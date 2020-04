Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina paikallista aikaa, että Yhdysvaltain terveysviranomaiset kehottavat koko kansaa suojaamaan kasvonsa ulkona liikkuessaan koronaviruksen takia.

Samalla hän muistutti, että kyse on ”vain suosituksesta” ja lisäsi, että ”näin ei tarvitse tehdä”.

”En usko tekeväni itse niin”, hän sanoi esimerkiksi Time-lehden mukaan.

Tämä on uusi esimerkki ekseptionalismista tai vanhan armeijaslangin mukaisesti ”ei koske konstaa” -ajattelusta.

Saman ajatussuunnan mukaisesti Britannian pääministeri Boris Johnson ylpeili vielä 3. maaliskuuta kätelleensä sairaalassa koronaviruspotilaita ja jatkavansa ihmisten kättelemistä, vaikka puhuikin samalla käsienpesun tärkeydestä.

Nyt pääministeri Johnsonilla on koronavirustartunta.

Pääministeri Boris Johnson osoittaa tukensa aplodeeraamalla Britannian julkiselle terveydenhuollolle pääministerin asunnolla. Kuva: Pippa Fowles / Pääministerin toimisto

”Ei koske minua” -ajattelu perustuu varsin yleisiin psykologisiin harhoihin, joita sosiaalipsykologi Nelli Hankonen analysoi tuoreessa HS-haastattelussa.

Yksilötasolla harhat vaihtelevat ylioptimismista yhteisen edun dilemmaan, jossa vastuu jakautuu niin laajalle, että oman toiminnan osuus tuntuu merkityksettömältä.

Kansainvälisessä politiikassa psykologiseksi harhaksi näytti nousevan myös se, miten rajojen sulkeminen, muut maakohtaiset toimenpiteet tai kansan ”erityispiirteet” voisivat aiheuttaa tilanteen, jossa juuri oma maa pärjäisi kaikkein parhaiten koronavirusta vastaan.

Niinpä esimerkiksi Turkissa television asiantuntijapaneeli piti vielä viime kuussa mahdollisena, että turkkilaisten geenit suojaavat useimpia koronavirukselta paremmin kuin muiden kansojen geenit.

The Japan Times ehti vielä kolme päivää sitten riemuita, että japanilainen kulttuuri suojaa maata keskimääräistä paremmin. Perustelut olivat ihan hyviä: kasvosuojuksia käytetään tavallisenkin flunssan leviämisen ehkäisemiseksi, hygieniataso on korkea, japanilaiset pysyvät hiljaa julkista liikennettä käyttäessään eikä puolituttuja ole tapana halailla.

Sen jälkeen myös Japanin sairastumisluvut kääntyivät kuitenkin jyrkkään nousuun ja nyt pelätään, että Tokiosta tulee New Yorkin tapainen tautikeskus.

Suomessa on ollut vastaavaa optimismia. Aamulehden pääkirjoituksessa arvioitiin, että ”Suomen sitkeän kansan tuntien voi olla hyvin mahdollista, että olemme maailman parhaita myös tässä”.

Perustelut olivat hieman vastaavia kuin Japanissa: ”Maailman paras terveydenhuolto, lainkuuliaisuus ja jäyhyys ovat tehokas yhdistelmä koronavirusepidemian torjunnassa”, Aamulehti arvioi.

Tarkoitus on tietysti ollut hyvä Tokiosta Tampereelle: toivon ja tulevaisuususkon luominen myös vakavan kriisin keskelle.

Haittapuolena pandemian levitessä on aina ollut myös vihapuheen ja väkivallan kasvaminen ”toisia” kohtaan, kuten The New Yorker raportoi maaliskuussa.

Suomessa tutkija Johanna Vuorelma arvioi tällä viikolla, että kansallisen erityislaatuisuuden uskomus on kansallisen edun vastaista.

Maakohtaisen ekseptionalismin lisäksi on myös ryhmäkohtaista ”ei koske meitä” -ajattelua.

Yhdysvalloissa useat saarnamiehet vähättelivät virusta ja kannustivat joukkokokoontumisiin viranomaisten estelyistä huolimatta. Kuuluisa salaliittoteoreetikko ja pastori Rodney Howard-Browne pidätettiin maanantaina Floridassa määräysten rikkomisesta, mutta vapautettiin nopeasti takuita vastaan.

Israelissa on keskusteltu paljon siitä, miksi ultraortodoksit eivät totelleet suosituksia ja miksi tartuntamäärät ovat nousseet heidän yhteisössään erityisen hälyttävästi. Se johti ortodoksijuutalaisuuden keskuspaikkana pidetyn Bnei Brakin kaupungin sulkemiseen.

Israelilaisia poliiseja valvomassa tarkastuspistettä Bnei Brakissa perjantaina. Kuva: Gili Yaari / NurPhoto

Joissakin erityistapauksissa ekseptionalismi on toki tottakin – ainakin toistaiseksi.

CNN kertoi perjantaina kuinka Zahara de la Sierran kunnassa Andalusiassa ei ole toistaiseksi havaittu koronavirusta, vaikka Espanja on maailman pahimpia tautialueita.

Syynä on eristäytynyt sijainti ja ilmeisesti myös se, että vain 1 400 asukkaan paikkakunnan viidestä sisääntuloväylästä neljä suljettiin jo 14. maaliskuuta.

Ainoalla väylällä turistit käännytetään pois, ja jokainen tiesulun läpäisevä auto desinfioidaan. Lisäksi paikkakunnan asukkaat desinfioivat talkoilla yhteiskäytössä olevia tiloja kaksi kertaa päivässä.

”Tätä on jatkunut nyt yli kaksi viikkoa, eikä yhtään tartuntaa ole rekisteröity”, pormestari Santiago Galván sanoi CNN:lle. ”Se on hyvä merkki.”

Lähes koko maapallolla täydellisen eristäytymisen mahdollisuus on jo mennyt. Trumpin tapainen toiveikas, mutta laajasti kritisoitu ja faktoiltaan horjuva ekseptionalistinen puhe lienee vähenemässä.

Kriisi ja sen talousvaikutukset koettelevat maailmanlaajuisesti, ja osa tutkijoista on ehtinyt jo muistuttaa, että maailmanlaajuinen yhteistyö voi olla myös nopein keino kriisistä selviämiseen.

Israelilainen tietokirjailija Yuval Harari varoitti viime kuussa Financial Timesissa vääränlaisesta eristäytymisestä ja peräänkuulutti maailmanlaajuista solidaarisuutta.

”Niin epidemia kuin siitä seuraava talouskriisi ovat globaaleja ongelmia. Ne voi ratkaista tehokkaasti vain maailmanlaajuisella yhteistyöllä”, Harari tiivisti.

Samoilla linjoilla on tutkija Francis Fukuyama laajassa HS-haastattelussa. Hän muistuttaa kahdesta asiasta: ensinnäkin keskinäistä riippuvuutta tulee kriisin jälkeen tietyiltä osin vähentää.

”Ovatko tehokkuuden maksimoimiseksi luodut hauraat ja pitkät toimitusketjut tarpeeksi toimivia kestääkseen šokit, joita tulevaisuus tarjoaa?” Fukuyama kysyy.

Tutkija muistuttaa samalla, että pelkillä rajoituksilla ei tästä kriisistä selvitä.

”Kriisi korostaa tarvetta kansainväliseen yhteistyöhön ja oppimiseen, koska jokaisella maalla on yhteinen ongelma”, Fukuyama arvioi.