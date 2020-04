Kun italialaisjoukkue Atalanta kohtasi espanjalaisen Valencian Mestarien liigan jalkapallo-ottelussa 19. helmikuuta, kymmenet tuhannet Milanoon matkustaneet bergamolaiset pääsivät iloitsemaan joukkueensa menestyksestä useasti.

Riemastuneita halauksia jaettiin San Siron stadionilla ja ravintoloiden kisakatsomoissa sillä kertaa neljän maalin verran.

Jälkikäteen ottelu tuli paikallismedioissa ristityksi ”Game Zeroksi” – peliksi, josta kaikki sai alkunsa. Uutistoimisto AP:n mukaan asiantuntijat ovat arvelleet ottelulla voineen olla oma osansa siinä, miksi koronavirus levisi niin rajusti juuri 120 000 asukkaan Bergamossa, jonka ylikuormittuneesta Papa Giovanni XXII -sairaalasta tuli lähes symboli Euroopan taistelulle koronavirusta vastaan.

Bergamolainen Atalanta kohtasi espanjalaisen Valencian Milanossa, koska italialaisjoukkueen oma kotistadion oli remontissa. Bergamolaisia kannattajia saapui kaupunkiin yli 40 000, noin kolmannes kaupungin koko väestöstä. Vastapuolikaan ei taudilta säästynyt: Valencian kannattajia oli matkannut paikalle kolmisentuhatta. Fanien lisäksi tartuntoja levisi toimittajien ja pelaajienkin keskuudessa, joista kolmannes sai koronatartunnan. Kuva: Daniele Mascolo / Reuters

”Valitettavasti emme osanneet aavistaa. Kukaan ei tiennyt, että virus oli jo keskuudessamme.”

Ensimmäisistä Italian sisäisistä tartunnoista kerrottiin pari päivää ottelun jälkeen.

Sen jälkeen Italiasta tuli nopeasti maailman koronaviruskeskittymä. Sittemmin ohi ovat menneet Yhdysvallat ja perjantaina ensimmäistä kertaa myös Espanja, jossa tartuntojen määrä nousi lauantaina 124 736:een. Italiassa niitä oli lauantaihin mennessä yhteensä 124 632.

Sunnuntaina tartuntojen määrä nousi Espanjassa 130 759:een. Italian saman päivän luvut eivät olleet vielä sunnuntai-iltapäivänä selvillä.

Kuolinluvuissa Italia on pysynyt kärjessä. Tautiin oli lauantaihin mennessä kuollut 15 362 ihmistä. Espanjassa lukema oli lauantaina 11 744 ja päivää myöhemmin sunnuntaina 12 418. Uusien kuolemantapausten määrä oli lauantaina vähäisempi kuin pahimpina päivinä – Italiassa 618, Espanjassa 809.

Syitä taudin leviämiselle juuri Italiassa ja Espanjassa on useita. Ensinnäkin nykytiedon mukaan oireettomiltakin tarttuvan covid-19:n levinneisyyden laajuus tuli koko maailmalle yllätyksenä.

Potilas yksi oli todennäköisemmin potilas numero 200.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan pahiten kärsineellä Lombardian alueella Pohjois-Italiassa oli helmikuun 19. päivän aikoihin arviolta jo lähes 400 koronavirukseen sairastunutta. Yhdestäkään sisäisestä tartunnasta ei vielä tiedetty.

”Valitettavasti emme osanneet aavistaa. Kukaan ei tiennyt, että virus oli jo keskuudessamme”, Bergamon pormestari Giorgio Gori on todennut jälkeenpäin 19. helmikuuta järjestettyyn jalkapallo-otteluun liittyvässä haastattelussa.

Esimerkiksi Bergamon ”potilaana numero yksi” tunnetuksi tullut 38-vuotias mies ehti altistaa satoja ihmisiä, myös sairaaloiden työntekijöitä, ennen kuin tartunta havaittiin hänellä 20. helmikuuta, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

”’Potilas yksi’, oli todennäköisemmin ’potilas numero 200’”, sanoo epidemiologi Fabrizio Pregliasco lehden mukaan.

