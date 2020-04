Yhdysvaltain liittolaisia raivostuttaa tapa, jolla maa on kuluneella viikolla puuttunut hengityssuojaimia ja muita varusteita koskeviin tilauksiin, kertovat uutistoimisto Reuters ja The Washington Post -lehti.

Pandemian keskellä valtiot yrittävät varustautua kasvavaan hätään ja tilata lisää varusteita niin sairaanhoitajille, lääkäreille kuin kansalaisille. Nyt kamppailu varusteista kiihtyy.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain hallitus on kieltänyt hengityssuojaimia valmistavaa, yhdysvaltalaista 3M-yritystä viemästä terveydenhuoltotarvikkeita muihin maihin. 3M-yrityksen toimitusjohtaja Michael Roman arvioi The Washington Postin mukaan, että tällainen tapa toimia voi saada muut maat harkitsemaan vastaiskuja ja toimimaan samoin.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen arvioi HS:lle, että varusteiden aggressiivinen hankkiminen on osa Trumpin politiikkaa.

”Toiminta on Trumpille johdonmukaista, myös kauppapolitiikassa mennään Yhdysvaltojen etu edellä. Globaali yhteinen etu jää Yhdysvaltojen edun jalkoihin myös tässä tilanteessa. Hengityssuoja- ja turvallisuustarvikepolitiikan voi nähdä saman politiikan jatkeena.”

Kanadan pääministeri Justin Trudeau arvioi Reutersin mukaan, että jos tarvikkeita ei tuoda enää rajan yli Kanadaan, voi se olla virhe, joka voi myöhemmin kostautua Yhdysvalloille. Rajan yli Kanadan puolelta liikkuu myös päivittäin terveydenhuollon työntekijöitä muun muassa Detroitin kaupunkiin.

Reutersin mukaan Saksassa epäillään, että Yhdysvallat on estänyt 200 000 hengityssuojaimen viemisen Saksaan. Myös nämä hengityssuojaimet oli tilattu 3M-yritykseltä, mutta valmistettu Kiinassa. Hengityssuojaimet ovat jumittuneet Bangkokiin ja Berliinin osavaltion sisäministeri Andreas Geisel kommentoi vielä perjantaina Reutersin mukaan, että tapaus on ”modernia merirosvousta”. Geiselin mukaan edes globaalin kriisin keskellä minkään valtion ei tule käyttää ”Villin lännen taktiikkaa”.

The Washington Postin mukaan lauantaina saksalainen viranomainen kuitenkin perui arvion, että nimenomaan Yhdysvallat olisi estänyt kuljetuksen.

Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki sanoo HS:lle, että koronapandemia etenee Yhdysvalloissa rajulla vauhdilla. The New York Timesin mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 310 000 tartuntaa ja yli 8 400 ihmistä on menehtynyt.

”Virus etenee Yhdysvalloissa tällä hetkellä katastrofaalisella tavalla. Nyt Trump ottaa America First -hengessä [suom. Amerikka ensin] kaikki mahdolliset keinot käyttöön”, Patomäki sanoo.

Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen luottamus on nyt kovalla koetuksella.

”Transtlanttiset suhteet ovat huonontuneet koko Trumpin vallan aikana. Euroopassa ei pystytä enää luottamaan Yhdysvaltoihin, koska asennoituminen Yhdysvaltojen puolelta vaihtelee jatkuvasti. Välillä Eurooppa nähdään merkityksettömänä, välillä jopa vihollisena. Tätä kautta luottamus rapautuu. Kun ei luoteta, niin pyritään itseriittoisuuteen”, Patomäki sanoo.

Myös Teivo Teivainen muistuttaa, että Trumpin aikana solidaarisuus nimenomaan suhteessa liittolaismaihin on ollut koetuksella. Teivaisen mukaan Trumpia ei tässä tilanteessa kiinnosta, miten mahdollisesti Euroopassa reagoidaan.

”On vaikeaa ennustaa, voiko tilanne johtaa siihen, että muualta loppuvat varusteet. Yhdysvalloissa on myös meneillään vaalivuosi. Trump ymmärtää hyvin, että koronakriisin vähättely on syönyt hänen kannatustaan. Silloin hän on valmis tekemään hyvinkin voimakkaita toimenpiteitä turvatakseen äänestäjilleen sellaisia etuja, jotka näkyvät selkeästi heille. Myös taloudelliset tukipaketit ovat olleet historiallisen suuria”, Teivainen arvioi.

Reutersin mukaan Brasiliassa terveysministeri Luiz Henrique Mandetta sanoi tällä viikolla, että Kiina oli sivuuttanut joitakin Brasilian laitetilauksia, kun Yhdysvallat lähetti yli 20 rahtilentokonetta maahan ostamaan samoja tuotteita.

Viranomainen Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastosta kommentoi Reutersille kuluneella viikolla, että yhdysvaltalaiset yritykset ja hallitus ovat maksaneet varusteista yli markkinahinnan.

Viranomainen, joka pysytteli nimettömänä, arvioi, että Yhdysvallat ei lopeta varusteiden aggressiivista hankintaa ennen kuin tavaraa on ”jopa liikaa”.

Alexandre Telles, joka toimii Rio de Janeiron lääkäriliiton puheenjohtajana, arvioi The Washington Postissa, että viikon päästä hengityssuojaimet loppuvat Brasiliassa. ”Kaikki ovat pelokkaita siitä, miten vähän suojatarvikkeita on”, hän sanoi lehdelle.

Heikki Patomäki sanoo, että kansainvälisellä yhteisöllä on olemassa pelisäännöt siitä, mitkä ovat hyviä kauppa- sekä toimintatapoja.

”Turvallisuustarvikkeiden aggressiiviseen hankkimiseen liittyy sekä moraalisia että laillisia ulottuvuuksia”, hän sanoo.