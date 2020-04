Sananvapaus

Kiina on ottanut kuulusteluihin kommunistipuolueen arvostelijana tunnetun suurliikemies Ren Zhiqiangin, joka on ollut kateissa neljä viikkoa.

Ren katosi maaliskuun 12. päivänä sen jälkeen, kun hänen kirjoittamakseen merkitty Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä rajusti arvosteleva teksti oli levinnyt Kiinan sosiaalisessa mediassa.

Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue ilmoitti tiistaina, että Reniä kuulustellaan epäiltynä ”vakavasta lain ja järjestyksen rikkomisesta”.

Renin olinpaikkaa ei kerrottu. Renin tukijat epäilivät katoamisen jälkeen, että Ren olisi viety Kiinan kurinpitokomitean tiloihin lähellä Pekingiä.

Puolueen lyhyessä tiedotteessa ei myöskään kerrottu Renin terveydentilasta eikä mainittu tämän kirjoittamaa kiistakirjoitusta.

Ihmisoikeusjärjestöt ja sananvapausaktivistit tuomitsivat Renin pidättämisen.

”Renin tapaus on räikeä esimerkki Kiinan viranomaisten syvälle juurtuneesta halveksunnasta oikeusvaltiota kohtaan”, sanoi Human Rights Watch -järjestön Kiinan-johtaja Sophie Richardson sanomalehti The New York Timesin mukaan.

Renin nimissä julkaistu kirjoitus arvosteli Kiinan toimia koronakriisin hoidossa ja kehotti kommunistipuolueen jäseniä ”heräämään todellisuuteen”.

Kirjoitus hyökkäsi nimenomaan presidentti Xi Jinpingin kimppuun ja muun muassa nimitti tätä ”pelleksi ilman vaatteita”. Xin nimeä ei mainittu, mutta kohteesta ei jäänyt epäselvyyttä, koska teksti käsitteli yksityiskohtaisesti Xin puoluekaadereille helmikuussa pitämää puhetta.

Kiinteistöalan konsernin Huayuanin entinen hallituksen puheenjohtaja Ren, 69, on 2010-luvulla tullut tunnetuksi kommunistipuolueen väsymättömänä kriitikkona, joka on arvostellut puoluetta varsinkin sananvapauden tukahduttamisesta. Suorasanaisuutensa vuoksi hänet tunnetaan lisänimellä ”Kanuuna-Ren”.

Ren ei ole suoranainen oppositiohahmo vaan itsekin kommunistisen puolueen pitkäaikainen jäsen. Hän kuvailee itseään syvästi isänmaalliseksi ihmiseksi ja perusteltua kritiikkiä isänmaanrakkauden korkeimmaksi asteeksi.

Puolue ei ole tulkinnut isänmaanrakkautta samoin, vaan Ren on toistuvasti ollut kurinpitotoimien kohteena. Esimerkiksi vuonna 2016 hänet erotettiin puolueesta määräajaksi ja estettiin käyttämästä sosiaalista mediaa. Renillä oli Kiinan Twitteriä muistuttavassa Weibo-palvelussa kymmeniä miljoonia seuraajia.