Myös Espanjassa tilanne alkoi vakavoitua Italiasta lähtöisin olleiden tapausten myötä niin ikään helmikuun lopulla.

Kiinassa riehunut epidemia vaikutti Italiasta nähtynä ”scifi-elokuvalta, jolla ei ollut mitään tekemistä meidän kanssamme”.

Toimenpiteisiin ryhdyttiin molemmissa maissa askel kerrallaan. Virus oli kuitenkin esimerkiksi Italian toimenpiteitä aina askeleen edellä, huomioi esimerkiksi The New York Times.

Italialaispoliitikot julistivat alkuvaiheessa, ettei maa saa pysähtyä. Nähtävyyksillä vierailu ja ravintoloissa oleilu saivat jatkua vielä siinäkin vaiheessa, kun ensimmäiset toimenpiteet oli jo aloitettu.

Espanjassa rantalomat jatkuivat ja baarit pysyivät avoinna silloinkin, kun toimenpiteet esimerkiksi urheiluotteluiden pelaamisesta suljetuin ovin olivat astuneet voimaan, kertoo CNN. Koulujen ja yliopistojen sulkeminen sai viettämään aikaa julkisilla paikoilla ja rannikoiden loma-asunnoilla.

Hengityssuojaimet olivat 4. maaliskuuta arkipäiväistyneet Venetsian katukuvassa. Kuva: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Jumalanpalvelus järjestettiin Roomassa 8. maaliskuuta ulkoilmassa, sillä niiden pitäminen kirkoissa oli kielletty koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Kuva: Remo Casilli / Reuters

Sattumallakin oli oma osansa: epätavallisen lämmin sää houkutteli espanjalaisia viettämään aikaa ulkona.

Myös poliitikkojen toimien hitautta on sittemmin arvosteltu. Kun pääministeri Pedro Sánchezin hallinto lopulta ilmoitti hätätilasta, moni Espanjan suurten kaupunkien asukas ennätti The Guardianin mukaan karata maakuntiin ennen kuin toimenpiteet lopulta saatiin voimaan.

Alkuvaiheessa tilannetta ei yksinkertaisesti osattu ottaa riittävän vakavasti, vaan puheet kuitattiin populistisina ja tartuntaluvut korkeista testausmääristä johtuvina. Italian terveysministeriön viranomainen Sandra Zampa kuvailee The New York Timesille, kuinka Kiinassa riehunut epidemia vaikutti ”scifi-elokuvalta, jolla ei ollut mitään tekemistä meidän kanssamme”.

Samanlainen katse kohdistui sittemmin muusta Euroopasta Italiaan.

Puerta del Solin aukiolla Madridissa oli huomattavasti tavanomaista hiljaisempaa maaliskuun 14. päivänä, jolloin viranomaiset ilmoittivat muun muassa kauppojen sulkemisesta. Kuva: Javier Soriano / AFP

Terveydenhuoltojärjestelmät ovat nekin natisseet liitoksissaan esimerkiksi teho-osastojen ylikuormituksen vuoksi.

The Guardianin mukaan esimerkiksi hengityskoneista ja suojavarusteista on ollut Espanjassa pulaa. Sairaalapaikkojakin on väestömäärään suhteutettuna vain kolmannes esimerkiksi Saksan lukemista, ja vanhustenhuollossa on esimerkiksi henkilöstöpulaan liittyviä ongelmia.

Suomessa koronavirustilannetta seuraavat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertovat HS:lle, että Italian ja Espanjan tilanteita on Suomessakin pidetty silmällä.

Maiden esimerkit ovat Salmisen ja Varhilan mukaan alleviivanneet ennen kaikkea sitä, että rajoitustoimenpiteet tulee saada käyntiin riittävän varhaisessa vaiheessa.

