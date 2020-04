Huhtikuusta tulee vaikea, ja kuun viides päivä voi olla käännekohta. Silloin koronaviruspotilaiden määrä saattaa lähteä entistä jyrkempään nousuun.

Tätä synkkää ennustusta New Yorkin pormestari Bill de Blasio on toistellut viime päivinä.

Huhtikuun viides on nyt täällä, eikä koronatartuntojen tilanne näytä ainakaan merkittävästi helpottuneen Yhdysvaltain epidemiakeskuksessa New Yorkin osavaltiossa.

Osavaltiossa oli todettu lauantaihin mennessä jo yli satakymmenen tuhatta koronatartuntaa. Uusia tartuntoja todettiin noin yhdentoista tuhannen päivävauhdilla, ja päivittäinen kuolleiden määrä kohosi lauantaina yli kuudensadan.

Tilanteen vakavuudesta kertoo se, että tartuntojen määrä ja kuolinluvut New Yorkin osavaltiossa ovat jopa noin 40 prosenttia Yhdysvaltain kaikista koronatapauksista

Erityisen kuormittunut on osavaltion pääkaupunki ja Yhdysvaltain suurin kaupunki, yli kahdeksan miljoonan asukkaan New York City.

Tiheästi asuttu kaupunki on kosmopoliittinen metropoli, jonka asukkaista iso osa on kotoisin eri puolilta maailmaa. Niinpä ei ole ihme, että juuri New Yorkista on tullut yksi Yhdysvaltain ja myös maailman epidemiakeskuksista.

Ihmisiä kuolee New Yorkin kaupungissa päivittäin jopa kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna. Tämän vuoksi kaupunki on joutunut ottamaan käyttöön 48 väliaikaista ruumishuoneautoa, jotta tavanomaiset ruumishuoneet eivät täyttyisi, kertoo The New York Times.

Kaupungin hotellihuoneita valmistellaan sairaaloiden vuodepaikoiksi. Torstaina pormestari de Blasio varoitti, että sairaaloiden hoitohenkilökunta tarvitsee kiireesti yli kolme miljoonaa ammattilaisten hengityssuojainta ja satatuhatta suojapukua.

Kaupungin sairaalat tarvitsevat kasvavaa potilasmäärää varten ainakin 400 ylimääräistä hengityskonetta. Jos potilasmäärät kasvavat odotetulla tavalla, kuuden päivän päästä hengityskoneita ei enää riitä kaikille tarvitseville.

Kaupungissa on otettu käyttöön järeät eristäytymismääräykset. Muun muassa leikkipuistot ja urheilukentät on suljettu.

Kuvernööri Andrew M. Cuomo on joutunut käyttämään järeää kieltä paimentaessaan varsinkin nuoria, jotka eivät kehotuksista huolimatta välttele väenpaljoutta.

”Mitä teille vielä pitäisi sanoa? Kenen vielä pitää kuolla, ennen kuin ymmärrätte, että teillä on vastuu”, Cuomo sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Muutaman viime päivän kuluessa kaupunki on selvästi hiljentynyt, kertoo Brooklynin Clinton Hillsissä asuva Iiris Kokko.

Musiikintuotannon ja äänisuunnittelun alalta juuri valmistunut Kokko päätti jäädä New Yorkiin, vaikka monet eurooppalaiset poistuivat kotimaihinsa.

”Viime päivinä monet paikat ovat menneet kiinni. Joistakin ravintoloista saa yhä ruokaa ja jotkut kahvilat ovat auki. Kauppaan jouduin jonottamaan tänään puoli tuntia, sillä sisään otetaan vain muutamia asiakkaita kerrallaan”, Kokko kertoo puhelimessa.

New York tunnetaan vilkkaana, kiireisenä ja uraorientoituneena kaupunkina, jonka menoa ei helposti pysäytetä. Kokon mukaan ihmiset näyttäisivät nyt ottaneen epidemian vakavasti ja noudattavat melko hyvin viranomaisten antamia ohjeita välimatkojen pitämisestä.

Hän kertoo käyvänsä ulkona vain kaupassa sekä puistoissa kävelyllä. Suurkaupungin tunnelmaa hän kuvailee ”jotenkin surulliseksi ja hämmentyneeksi”.

”On ollut kauheata seurata, kun monet taidealoilla tai ravintoloissa työskentelevät ystäväni saivat potkut heti pandemian alettua.”

Työttömyyskorvaushakemusten määrä Yhdysvalloissa on lähtenyt räjähdysmäiseen nousuun.

Yhdysvaltain armeijan USNS Comfort -alus lipui Vapauden patsaan ohi New Yorkissa viime maanantaina. Kuva: Mike Segar / REUTERS

Mutta epidemia on synnyttänyt Kokon mukaan myös uudenlaista solidaarisuutta.

”Vuokranantajat ovat alkaneet joustaa. Jotkut ovat saaneet osan vuokrasta anteeksi, toisten ei tarvitse maksaa lainkaan vuokraa”, Kokko kertoo.

