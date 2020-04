Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International väittää Iranin turvallisuusjoukkojen surmanneen maaliskuun lopussa syttyneissä vankilamellakoissa kymmeniä vankeja. Amnestyn raportin mukaan surmat on tehty kahdeksassa eri vankilassa eri puolilla Irania. Uhrit on surmattu joko ampumalla tai hakkaamalla tai he ovat tukehtuneet kyynelkaasuun.

Iranin oikeusministeriön tiedottaja Gholmanhossein Esmail kertoi maaliskuun 17. päivänä, että Iran vapauttaa tilapäisesti vankiloista yhteensä 85 000 vankia, jotta vankiloita uhkaava koronavirusepidemia saataisiin aisoihin.

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei ilmoitti samaan aikaan armahtavansa lisäksi kymmenentuhatta vankia. Armahdukset ovat tavallisia iranilaisen uuden vuoden aikaan.

Ajatollah Ali Khamenei puhui koronaviruksen takia tehtävistä rajoituksista tiedotustilaisuudessa torstaina. Kuva: Iranin korkeimman johtajan toimisto / ZUMA

Käytännössä toimet vankiloissa eivät ilmeisesti edenneet aivan oletetulla tavalla. Amnestyn mukaan maaliskuun 30. ja 31. puhjenneet mellakat yltyivät laajoiksi kahdessa vankilassa Ahvazin kaupungissa lähellä Irakin rajaa. Vangit vaativat muun muassa hoitoa ja koronaviruspotilaiden eristämistä muista vangeista.

Alueen asukkaat, vankien omaiset ja ihmisoikeusaktivistit kertoivat nähneensä savun nousevan vankiloiden alueelta. Provinssin poliisipäällikkö myönsi Amnestyn mukaan turvallisuusjoukkojen käyttäneen voimaa sen jälkeen, kun vangit olivat sytyttäneet roskasäiliöitä tuleen.

Amnestyn laskujen mukaan pelkästään Ahvazin vankilakapinoissa kuoli 36 vankia. Järjestön raportti kertoo omaisille myöhemmin luovutetuista vainajista, joiden on väitetty ”tehneen itsemurhan” tai kuolleen ”huumeiden yliannostukseen”.

Amnesty International vaatii tapausten selvittämistä ja poliittisten vankien välitöntä vapauttamista. Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet on aiemmin kiinnittänyt huomiota Iranin vankilaoloihin. Tammikuisen YK-raportin mukaan Iranin vankiloissa oli ennen maaliskuun määräaikaisia vapautuksia ja armahduksia 185 000 vankia.

Iranissa oli torstain tiedon mukaan varmistettu yhteensä 66 220 koronavirustartuntaa, kuolonuhreja oli 4 110.