Nuijamaan raja-asema Lappeenrannassa, jonka kautta matkustaminen Venäjälle on esimerkiksi mahdollista. Kuva: Lauri Heino / Lehtikuva

Venäjän Suomen-suurlähetystö julkaisi maanantaina yllättävät ja sydämelliset kiitokset Suomen viranomaisille Venäjän kansalaisten kauttakulun sallimisesta.

”Osoitamme kiitollisuutemme Suomen raja- ja poliisiviranomaisille Saksan Travemündesta Suomen kautta Venäjälle palaaville Venäjän kansalaisille annetusta avusta”, lähetystö twiittasi sekä suomeksi että venäjäksi.

Kiitoksiin linkitetty venäjänkielinen ohje kertoo ”tilanteesta 6.4.” Sen mukaan Suomeen tulon jälkeen Venäjän rajan ylittäminen käy päinsä omalla autolla vakituisten rajanylityspaikkojen kautta eli Imatralta, Kuusamosta, Niiralasta, Nuijamaalta, Sallasta, Vaalimaalta ja Raja-Joosepista.

”Sinänsä asia pitää paikkansa, muttei tässä mitään muutoksia ole tapahtunut”, Rajavartiolaitoksen kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty kertoo. ”Koronakriisin alusta lähtien on sallittu välttämätön kauttakulku perustelluista syistä, ja tämä kotiinpaluu on sellainen syy.”

”Linjaus koskee kaikkia ja ennen kaikkea EU-kansalaisia”, Pitkäniitty huomauttaa. ”Esimerkiksi virolaiset ovat lentäneet eri puolilta maailmaa Helsinki-Vantaalle ja päässeet sitten jatkamaan lautalla kotiinsa.”

”Tämä reitti Travemündesta Suomen kautta Venäjälle on tietysti varteen otettava, jos liikenne Via Balticalla ei suju.”

Baltian maiden kautta kulkeva Via Baltica on ollut tukossa ennen kaikkea Puolan jyrkän linjan vuoksi: myös kotiin pyrkiviä Baltian maiden kansalaisia on käännytetty Puolan länsirajalta tiehensä.

Suomen poikkeustilamääräykset tulivat voimaan rajoilla maaliskuun 18.–19. päivänä, josta lähtien matkustamista ulkorajoilla on rajoitettu. Venäjälle liikennöivät Allegro- ja Tolstoi-junat lopettivat liikennöintinsä keskiviikkoiltana 18.3.

Venäjä on sulkenut ulkorajansa ripeässä tahdissa koronaviruksen vuoksi, Suomen-vastainen raja suljettiin viimeisenä. Lentoyhteydet ovat käytännössä poikki.

Kansalaistensa kotiinpaluun Venäjä on sallinut siinä missä muutkin valtiot. Venäjän Suomen-suurlähetystön tiedote muistuttaa venäläisiä määräyksestä, jonka mukaan kotimaahan palaajia odottaa kahden viikon karanteeni.

Venäjän lähetystön tiedotteen mukaan mahdollisuus Lappeenranta-Viipuri-bussiyhteyteen on periaatteessa olemassa. Lähetystö neuvoo Venäjän kansalaisia olemaan asiassa yhteydessä Venäjän Lappeenrannan-konsulaattiin.

Kotiin pyrkiviä Venäjän kansalaisia on yhä runsain mitoin Saksassa. Laajalevikkinen iltapäivälehti Komsomolskaja Pravda opasti maanantaiaamuna lukijoitaan ajamaan autolla Ruotsiin ja sieltä edelleen Suomen läpi ja itärajan yli kotiin Venäjälle. Lähetystön kiitokset suoran Saksa-Suomi-laivareitin toimivuudesta saattavat siten tulla tarpeeseen.

Finnlinesin Helsinki-Travemünde-linjan alukset kuljettavat sekä matkustajia, ajoneuvoja että konttirahtia. Rahtiliikenne on ylipäätään täyttänyt laivat ja lautat lentorahdin ja henkilöliikenteen kuihtuessa koronaviruspandemian myötä.