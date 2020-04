Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina erottavansa korkea-arvoisen tiedusteluvirkamiehen Michael Atkinsonin.

Atkinson oli keskeisessä asemassa toimissa, jotka lopulta johtivat Trumpin virkasyytteeseen ja viraltapanovaatimuksiin.

Trump lähetti kongressin tiedustelukomiteoille kirjeen, jossa kertoi menettäneensä luottamuksensa Atkinsoniin. Trump ei eritellyt syitä, miksi luottamus oli mennyt.

The New York Timesin mukaan Trump on jo syksystä lähtien puhunut avustajilleen haluavansa päästä Atkinsonista eroon, koska tämä on Trumpin mielestä epälojaali.

Atkinson sai aikanaan arvioitavakseen nimettömän valituksen, jossa Trumpin syytettiin kytkeneen henkilökohtaisen poliittisen hyödyn tavoittelun ja Ukrainan sotilasavun. Atkinson tuli siihen tulokseen, että valitus on syytä välittää eteenpäin oikeusministeriölle ja kongressille.

Atkinson myös todisti tiedustelukomitean suljetussa kuulemisessa, vaikka Valkoinen talo yritti estää hallinnon työntekijöitä todistamasta.

Helmikuussa Yhdysvaltain republikaanienemmistöinen senaatti odotetusti vapautti Trumpin virkasyytteistä. Kaksi syytettä koski vallan väärinkäyttöä sekä kongressin työn estämistä virkarikostutkinnan aikana.

Sen jälkeen Trump aloitti kampanjan päästäkseen eroon useista hallinnon työntekijöistä, jotka tekivät yhteistyötä tutkinnan kanssa.