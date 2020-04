Turkin pelätään olevan seuraavaksi ”Italian tiellä”, jolla sadattuhannet koronaviruspotilaat ajavat terveydenhuoltojärjestelmän murtumispisteeseen.

Italiassa on todettu yli 128 000 tartuntaa ja 15 000 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Turkki on näistä lukemista vielä kaukana, mutta suunta on jyrkästi ylöspäin. Turkissa oli sunnuntaina kuollut 574 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja tartuntoja oli todettu 27 069.

Tartuntojen lisääntymistahti on Turkissa nyt maailman nopeimpia ja tartuntojen absoluuttinen määrä on maailman yhdeksänneksi suurin Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan.

Turkin tartuntaluku on todennäköisesti merkittävästi alakanttiin, sillä Turkin virheisiin kuuluu vähäinen testaus alkuvaiheessa.

Jo viime viikolla Turkki ohitti tartuntojen määrässä esimerkiksi Etelä-Korean ja Kanadan, jotka löysivät viruksen viikko ennen Turkkia.

”Turkissa on nyt nopein tartuntojen kiihtymisvauhti”, sanoi saksalaisen Helmholz-tutkimusjärjestön apulaisprofessori Caghan Kizil uutiskanava Al Jazeeralla perjantaina.

”Syy on se, että ihmisten kohtaamista ei Turkissa rajoitettu. Kiina onnistui eristämään oireettomat tartuttajat, ja Wuhanin eristämisen jälkeen sairastuneiden määrä pieneni merkittävästi”, Kizil sanoi.

Turkissakin kadut ovat nyt tyhjiä. Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin määräsi vihdoin perjantaina ankarat rajoitukset ihmisten liikkuvuuteen.

31 kaupunkia, mukaan lukien 16 miljoonan asukkaan Istanbul ja pääkaupunki Ankara, on asetettu eristykseen. Kaupungeista ulos tai sisään ei sallita kuin välttämätön liikenne, ja kaikkien tulijoiden lämpötila mitataan.

Kaikki alle 20-vuotiaat asetettiin osittaiseen ulkonaliikkumiskieltoon lukuun ottamatta 18–20-vuotiaita työntekijöitä.

Omaperäinen ratkaisu on se, että Turkki tarjoaa kaikille kansalaisille viisi hengityssuojainta. Turkki pyrkii myös lisäämään testausta nopeasti.

Toimien pelätään olevan myöhässä, sillä virus vaikuttaa jyrkästä kasvukäyrästä päätelleen levinneen laajalle jo ennen ensimmäisten tartuntojen havaitsemista.

Turkki sulki rajansa ja määräsi riskiryhmät pysymään kodeissaan maaliskuun puolivälistä alkaen, mutta muiden osalta liikkuvuutta ei rajoitettu.

Turkin kaupallinen keskus ja henkinen pääkaupunki Istanbul on myös koronakriisin keskuspaikka. Tartunnoista noin 60 prosenttia on Istanbulissa, jossa asuu noin viidesosa Turkin 83 miljoonasta asukkaasta.

Istanbul on solmukohta Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan välissä, ja Istanbulin lentokenttä on maailman vilkkaimpia. Tartuntoja on ilmeisesti tullut Turkkiin kolmesta pääsuunnasta: Euroopasta, Iranista ja umrasta eli Mekan pyhiinvaellusliikenteestä.

Viruksen pahasti runtelema Iran on Turkin naapurimaa. Kaikkialta maailmasta Saudi-Arabiaan suuntautuva muslimien pyhiinvaellusliikenne taas kulkee pitkälti Istanbulin kautta.

Erdoğan määräsi lopulta lentoliikenteen pysähtymään maaliskuun 28. päivänä eli toissa perjantaina.

Presidentti Erdoğan vältteli pitkään kovia toimia ”pitääkseen talouden pyörät pyörimässä”.

Virus pääsi leviämään, ja talous sakkasi silti. Turkin liiran arvo on luisunut alaspäin, ja ekonomistien mukaan Turkilla on melko varmasti edessään taantuma.

Istanbulin pormestari Ekrem Imamoglu on vaatinut Istanbuliin täydellistä ulkonaliikkumiskieltoa.

Tasavaltalaispuolue CHP:tä eli Erdoğanin vastaista oppositiota edustava Imamoglu pääsi pormestariksi viime vuonna vasta pitkällisen oikeustaistelun jälkeen. Häntä on pidetty mahdollisena vastaehdokkaana Erdoğanille presidentinvaaleissa.

Turkin kautta koronakriisi säteilee Syyrian sotaan. Sunnuntaina Turkki ilmoitti rajoittavansa sotilaidensa liikkumista Syyriassa estääkseen taudin leviämistä, uutistoimisto Reuters kertoi.

Turkki tukee Syyrian hallitusta vastaan taistelevia kapinallisia vuonna 2011 alkaneessa sodassa.