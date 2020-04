Onko koronaviruksesta seurannut mitään hyvää? Tähän asti sellaista on ollut hyvin vaikea keksiä.

Mutta keskiviikkona todella saatiin yksi myönteinen korona-uutinen: Saudi-Arabian johtama liittouma ilmoitti keskeyttävänsä vuonna 2015 aloittamansa taistelut Jemenissä.

Tulitauko astui voimaan torstaina keskipäivällä. Sen on määrä kestää vähintään kaksi viikkoa, ja jos hyvin käy, johtaa jatkoneuvotteluiden jälkeen pysyvään tulitaukoon.

Sodan kaaos on aiheuttanut Jemeniin maailman pahimman humanitaarisen kriisin. Jemen on köyhin arabimaa, ja sodan aikana Jemenissä on levinnyt muun muassa kolera. Jos vielä koronavirus leviäisi toden teolla Jemeniin, jälki olisi hirvittävää.

Saudi-Arabian humaaniudesta ei tulitauossa ole kyse. Jos humanitaarinen hätä olisi kiinnostanut, mikä tahansa päivä olisi ollut hyvä hetki lopettaa sota.

Korona kyllä on saudeille aivan todellinen syy haluta sodasta eroon. Ainakin 150 Saudi-Arabian kuningashuoneen jäsentä on jo saanut virustartunnan. Heihin ei tiettävästi kuulu kuningas Salman, 84, joka on ukkoutuneen kuningashuoneen sadoista riskiryhmäläisistä vain yksi. Pian Saudi-Arabian pitäisi myös päättää, perutaanko heinäkuinen muslimien suuri pyhiinvaellus eli hadž ensimmäistä kertaa vuoden 1798 jälkeen.

Arabian niemimaan sotilasmahti Arabiemiraatit irrottautui sodasta jo aiemmin. Koronavirus antaisi viimein myös Saudi-Arabialle tekosyyn lopettaa turha ja tuhoisa sota. Mikä tahansa syy hyväksytään, kunhan sota vain saadaan loppumaan.

Toinen kysymys on se, aikovatko Jemenissä taistelevat houthikapinalliset osallistua tulitaukoon ja pitkäjänteisempään rauhantekoon. Parempaa mahdollisuutta sodan lopettamiseen ei kuitenkaan ole ollut vuosiin.