”Näyttäisi siltä, että nämä rajoittamistoimenpiteet [Suomessa] ovat aika kauniisti menneet siihen mallinnukseen, mitä on ennakoitu”, sanoo Varhila.

Kyseisessä mallinnuksessa on arvioidaan, että yksi ihminen tartuttaisi 1,6 muuta ihmistä. Tällä tasolla pysyminen tarkoittaa Varhilan mukaan sitä, että terveydenhuollon kantokykyä saadaan Suomessa varjeltua hyvin.

”Italiassahan tämä tartuttavuusluku on [ennen rajaamistoimia ollut] lähes kaksinkertainen, 3,1, eli tilanne maiden välillä on tässä kohtaa hyvin erilainen”, Varhila sanoo.

Yhdysvaltalaisen tv-kanavan CNBC:n haastattelussa lukuja selitetään myös sillä, että tauti on levinnyt ikääntyneiden keskuudessa.

Yli 65-vuotiaiden osuus on Italiassa Eurostatsin mukaan koko Euroopan korkein. Maan kulttuuriin myös kuuluu, että nuoret tapaavat isovanhempiaan suhteellisen usein.

Myös Varhila nostaa esiin sen, että sosiaalinen läheisyys esimerkiksi yhteisten illallisten muodossa kuuluu eteläeurooppalaisiin tapoihin eri tavalla kuin Suomessa, minkä takia rajoitustoimenpiteitä on kenties ollut Suomessa hieman helpompi tehdä.

”Numerot ovat muuttumassa parempaan suuntaan.”

Taudin etenemistä on vaikea ennustaa, ja vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään.

Espanjan pääministeri Sánchez kertoi lauantaina maan jatkavan karanteenitoimenpiteitä vähintään huhtikuun lopulle saakka. Italiassa kansalaisten turvallisuudesta vastaava johtaja Angelo Borrelli kertoi italialaiskanava RAI:n mukaan, että italialaiset voivat joutua pysyttelemään kodeissaan toukokuulle saakka.

Hengityssuojaimeen pukeutunut nainen ulkoilutti koiraansa ankarien karanteenimääräysten alaisena olevassa Italian pääkaupungissa Roomassa lauantaina 4. huhtikuuta. Kuva: Alberto Lingria / Reuters

Etenkin Italiassa on näkyvissä myös toivonpilkahduksia.

Italia kertoi lauantaina 681:stä ja perjantaina 766 uudesta kuolemantapauksesta, mikä on satoja vähemmän kuin pahimmillaan.

Espanja taas kertoi sunnuntaina 674 uudesta kuolemantapauksesta, mikä on vähemmän kuin lauantain 809, perjantain 932 ja torstain kaikkien aikojen ennätysmäärä 950. Myös Espanjassa viime päivien lukemat ovat siis osoittaneet hidastumisen merkkejä. Vaikka tartuntojen määrä kasvoi sunnuntain luvuissa yhä vajaan viiden prosentin tahtia, vielä viikkoa aikaisemmin kasvua oli Reutersin mukaan parikymmentä prosenttia.

Esimerkiksi Italiassa lauantaihin mennessä taudista oli ehtinyt parantua täysin yhteensä 20 996 ihmistä.

Lisäksi Lombardian alueella tehohoitopotilaiden määrä kasvoi perjantaina vain hieman.

”Numerot ovat muuttumassa parempaan suuntaan”, sanoi alueen terveydenhuoltoa johtava viranomainen Giuli Gallera AFP:n mukaan.

”Sairaalamme alkavat jälleen hengittää.”

Oikaisu 5.4. kello 16.20: Italia on kuolintilastojen kärjessä, ei toisena, kuten uutisessa aiemmin virheellisesti kirjoitettiin.

Espanjan hallintoa on sittemmin kritisoitu naistenpäivän tapahtumien järjestämisen sallimisesta. Pelkästään Madridissa osanottajia oli yli 120 000. Kuva: Susana Vera / Reuters