”Jotkut potkut saaneet ystäväni ovat kertoneet, että nyt on päässyt pysähtymään. He ovat tarvinneet sitä, että voi pysähtyä ja miettiä elämäänsä.”

Kaikkein pahiten koronavirus on levinnyt New Yorkin kaupunginosista Queensissä.

2,2 miljoonan asukkaan kaupunginosassa asuu paljon työläisiä, maahanmuuttajia ja matalapalkka-aloilla työskenteleviä ihmisiä.

Queensläinen videojournalisti Anuz Thapa kertoo sähköpostitse, että kaupunginosan asukkaat ovat säikähtäneet viruksen nopeaa leviämistä ja pysyttelevät nyt visusti sisätiloissa.

”Ihmisiä ei enää pelota se, että he menettävät työpaikkansa. Nyt heille on tärkeintä selviytyä hengissä.”

Kaupunginosa on etnisesti hyvin kirjava, ja siellä puhutaan jopa yli 120:aa kieltä. Vaikka Queens ei ole New Yorkin tiheimmin asuttu alue, Thapan mukaan viruksen nopea leviäminen voi liittyä ihmisten asumusjärjestelyihin.

”Täällä kaksi perhettä voi jakaa saman asunnon, mikä nostattaa tartuntariskiä. Tiedän tapauksia, että yhden makuuhuoneen huoneistossa asuu jopa kuusi ihmistä tai enemmänkin. Jos yksi saa tartunnan, ei ole vaikea arvata, mitä tapahtuu muille”, Thapa kirjoittaa.

Monet newyorkilaiset ovat jättäneet suurkaupungin taakseen ja pyrkineet maakuntien rauhaan, jos se vain on mahdollista.

Yksi heistä on suomalainen jazzmuusikko Kaisa Mäensivu. Hän lähti viikko sitten Harlemin kodistaan evakkoon New Jerseyhin. Nyt hän asuu poikaystävänsä vanhempien rivitaloasunnossa.

Mäensivun mukaan tunnelma Harlemissa alkoi viikko sitten muuttua huolestuttavaksi.

”Huomasin, että ambulanssien sireenit alkoivat soida jatkuvasti. Se loi paniikinomaista tunnelmaa”, Mäensivu kertoo puhelimessa.

”Naapuristoni kaupoissa meno oli kaoottista. Siellä pidettiin tosi huonosti turvavälejä.”

Karanteenimääräysten vuoksi ammattimuusikolta ovat peruuntuneet kaikki keikat ja kiertueet vähintään toukokuun lopulle asti. Mäensivu pystyy kuitenkin jatkamaan joitakin opettajantöitään etäyhteyden välityksellä New Jerseystä.

Metropolialueen laidalla on selvästi New Yorkia rauhallisempi tunnelma.

”Ihmiset pysyttelevät täällä rauhallisesti kotonaan. Kaupoissa toiminta on järjestäytyneempää. Ihmiset pystyvät pitämään paremmin etäisyyttä, sillä täällä on myös luontoa ympärillä.”

Sillä on myös varjopuolensa, että ihmiset pakenevat New Yorkista maakuntiin.

Connecticutissa tehohoito-osastolla työskentelevä lääkäri Tamara Kuittinen sanoo, että New Yorkista pakenevat ihmiset ovat tietämättään levittäneet viruksen aiheuttamaa covid-19-tautia maakuntiin.

”Tilanne on täälläkin muuttumassa huonompaan suuntaan. Potilaiden määrä on kasvussa ”, 80 000 asukkaan Danburyn kaupungin sairaalassa työskentelevä Kuittinen kertoo puhelimessa.

”Se johtuu erityisesti siitä, koska ihmiset lähtevät pois suurista kaupungeista ja tulevat tänne. He levittävät epidemiaa tahattomasti, koska eivät tiedä olevansa sairaita.”

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC kehotti maaliskuun 28. päivä, että New Yorkin, New Jerseyn ja Connecticutin asukkaat välttäisivät tarpeetonta matkustelua epidemian vuoksi.

Kuittisen mukaan tilanne on vielä Connecticutin osavaltiossa hallinnassa. Covid-19-potilaita hakeutuu jatkuvasti hoitoon, mutta monet myös jäävät sairastamaan koteihinsa.

”Meillä ei ole vielä tarvikepulaa, mutta työn alla on se, että saisimme niitä lisää. Tulevat viikot kuitenkin huolestuttavat. Pitäisi pystyä suojaamaan hoitohenkilökunta tartunnoilta.”

Kuittinen kertoo tehohoidossa työskentelevän lääkäriystävänsä juuri kuolleen covid-19-tautiin New Jerseyssä.

”Luulen, että tilanne tulee pahenemaan huhtikuun kuluessa. Kaikki eivät valitettavasti tajua pysytellä kotonaan. Vaikka ei olisi sairas, se ei tarkoita sitä, ettei ole saanut tartuntaa”, hän muistuttaa.