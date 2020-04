Metsäpalot riehuivat maanantaina kolmatta päivää Tšernobylin suljetulla ydinturma-alueella Pohjois-Ukrainassa, lähellä Valko-Venäjän rajaa. Kaikkiaan tulessa oli viranomaisten mukaan noin sata hehtaaria maastoa, lähinnä metsää.

Metsäpalo Tšernobylin ydinturma-alueella lähellä ydinvoimalaa sunnuntaina. Säteilyarvot alueella ovat nousseet palon seurauksena. Kuva: Yaroslav Emelianenko / AFP

Ukrainan ympäristövalvontaviraston johtaja Jegor Firsov kertoi Facebook-päivityksessään sunnuntaina, että paloalueen ilmasta mitattiin 16-kertaisia säteilyarvoja normaaliin tilanteeseen nähden. Viranomaiset vakuuttivat kuitenkin, ettei lähiseudun asukkailla ole hätää.

Tšernobylin suljetun erityisalueen päällikkö Jekaterina Mirnaja-Pavlova kertoi maanantaina ukrainalaiselle 24-kanavalle, että palon epäillään saaneen alkunsa lauantaina Žitomyrin alueelta. Sen rajalta on linnuntietä matkaa Tšernobylin vuonna 1986 tuhoutuneelle ydinvoimalalle viitisenkymmentä kilometriä.

Viranomaisten mukaan koko paloalue olisi ollut sunnuntaina noin sadan hehtaarin kokoinen. Jos paloalue todella ulottuu Kiovan alueella sijaitsevasta Tšernobylin ympäristöstä Žitomyrin alueelle asti, on tulessa oltava kuitenkin selvästi enemmän kuin sata hehtaaria maastoa.

Jegor Firsovin mukaan palo olisi saanut alkunsa kulotuksesta. Poliisi ilmoitti maanantaina tutkivansa paloturvallisuusrikosta ja tehneensä jo pidätyksiä.

Onnettomuusvoimalaa ympäröivä, suljettu ja saastunut alue ulottuu Ukrainan puolella 30 kilometrin päähän Prypjatin kylästä, jossa suojarakentein peitetty turmavoimala sijaitsee. Viranomaisten mukaan tämän alueen sisäpuolella on tulessa yhteensä 25 hehtaaria metsää.

Sammutusaineita on kuljetettu paikalle kahdella Antonov-32-sammutuskoneella ja helikopterilla. Kaikkiaan palon kimpussa on yli sata sammuttajaa.

Näkymä metsäpalosta Rahivkan kylästä Ukrainasta. Kuva: Reuters

Neuvostoliittolaisen Tšernobylin ydinvoimalan räjähdys 26. huhtikuuta 1986 on maailman tähän asti pahin ydinvoimalaonnettomuus. Turmareaktorin naapurissa sähkötuotantoa jatkettiin, kunnes voimalan viimeinenkin reaktori suljettiin joulukuussa 2000. Uusi tuhoutunutta ja säteilevää voimalaa peittävä suojarakennus valmistui neljä vuotta sitten.

Ukrainan viranomaisten kannanotot ydinturma-alueen maastopaloihin ovat olleet korostetun maltillisia. Ydinvoimalalta on matkaa Kiovaan vain sata kilometriä, eikä pääkaupungin koronavirusoloihin kaivata säteilyhuhuja pakenevia pohjoisen alueen asukkaita.

Ukrainan varmistetuista 1 319 koronavirustartunnasta 234 on todettu Kiovassa. Toiseksi pahin tilanne on Odessassa. luvut ovat 40-miljoonaisessa väestössä pieniä ja lähes kaikki tapaukset on varmistettu viimeksi kuluneen kahden viikon aikana. Kuolonuhreja on 38.

Hallitus julisti Ukrainaan kuukauden mittaisen poikkeustilan 25. maaliskuuta.

Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole kommentoineet etelänaapurin metsäpaloja. Onnettomuusvoimalan pohjoispuolella Valko-Venäjällä on laaja ”radioekologinen reservaatti”.