Maailmaa saattaa uhata pian kondomipula, sillä koronaviruspandemia on sulkenut tehtaita ja häiritsee toimitusketjuja, maailman suurin kondomivalmistaja sanoo.

Samaan aikaan YK varoittaa, että kondomipulalla voi olla vakavia seurauksia varsinkin köyhempien maiden ihmisille.

Pandemia on sulkenut yli puolet ihmiskunnasta eristyksiin koteihinsa. Samaan aikaan maat ovat sulkeneet rajojaan ja rajoittaneet yritysten toimintaa.

Yksi näistä maista on Malesia, joka viime kuussa määräsi laajoja sulkutoimenpiteitä koronaviruksen vuoksi. Tämä tapahtui sen jälkeen kun koronavirustartuntojen määrä Malesiassa oli noussut suuremmaksi kuin missään muussa Etelä-Aasian maassa.

Malesia on yksi maailman suurimpia kumintuottajia ja kondominvalmistajia. Maassa toimii ehkäisyalan jättiläinen Karex, joka valmistaa viidesosan kaikista kondomeista maailmanmarkkinoilla.

Yhtiön tärkeitä asiakkaita ovat myös kansainväliset järjestöt kuten Maailman terveysjärjestö WHO sekä YK:n väestörahasto UNFPA. Järjestöillä on tärkeä rooli hankkia kondomeja varsinkin Afrikan maihin, joissa HI-virus ja muut sukupuolitaudit aiheuttavat suuria ongelmia.

Pandemiaan liittyvien uusien rajoitusten vuoksi Karex valmistaa maaliskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin 200 miljoona kondomia vähemmän kuin tavallisesti, kertoo uutistoimisto AFP.

Koska myös muut kondominvalmistajat kohtaavat todennäköisesti häiriöitä tuotannossaan, kondomien tarjonta maailmanmarkkinoilla voi laskea huomattavasti, Karexin toimitusjohtaja Goh Miah varoittaa.

”Maailmassa tullaan ehdottomasti näkemään kondomipula”, Goh sanoi AFP:lle

Karex joutui sulkemaan kolme Malesiassa olevaa tehdasta sen jälkeen, kun hallitus antoi karanteenimääräyksiä maaliskuussa. Karanteenin ja rajoitusten on määrä jatkua huhtikuun 14. päivään asti.

Yhtiö sai myöhemmin luvan palauttaa tehtaita toimintaan, mutta vain 50 prosentin kapasiteetilla.

Myös YK on havahtunut ongelmaan. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä niihin liittyviä oikeuksia edistävä UNFPA varoitti, että koronviruksen aiheuttamien ongelmien vuoksi se pystyy hankkimaan vain noin runsaat tarvitsemistaan kondomeista tavanomaiseen verrattuna.

”Rajojen sulkemiset ja muut rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat kuljetuksiin ja tuotantoon useissa maissa ja useilla alueilla”, järjestön tiedottaja sanoi AFP:lle.

Järjen mukaan suurin huoli on se, ettei kondomeja saada kuljetettua riittävän nopeasti niille alueille, joissa ehkäisyvälinepula on suurin. Köyhimmät maat ja alueet tulevat kärsimään eniten kondomipulasta, järjestö sanoo.

”Kondomipula samoin kuin muiden ehkäisyvälineiden voi johtaa suunnittelemattomien raskauksien lisääntymiseen. Tällä voi olla vakavia terveydellisiä ja sosiaalisia seurauksia teinitytöille, naisille sekä heidän kumppaneilleen ja perheilleen.”

Järjestön mukaan myös vaarallisten aborttien määrä voi lisääntyä. Samoin kasvaa riski sairastua sukupuoliyhteydessä leviäviin tauteihin kuten HI-viruksen aiheuttamaan aidsiin.

Vaikka pandemia on sysännyt kondomiteollisuuden kaaokseen, kysyntä näyttäisi kasvaneen.

Korexin toimitusjohtajan mukaan kysynnän kasvu voi liittyä siihen, että ihmiset ovat maailmanlaajuisesti lukittautuneet koteihinsa.

Esimerkiksi Intiassa kondomien myynti nousi 25–35 prosenttia viikko sen jälkeen kun maahan määrättiin ulkonaliikkumiskielto maaliskuun lopussa, AFP kertoo.

Kondomien myynti on pompannut myös Euroopassa. Talouslehti The Financial Times kertoi viime viikolla, että ehkäisyvälineiden ja seksilelujen myynti on kasvanut kohisten Saksassa.

Saksan suurimman ehkäisyvälineiden tuottajan Ritexin myynti lähes kaksinkertaistui maaliskuussa.

Berliiniläinen seksikauppa Dildo King kertoi lehdelle, että seksilelujen myynti oli kasvanut 87 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

”Meillä menee uskomattoman hyvin tämän kriisin keskellä, mutta en oikeastaan hypi ilosta”, toimitusjohtaja Raiko Spörck sanoi The Financial Timesille. ”Ihmisiä kuolee, eikä kukaan iloitse siitä.”