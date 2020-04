Saksalaisista huippuasiantuntijoista koostuva tutkijaryhmä ilmoittaa lausunnossaan, että hengitysmaskien käyttö on ensisijaisen tärkeä suojaustoimenpide, kun koronaviruspandemian takia asetettuja liikkumisrajoituksia aletaan purkaa.

Se on ensimmäinen kolmesta ehdosta, joiden täytyy täyttyä, kun yhteiskunta alkaa avautua koronaviruspandemian laantuessa.

Hengityssuojien käytön lisäksi yhteiskunnan asteittaisen avaamisen ehtona olisivat kansalaisten tehokas testaaminen viruksen varalta, mobiilidataan perustuva tartuntojen jäljittäminen ja kontrollointi sekä etäisyys- ja hygieniasäännöt, jotka ovat nytkin voimassa.

Saksassa kehitteillä oleva sovellus on ennakkotietojen mukaan täysin anonyymisti toimiva ja täyttää tietosuojavaatimukset. Ennakkotietojen mukaan sovellus julkistetaan tiistaina. Sen käyttäminen perustuisi vapaaehtoisuuteen.

Jos nämä edellytykset eivät toteudu rajoitusten purkuvaiheessa, epidemia tulee tutkijoiden mukaan todennäköisesti takaisin. Kansallisen Leopoldina-tiedeakatemian lausunnossa esitetyssä skenaariossa tartuntojen uusi aalto nousee kesällä jopa korkeammaksi kuin tartuntojen määrä huhtikuussa, jos rajoitusten purkua ei tehdä suojaustoimia noudattaen.

Jos hengityssuojat saadaan kattavasti käyttöön ja muutkin varotoimenpiteet sekä testaus, valvonta ja jäljitys toteutuvat, tartuntojen määrä voidaan saada sukeltamaan nopeastikin.

Tämän mallin esikuvana tutkijat pitävät Etelä-Korean toimenpiteitä, joilla viruksen leviäminen saatiin hallintaan.

Yhteiskunnan uudelleen avaamiseksi laaditaan Saksassa nyt tarkkoja suunnitelmia. Saksassa on yli satatuhatta todettua tartuntaa, mutta uusien tartuntojen ilmaantumisvauhti on viime päivinä hidastunut.

Liikkumisrajoitusten purkamisen aikataulusta ei ole vielä kerrottu julkisesti. Liittokansleri Angela Merkel toisti maanantaina tiedotustilaisuudessa, että hän ja koko hallinto tekevät yötä päivää töitä aikataulun selvittämiseksi. Rajoitukset ovat nyt voimassa 19. huhtikuuta asti.

Merkel sanoi, että olisi huono liittokansleri, jos kiirehtisi rajoitusten purkamista liian nopeasti. Lisäksi hän sanoi, että Saksan hallitus olisi huono hallitus, jos ei pohtisi asiaa kiivaasti. Merkel sanoi kuuntelevansa tarkkaan tutkijoita.

Koulut, päiväkodit ja suurin osa kauppaliikkeistä ovat kiinni, yli kahden hengen tapaamiset ovat kiellettyjä ja vähintään puolentoista metrin etäisyyttä ihmisten välillä vaaditaan. Merkel on kehottanut kansalaisia pysymään kotonaan pääsiäisenä.

Uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina näkemästään Saksan sisäministeriön suunnitelmasta, jonka mukaan rajoitusten purkuvaiheessa ensimmäisenä voitaisiin avata uudelleen vähittäiskaupat, koulut ja ravintolat. Yleisötapahtumat ja juhlat kiellettäisiin edelleen.

Suomessa THL:n johtaja Markku Tervahauta sanoi sunnuntaina HS:n haastattelussa, että Suomi voisi siirtyä yhteiskuntaa avaavaan ja viruksen leviämistä rajoittavaan malliin kesällä.

Reutersin käsiinsä saaman Saksan sisäministeriön suunnitelman mukaan rajoitusten purku kannattaisi tehdä mahdollisimman pian. Vaikka pandemia kestäisi ensi vuoteen asti, se voitaisiin ottaa hallintaan tarkoilla suojaustoimilla.

On mahdollista, että Saksa toimii ennen Suomea, ja Saksasta saadaan kokemuksia Suomen toimintalinjaan, jos Suomessa päätetään odottaa kesään asti.

Itävalta ilmoitti maanantaina purkavansa kauppojen aukiolorajoituksia asteittain huhti–toukokuussa. Huhtikuun 14. päivästä alkaen ovensa saavat taas avata pienet erikoisliikkeet. Parturi-kampaamot ja ostoskeskukset voidaan avata toukokuun alussa.

Myös Tanska on suunnitellut purkavansa rajoituksia jo pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Rajoitusten purkujen ehtona on Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurzin mukaan se, että uusien tartuntojen määrä ei lähde nousuun. Itävallassa tulee pakolliseksi käyttää suun ja nenän peittävää hengityssuojaa ensi maanantaista alkaen kaupoissa ja julkisessa liikenteessä.

Kurz sanoi maanantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että myös itse tehty kasvomaski tai huivi käy. Maski ei suojaa tartunnalta, mutta se voi vähentää tartunnan levittämistä viruksen oireettomilta kantajilta.

Aiemmin Saksassa pidettiin rajoitusten höllennystä mahdollisena, kun uusien koronavirustartuntojen kaksinkertaistumisaika pitenee 10 päivään. Kaksinkertaistumisvauhti kertoo epidemian leviämisen tehokkuudesta.

Arvio purkutoimien aloittamisesta on muuttunut. Nyt Merkel puhuu jopa 14 päivän vauhdista. Kaksinkertaistumisvauhti ei ole ainoa kriteeri. Yhtenä tärkeänä kriteerinä pidetään myös Saksassa niin sanottua tartuttavuuslukua.

Se tarkoittaa arviota siitä, kuinka monta tervettä ihmistä yksi tartunnan saanut tartuttaa. Tartuttavuuslukua arvioidaan tartuntojen määrän kasvuvauhdilla. Sairaaloiden kantokyvyn kannalta tartuttavuusluvun pitäisi olla alle yksi, Saksan terveysviranomaiset ovat linjanneet.

Merkel totesi maanantain tiedotustilaisuudessaan, että suositukset ovat muuttuneet. Tämä koskee myös suhtautumista hengityssuojiin.

Reutersin mukaan rajoitusten purkamisen edellytyksenä pidetään sitä, että hengitysmaskeja saadaan riittävästi kaikille. Myös Merkel sanoi, että niiden tuotanto on tärkeää.

Suhtautuminen kasvomaskeihin on muuttunut paljon epidemian edetessä. Samoin kuin Suomessa, myös Saksassa on painotettu aluksi sitä, että kasvomaskeja ei tarvitse käyttää varmuuden vuoksi. Nyt hengityssuoja on olennainen osa Saksan strategiaa matkalla ulos epidemiasuluista.