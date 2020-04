Valkoisen talon neuvonantaja varoitti presidentti Donald Trumpia ja tämän hallintoa pandemian vakavasta uhasta jo tammikuun lopussa, kertoo yhdysvaltalainen The New York Times -lehti.

Lehden haltuunsa saaman muistion mukaan Trumpin neuvonantaja Peter Navarro huomautti tammikuun lopussa, että koronaviruksen aiheuttama kriisi voi maksaa Yhdysvalloille jopa biljoonia dollareita ja vaarantaa miljoonien yhdysvaltalaisen terveyden.

Biljoona on miljoona miljoonaa, eli siinä on kaksitoista nollaa.

Lehden mukaan kyseessä on tiettävästi korkeimman tason varoitus Trumpin hallinnolle pandemian alkuvaiheessa.

”Immuunisuojan sekä lääkkeen ja rokotteen puute voivat tehdä amerikkalaisista puolustuskyvyttömiä, jos koronavirus puhkeaa täysimittaisesti Yhdysvaltain maaperällä”, Navarron muistiossa kerrotaan.

”Suojautumisen puute lisää riskiä, että koronaviruksesta kehittyy täysimittainen pandemia, joka voi vaarantaa miljoonien amerikkalaisten hengen.”

Muistio on päivätty 29. tammikuuta. Tämä oli runsas viikko sen jälkeen kun Kiina määräsi Wuhanin alueen täydelliseen eristykseen uuden virustaudin vuoksi.

Samoihin aikoihin Trump vähätteli viruksen muodostamaa riskiä Yhdysvalloille. Alkuvaiheessa Trump muun muassa sanoi, että demokraattipuolue käyttää virusuhkaa aseena häntä vastaan presidenttipelissä.

Myöhemmin hän on todennut, ettei kukaan olisi voinut etukäteen ennustaa viruksen synnyttämää kriisiä.

Navarron muistio on todiste siitä, että Trumpin hallinnossa ainakin joku on pitänyt pandemiaa mahdollisesti suurenakin uhkana jo kriisin alkuvaiheessa.

Navarron muistiossa todetaan, että hallinto joutuu tekemään päätöksen, kuinka aggressiivisiin toimiin se ryhtyy suojautuakseen epidemialta.

Jos viruksen aiheuttama tauti vertautuu tavanomaiseen kausi-influenssaan, terveys- ja talousvaikutukset jäävät suhteellisen pieniksi, muistiossa todetaan.

Muistiossa huomautetaan myös, että Kiinasta tulevien tietojen perusteella riskejä ei kannata aliarvioida. Pahimmassa tapauksessa jopa puoli miljoona yhdysvaltalaista voi kuolla, muistiossa kerrotaan.

Navarro kirjoitti toisen muistion 23. helmikuuta, The New York Times kertoo. Tuolloin neuvonantaja varoitti ”täysimittaisen covid-19-pandemian kasvavasta todennäköisyydestä, joka voisi tartuttaa sata miljoonaa amerikkalaista ja johtaa 1,2 miljoonaan kuolemaan”.

Trump vähätteli virusuhkaa vielä tuolloinkin.

Trumpin hallinto ei kuitenkaan jäänyt Navarron varoitusten jälkeen täysin toimettomaksi. Trump esimerkiksi määräsi rajoituksia Kiinasta tulevalle matkustajaliikenteelle päivä sen jälkeen, kun Navarron ensimmäinen muistio oli kirjattu.

Navarro lähetti The New York Timesin näkemän muistion Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvostolle sekä monille hallinnon korkeimmille virkamiehille. Lehden mukaan esimerkiksi Valkoisen talon henkilöstöpäällikkönä vielä tammikuussa työskennellyt Mick Mulvaney sai muistion.

Varmuutta ei ole siitä, lukiko myös presidentti Trump muistion.

Navarro tunnetaan Kiina-kriitikkona, joka on suhtautunut epäillen Kiinan hallituksen toimiin ja kauppapolitiikkaan. Navarro vaati jo tammikuussa tiukkaa linjaa suhteessa koronavirukseen.

Monet muut hallinnon virkamiehet ajattelivat, että Navarron näkemykset heijastelivat hänen varautunutta suhtautumistaan Kiinaan, The New York Times kirjoittaa. Ne saattavat nyt näyttäytyä jälkiviisaina, koska tuolloin tarkkoja tietoa viruksesta ei vielä ollut, lehden haastattelemat virkamiehet sanovat.

Navarro aloitti muistionsa otsikolla ”Määrätkää matkustuskielto Kiinaan”.

”Jos pandemian mahdollisuus on suurempi kuin suunnilleen 1%, peliteoreettinen analyysi koronaviruksesta on se, että tärkein strategia on välitön matkustuskielto Kiinaan”, The New York Times siteeraa muistiota.