Oppilaat pesivät käsiään ennen omien lounaseväiden syömistä Holmenin koulussa Oslossa syksyllä 2018. Nyt Norja harkitsee koulujen uudelleen avaamista, koska koronaepidemia on saatu ainakin tilapäisesti hallintaan. Kuva: Fartein Rudjord

Norja vaikuttaa ainakin toistaiseksi onnistuneen yrityksessään tukahduttaa koronavirusepidemia. Asiasta kertoi Norjan terveysministeri Bent Høie maanantaina iltapäivällä.

”Nyt uudet lukumme näyttävät, että jokainen koronatartunnan saanut tartuttaa keskimäärin 0,7 uutta ihmistä. Se tarkoittaa, että meillä on koronaepidemia hallinnassa”, Høie totesi Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan.

Epidemia alkaa hiipua silloin, kun tartunnan saanut tartuttaa viruksen eteenpäin keskimäärin alle yhdelle ihmiselle.

Norja ilmoitti vajaat kaksi viikkoa sitten, että se muuttaa strategiaa ja yrittää jarruttamisen sijaan tukahduttaa viruksen leviämisen.

Jos Høien kertomat luvut pitävät paikkansa, Norja olisi onnistunut tavoitteessaan nopeammin kuin monikaan osasi odottaa.

Norjan kansanterveysviranomaisen FHI:n johtaja Camilla Stoltenberg näytti tiedotustilaisuudessa grafiikkoja, jotka näyttivät sekä sairaalahoitoon että tehohoitoon otettavien potilaiden määrien laskeneen.

Jos nykytila jatkuu, FHI uskoo Norjan saavuttaneen ainakin tällä erää huipun tehohoitopotilaiden määrässä.

Stoltenberg kuitenkin varoitti, että laskentamalleihin liittyy epävarmuuksia. Terveysministeri Høie lisäsi, että tämä hyvä uutinen ei tarkoita sitä, että kaikki voisivat nyt ottaa rennommin.

Asunnottomille järjestettin koronarajoitusten aikana väliaikainen majoituspaikka Uranienborginkoulun voimistelusaliin Oslossa 25. maaliskuuta. Kuva: Heiko Junge / NTB SCANPIX

”Luvut kertovat meille myös, että ei tarvita paljoa, että menettäisimme taas kontrollin.”

Norjan toimet koronaa vastaan ovat ajoitukseltaan ja laajuudeltaan vastanneet Suomen toimia.

Rajat, koulut ja päiväkodit on suljettu ja kulttuuritapahtumat peruttu. Kiinni on pantu myös kuntosalit ja muut liikuntapaikat ja esimerkiksi kampaamot.

Toisin kuin Suomessa, ravintolat saavat olla auki, jos pystyvät takaamaan turvavälit. Buffet-pöydät on kielletty.

Lisäksi Norja on kieltänyt yöpymisen kesämökeillä, jotta virus ei leviäisi mökkiläisten mukana pienempiin kuntiin ja jotta niiden terveydenhuolto ei liikaa kuormittuisi.

Norjan parlamentti eli Stortinget miettii nyt, kuinka paljon koronatoimia uskalletaan alkaa löysätä ilman suurta vaaraa epidemian toisesta aallosta. Kuva: Fartein Rudjord

Norja ei ole tehnyt Uudenmaan sulkemisen kaltaisia maantieteellisiä rajoituksia mökkikiellon lisäksi.

Nyt terveysministeri Høie sanoo, että koulujen ja päiväkotien avaamisen aikataulua voidaan alkaa miettiä.

”Meillä on nyt vahva yliote, ja se meidän täytyy säilyttää”, hän sanoi.

Samaan aikaan Norjassa ollaan tietoisia siitä, että minkäänlaista suurempaa immuniteettia ei virusta vastaa ole saavutettu. Toisen epidemia-aallon riski on siis suuri.

Norja on testannut koronavirusta väestöön suhteutettuna moninkertaisesti verrattuna Suomeen ja Ruotsiin, joten arviot tartunnan saaneiden määrästä lienevät melko tarkkoja. FHI:n uusin arvio on, että noin 14 000 norjalaista on saanut koronavirustartunnan.

Norja ei ole ainut Pohjoismaa, joka kokee saaneensa jonkinlaisen otteen epidemiasta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen tapasi eilen maanantaina Tanskan muita puoluejohtajia keskustellakseen rajoitustoimien hölläämisestä pääsiäisen jälkeen.

Toimien löysääminen on riippuvaista siitä, että tilanne sairaaloissa pysyy hallinnassa pääsiäisen yli.

Tanska haluaa avata 15. huhtikuuta muun muassa päiväkodit. Myös koulut avataan, mutta vain luokkien 1–5 oppilaille.

Tätä valintaa perusteltiin etätöitä tekevien vanhempien työrauhalla.

”Tiedämme, että pienet lapset eivät ole niin hyviä pitämään etäisyyttä kuin me muut”, sanoi pääministeri Frederiksen tiedotustilaisuudessa Tanskan radion DR:n mukaan.