Goa/Oslo.

Oslossa oli viime perjantaina aurinkoinen mutta kylmä sää, tuuli oli jäätävä.

Olin ainoa, joka oli hihattomassa kesämekossa ja sandaaleissa Oslon rautatieasemalla.

Varpaani sinersivät ja ihoni oli kananlihalla, vaikka olin asetellut toisen kesämekon harteilleni huiviksi. Paperisesta hengityssuojasta ei ollut kasvojen lämmittäjäksi.

Talvitamineissaan liikkuneet norjalaiset ottivat reilusti turvaväliä.

Olin juuri saapunut Norjaan Intiasta, epätavallisen matkan jälkeen.

Koronaviruspandemia on hyvin vakava asia, ja Intiassa pahin on todennäköisesti vielä edessä, sillä tartuntojen ja kuolleiden määrät kohoavat koko maata koskevasta koronakaranteenista huolimatta. Tartunnan saaneita on nyt yli 4 000, kuolleita yli 100, mutta tilastot laahaavat jäljessä todellisesta tilanteesta.

Tartuntojen pelätään leviävän nopeasti suurkaupunkien ghetoissa, missä hygieniaolosuhteet ovat usein olemattomat ja väestön tiheys suuri. Siirtotyöläisten massavaellus suurkaupungeista Intian köyhimpiin osavaltioihin pahentanee paitsi tartuntatilannetta mutta ajaa samalla kymmeniä miljoonia köyhyydestä kurjuuteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan työtä vaille jääneistä siirtotyöläisistä kolmannes on yhä matkalla kotikyliinsä, lähes ilman vettä, ruokaa ja rahaa.

Viisi päivää ennen Osloon pölähtämistäni olimme aviomieheni kanssa kerrostalomme pihalla Mumbaissa. Vartijat utelivat miksi miehelläni on matkalaukku ja minulla vain koulureppu. Kerroimme, että olemme lähdössä työn vuoksi Goaan. Mies jatkaisi Norjaan, minut vartijat tapaisivat muutaman päivän kuluttua. Olin pakannut mukaani vain välttämättömimmän.

Työnantaja oli määrännyt mieheni kotiin heti, kun sopiva lento löytyisi. Goassa häntä odotti sekä työtehtävä että kotiuttamislento Helsingin kautta Osloon. Minun tarkoitukseni oli palata Mumbaihin, seurata koronaepidemiaa Intiassa ja tarjota juttuja Helsingin Sanomille.

Keskiviikkona sain viestin kerrostalomme omistavalta vuokraisännältämme. Hän ilmoitti estävänsä pääsyni kotiin, jos en käy koronatestissä.

Intiassa koronatesteihin ei materiaalipulan vuoksi edes pääse, ellei ole oireita, mutta vuokraisäntä sanoi noudattavansa omia sääntöjään. Hän oli jo aiemmin määrännyt, ettei esimerkiksi sanomalehtiä saanut jakaa taloomme tartuntavaaran vuoksi.

Sanoin yrittäväni testiin Goassa ja lähettäväni tuloksen hänelle kotoa. Vuokraisännälle kelpasi vain Mumbaissa tehty testi, kotiin ei ollut mitään asiaa ilman todistusta. Hän ilmaisi asiansa hyvin selvästi, uhkauksilla höystettynä.

Laskeskelin, että saapuisin Mumbaihin myöhään illalla, ja testiin pääsisin vasta seuraavana aamuna. Pitäisi siis teeskennellä oireita ja kuitenkin saada negatiivinen tulos.

Tuloksen odotteluun menisi kaksi päivää, joten minun pitäisi löytää katto pään päälle kolmeksi yöksi. Melkein kaikki hotellit ovat kiinni, ulkopuolisia ei saa tuoda yksityisasuntoihin, eikä kadulla saa olla ulkonaliikkumiskiellon vuoksi. Mietin, voisinko lahjoa talomme vartijat, mutta juuri he olivat kielineet matkastamme vuokraisännälle, joten rahastakaan olisi tuskin apua.

Olin jo vaipumassa epätoivoon, kun tuli tieto, että Saksan järjestämällä kotiuttamislennolla Goasta Frankfurtiin on tilaa. Frankfurtista pääsisin reittilennoilla Kööpenhaminan kautta Osloon. Päätin muuttaa suunnitelmia ja lähteä.

Vihreä ranneke. Kuva: Terhi Width

Sain ohjeet saapua Goan merimiesammattikoululle yöllä. Menin pimeässä jonon jatkoksi, ranteeni ympärille laitettiin vihreä ranneke, joka sinetöitiin kotkaleimalla. Minut ohjattiin toisen kerroksen makuusaleihin, valitsin salin numero 13.

Tuli väistämättä mieleen saksalaisten aikaisemmat kuljetusoperaatiot.

Asetuin kerrossängyn alapedille, ja kuuntelin muutaman tunnin ihmisten tuhinaa. Aamuseitsemältä väki heräsi, kokosi kamppeensa ja kerääntyi odottelemaan busseja. Joukossa oli paljon ikäisiäni ikihippejä, jotka tanssivat puolialastomina koulun pihamaalla auringon noustessa.

Olin 300 matkustajan joukossa ainoa, jolla oli vain käsimatkatavarat.