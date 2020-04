Koronavirus on vaatinut Israelissa tähän mennessä virallisen tilaston mukaan 60 kuolonuhria. Väestöltään juutalaisvaltio on lähes samaa luokkaa kuin Ruotsi, jossa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut melkein kymmenkertainen määrä ihmisiä. Onko siis syytä erityiseen huoleen?

On, jos kysytään Bnei Brakin asukkailta tai heidän naapureiltaan.

Bnei Brakin kaupunki Tel Avivin kupeessa on itse asiassa lähes neljän miljoonan asukkaan metropolialueen lähiö. Kaupungin 200 000 asukkaasta suurin osa kuuluu haredijuutalaisiin, joiden oppi on ortodoksisen juutalaisuuden vanhoillisinta. Yhteensä haredimeja on Israelissa yli miljoona.

Haredijuutalaiset jonottivat ruokaostoksille Bnei Brakissa. Kuva: Menahem Kahana / AFP

Lahkoksi nimittämisestä haredimit itse eivät ainakaan pidä. He katsovat edustavansa juutalaisuuden kovaa ydintä ja oikeaoppista muotoa, jonka perinteet ovat peräisin suoraan Mooseksen ajoilta.

Pukeutumiskoodi on tiukka: nuoret miehet käyvät ješiva-koulua, naiset seminaaria ja seurustelu on järjestettyä. Elämä on perhekeskeistä, isovanhemmat pidetään kotona ja perheet ovat todella suuria.

”Sellaiset paikat kuin Bnei Brak ja [Jerusalemin haredialue] Mea Shearim ovat läntisen maailman tiheimmin asuttuja alueita”, kertoo haredijuutalaisen perheen poika ja journalisti Eli Bitan israelilaisen +972 Magazine -sivuston haastattelussa.

”Minä olen vanhin 11 sisaruksesta eikä perhettämme pidetty meillä mitenkään erityisen suurena.”

Alhainen elintaso ja tiivis asuminen eivät ole maailmasta kadonneet, mutta uskonto tuo Bnei Brakin elämään joitakin erityispiirteitä. Esimerkiksi suhtautumisen tiedotusvälineisiin: paikalliset rabbit eivät katso televisiota, radiota, internetiä sun muita maallisia totuuden torvia erityisen hyvällä.

Niinpä Israelin hallituksen varoittelut koronavirusepidemian alkaessa tai pääministeri Benjamin Netanjahun julistamat jyrkät varotoimet maaliskuun 12. päivänä eivät niinkään kaikuneet Bnei Brakissa kuuroille korville. Ne eivät itse asiassa kaikuneet ollenkaan.

”Harediyhteisö ei ollut tämän informaation kohteena lainkaan”, toimittaja Eli Bitan sanoo.

”Terveysministeriön olisi pitänyt tietää kyllä etukäteen, että haredimit eivät kuluta uutisia ja että heidän elämäntapansa saattaa heidät paljon muuta väestöä herkemmin tartunnalle alttiiksi.”

Lopputulos oli, että virus levisi Bnei Brakissa maaliskuussa esteettömästi. Paikallisten terveysviranomaisten israelilaisille tiedotusvälineille antamien arvioiden ja selvitysten mukaan noin 40 prosenttia kaupungin väestöstä oli saanut viime viikkoon mennessä tartunnan.

Haredijuutalaiset havahtuivat lopulta itse virustaudin vaaroihin ja tieto tuli hieman yllättävältä taholta.

”Enimmäkseen Whatsappista”, toimittaja Bitan kertoo. ”Se on haredijuutalaisten keskuudessa suosituin viestintäväline. Monet ovat jäseninä parissa kolmessa sadassa Whatsapp-ryhmässä, ja onhan heillä lisäksi omia verkkosivujaan.”

Tietoa Whatsapp-ryhmissä ja verkkosivuilla jakoivat uskonveljet New Yorkista. Ortodoksijuutalaisten kansoittamat neljä Brooklynin asuinaluetta ovat miljoonakaupungin masentavan tautitilaston kärkisijoilla, raportoi The Jerusalem Post.

Israelin hallitus havahtui Bnei Brakin tilanteeseen viime torstaina ja julisti kaupungin tai pikemminkin lähiön yksinkertaisesti saartoon. Se on ollut ohjeiden puuttuessa tarpeettomankin tiivis, raportoi sanomalehti Haaretz. Asukkaat eivät pääse erikoissairaanhoitoon, apteekit ovat sulkeneet oviaan lääkkeiden loppuessa ja ruokakauppojen hyllyt tyhjenevät.

Tämän seurauksena asukkaat kulkevat joukoittain kadulla entistä enemmän etsimässä välttämättömiä tarvikkeita. Kaupunginhallinnon avaama kuuma linja on ollut useita päiviä tukossa.

Bnei Barkin asukas hamstrasi kaupoista löytyneitä elintarvikkeita. Vain ruokakaupat ovat auki, ja kuljetukset niihin takkuilevat tiukan saarron takia. Kuva: Menahem Kahana / AFP

”Olen yrittänyt saada eilisestä lähtien pääsiäisruokaa neljälle vanhalle pariskunnalle, joista olen huolehtinut nyt kolme viikkoa”, Bnei Brakin nimettömänä esiintynyt asukas kertoi Haaretzille. ”Poliisi lähetti minut kaupungintalolle, sieltä minut passitettiin kodinturvajoukkojen luokse, ja sieltä minut lähetettiin takaisin kaupungintalolle.”

Haredijuutalaisten tautitilanne ei ole jäänyt huomaamatta naapureiltakaan. Israelin sisäministeriö määräsi Bnei Brakin naapurikaupungin Ramat Ganin purkamaan maanantaina katusulut, jotka kansalaiset olivat rakentaneet itse pitääkseen vanhauskoiset naapurinsa loitolla.

Bnei Brakin asukkaat taas ovat reagoineet ainakin kahdella tavalla: katkaisseet protestiksi liikenteen alueen halkaisevalla valtatiellä ja toisaalta rukoilleet entistä kiivaammin suurissa ryhmissä.

Toimittaja Eli Bitanilla on selkeä näkemys siitä, kuka on syyllinen tilanteeseen: Israelin haredijuutalainen terveysministeri Yaakov Litzman.

”Sen sijaan, että hän olisi varmistanut, että tieto kulkee kaikille, hän kampanjoi saadakseen Netanjahun pitämään synagogat auki. Hän ei suojellut yhteisöään vaan hylkäsi heidät.”

71-vuotialla ministeri Litzmanilla ja hänen vaimollaan Chavalla on todettu koronavirus.