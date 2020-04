Vaisusta esiintymisestään koronavirusepidemian kynsissä kamppailevalla Venäjällä syytetty presidentti Vladimir Putin astui keskiviikkona virustaistelun eturintamaan lupaamalla valtion kassasta rahaa työntekijöille ja erilaisia tukia vaikeuksiin joutuneille yrityksille.

Putin julisti 13-kohtaisen toimenpideohjelman pitäessään julkisen videopalaverin hallituksen ja kuvernöörien kanssa, raportoi muun muassa valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti. Käytännössä presidentin esiintyminen oli siis julkinen käskynjako, jossa Putin määräsi hallituksen toteuttamaan toimenpiteet ja jakoi vastuuta alueiden johtajille.

Presidentti Putin videopalaverissa Moskovassa keskiviikkona. Kuva: Aleksei Družinin / Kreml

Sanavalinnoissaan Putin intoutui tällä erää uppoutumaan syvälle Venäjän tai oikeammin Kiovan Venäjän historiaan.

”Kaikki loppuu aikanaan, ja niin tämäkin”, Putin julisti uutistoimisto Interfaxin mukaan. ”Maamme on selvinnyt lukuisia kertoja vakavista koettelemuksista. Meitä ovat pelotelleet niin petšenegit kuin kiptšakitkin, ja kaikesta Venäjä on selvinnyt. Me voitamme myös koronaviruksen aiheuttaman vitsauksen.”

Putinin mainitsemat turkinsukuiset kansat valloittivat nykyisen Venäjän ja Ukrainan arot tuhat vuotta sitten, ennen mongolivalloituksia.

Petšenegit etenivät Kiovan porteille, jossa prinssi Svjatoslav I:n joukot löivät heidät kronikoiden mukaan vuonna 968. Kiptšakit tai kumaanit tai venäläisittäin polovtsit riehuivat Unkarissa asti, kunnes Kiovan Venäjän ruhtinas Vladimir Monomah pieksi heidät 1100-luvulla.

Putin teki edellisen, näyttävän viittauksensa Kiovan Venäjän aikaiseen historiaan perustellessaan vuoden 2014 linjapuheessaan Krimin miehitystä ruhtinas Vladimir Suuren niemimaalla vuonna 988 ottamalla kristillisellä kasteella.

Viruspuheen historiaviittaukset noteerattiin tuoreeltaan sekä ukrainalaisissa että valkovenäläisissä tiedotusvälineissä.

Putinin toimenpideohjelmaan sisältyy lukuisia toimia, joista käytännössä kaikki merkitsevät valtion puskurirahastojen hanojen aukaisemista selälleen.

Presidentti lupasi koronavirusta vastaan taisteleville lääkäreille, hoitajille ja sairaalahenkilökunnalle 25 000–80 000 ruplan eli 300–1 000 euron palkankorotuksen kuukausipalkkaan kolmen kuukauden ajaksi. Sairaalahenkilökunnalle annetaan Putinin määräyksellä samanlainen vakuutusturva kuin sotilailla on.

Keskuspankille Putin antoi viisi päivää aikaa yritysten pelastusohjelman laatimiseen. Hallitus sai määräyksen laatia suppea lista organisaatioista, jotka suljetaan epidemian vuoksi, loput jatkavat toimintaansa normaalisti. Pienille ja keskisuurille yrityksille on luvassa puolen vuoden vapautus työantajan vakuutusmaksuista.

Epidemian vuoksi työttömiksi jääville Putin lupasi minipalkan suuruisen, erityisen työttömyyskorvauksen. Työttömiksi jääville lapsiperheiden vanhemmille presidentti määräsi maksettavaksi jokaisesta lapsesta 3 000 ruplan eli 36 euron lisäkorvauksen.

Putin piti ensimmäisen julkisen käskynjakonsa tiistaina, jolloin hän puhutteli koronavirusta vastaan taistelevia asiantuntijoita. Aiemmin Venäjän presidentti on vältellyt voimakkaita puheenvuoroja epidemiasta.