. Tämä vetosi EU-eron kannattajiin. Labour sen sijaan lupasi uuden EU-kansanäänestyksen. Sitä oli ajamassa muun muassa juuri Starmer, EU-jäsenyyden kannattaja.

Toinen syy tappioon oli Corbyn itse. Corbyn ei herättänyt enää luottamusta perinteisen työväen keskuudessa. Myös keskikentän liikkuvat äänestäjät lähtivät Johnsonin kelkkaan.

Lue lisää siitä, miksi labourin perinteiset kannattajat hylkäsivät puolueen ja valitsivat Boris Johnsonin tästä HS:n jutusta.

Corbynin, 70, suuri saavutus oli se, että hän innosti nuorisoa mukaan politiikkaan. ”Ooh, Jeremy Corbyn”, lauloivat ihailijat kampanjatilaisuuksissa.

Omien kannattajien vankka suosio ei ole kuitenkaan läheskään sama asia kuin laajan äänestäjäkunnan tuki.

Corbynilla oli kaksi mahdollisuutta päästä pääministeriksi: kesäkuun 2017 ja joulukuun 2019 vaalit. Kumpikin yritys epäonnistui. Konservatiivipuolue säilyi suurimpana.

Moni Corbynin kannattaja labourin vasemmassa siivessä suhtautuu nyt epäillen Starmeriin. Hänen pelätään pettävän Corbynin perinnön.

Kampanjansa aikana Starmer askelsi varovaisesti. Hän ei lytännyt edeltäjäänsä.

Arvoista todistaa myös yhteistyö: Starmer toimi yli kolmen vuoden ajan Corbynin varjohallituksen brexit-vastaavana, vaikka oli savustamassa Corbynia ulos vielä kesällä 2016.

Kuten Corbyn, myös Starmer on kannattanut junaliikenteen ja Englannin vesiyhtiöiden palauttamista julkiseen omistukseen.

Corbynin jälkiäkin Starmer joutuu siivoamaan. Labourin uudelta johdolta odotetaan nyt edeltäjäänsä tiukempaa otetta puolueessa rehottanutta antisemitismiä vastaan.