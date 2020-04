Osa matkustajista piti hengitysmaskeja John F. Kennedyn lentokentällä New Yorkissa 11. maaliskuuta. Kuva: Lucas Jackson / Reuters

Vaikean epidemian New Yorkissa aiheuttanut koronaviruskanta on peräisin pääasiassa Euroopasta tulleista tartunnoista, uudet yhdysvaltalais­tutkimukset osoittavat.

Tutkijoiden mukaan koronavirus alkoi levitä New Yorkin alueella viimeistään jo helmikuun puolivälin tietämillä, eli viikkoja ennen ensimmäistä virallista vahvistusta koronatartunnasta.

Virus levisi New Yorkiin pääasiassa Euroopasta, ei niinkään Aasiasta, kahdessa erillisessä tutkimuksessa päätellään. Asiasta kirjoittaa The New York Times -lehti.

”Valtaosa on selvästi Euroopasta”, sanoi perinnöllisyystieteilijä Harm van Bakel lehdelle.

Van Bakel kuuluu lääketieteellisen Icahn School of Medicine at Mount Sinai -koulun tutkijaryhmään, joka teki aiheesta tutkimuksen. Tutkimus odottaa vielä vertaisarviointia

Toinen tutkijaryhmä New Yorkin yliopiston Grossman School of Medicinestä tuli samaan aikaan samanlaiseen johtopäätökseen, vaikka tutkimuksen materiaali hankittiin eri kohderyhmästä.

Molempien tutkimusten aineistona oli New Yorkin alueelta löydettyjen koronavirusten genomit.

Tutkimus paljasti myös aiemmin pimennossa olleen taudinpurkauksen New Yorkissa. Se olisi saattanut tulla tietoon jo aiemmin, jos laajat testaukset olisi otettu käyttöön ajoissa, lehti kirjoittaa.

Tutkijat tarkastelivat tuhansilta koronapotilailta otettujen virusten geneettistä materiaalia ja vertailivat sitä muualta saatuihin tietoihin viruksen perimästä.

Kun virus tunkeutuu solun sisälle, se valjastaa solun kopiomaan itseään. Prosessi on hyvin kiivasta ja myös epätarkkaa, minkä vuoksi viruksen perimässä tapahtuu koko ajan pientä mutaatiota. Näin viruksesta syntyy erilaisia versioita ja ajan kuluessa hieman toisistaan poikkeavia viruskantoja.

Vertailemalla viruksen perimää ja mutaatioita eri puolilta maailmaa saatuihin tietoihin viruksen perimästä, voidaan tehdä arvioita tartuntojen leviämisreiteistä.

Yhdysvalloissa ensimmäiseksi vakavaksi korona-alueeksi muodostui Washingtonin osavaltio maan länsirannikolla. Niinpä myös testaukset keskittyivät alussa Washingtoniin. Osavaltiossa ensimmäinen vahvistettu tapaus löydettiin jo tammikuussa, ja tartuntaketju jäljitettiin Kiinaan.

New Yorkissa ensimmäinen vahvistettu tartunta löydettiin vasta maalikuun 1. päivä. Muutaman viikon päästä New Yorkin sairaalat alkoivat täyttyä koronapotilaista.

Tutkijat löysivät New Yorkin alueelta viruksia, joiden perimässä oli tapahtunut mutaatioita, joita ei ollut havaittu muualla. Niinpä tutkijat päättelivät, että virus oli päässyt leviämään alueella kaikessa hiljaisuudessa jo jonkin aikaa ennen ensimmäistä vahvistusta.

Myöhemmin tutkijat löysivät New Yorkista viruksia, jotka olivat käytännössä identtisiä Euroopasta löytyneiden virusten kanssa. Tutkijat arvioivat, että virus oli saapunut Euroopasta New Yorkin alueelle joskus tammikuun lopun ja helmikuun puolivälin tienoilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kielsi ensin ulkomaalaisia saapumasta Yhdysvaltoihin, jos he olivat vierailleet Kiinassa kahden edeltävän viikon aikana.

Italia alkoi sulkea kaupunkeja viruksen vuoksi vasta helmikuun lopulla. Trump määräsi matkustuskiellon Eurooppaan maaliskuun 11. päivä. Tässä vaiheessa virus oli kuitenkin jo levinnyt Euroopasta New Yorkiin.

”Ihmiset olivat varomattomia”, sanoi Adriana Heguy New Yorkin yliopiston tutkijaryhmästä The New York Timesille.