HS kertoo uutisista ja ilmiöistä, jotka ovat jääneet koronakriisin taakse.

Venäjällä maan oma koronavirustilanne nousi pääaiheeksi maaliskuun lopulla. Samalla kevään isoksi asiaksi ajateltu perustuslain muuttaminen jäi ainakin julkisuudessa sivummalle.

Loppuvaiheessa lisätty merkittävin muutos ”nollaa” presidentti Vladimir Putinin presidenttikaudet. Hän voi siis jatkaa presidenttinä nykyisen kautensa päättyessä kausirajoituksista huolimatta.

Putinin tammikuussa vuosittaisessa linjapuheessaan yllättäen esittelemä hanke ajettiin läpi nopeasti. Perustuslakituomioistuinkin hyväksyi parlamentin säätämät ja Putinin vahvistamat muutokset jo maaliskuun puolivälissä.

Prosessi jäi kuitenkin poliittisesti kesken, sillä Putin ilmoitti kansan saavan äänestää perustuslain muuttamisesta. Äänestys oli määrä järjestää 22. huhtikuuta, mutta maaliskuun lopulla Putin taipui lykkäämään sitä koronaviruksen vuoksi.

Perustuslain muuttaminen on ollut näyttävä prosessi. Muutoksia on paljon, osa niistä on hiukan ristiriitaisiakin.

Pitkässä listassa muutoksia on esimerkiksi maininta eläkkeiden indeksitarkastuksesta vähintään kerran vuodessa sekä minimipalkoista ja -etuisuuksista.

Kreml on kuvannut äänestystä merkkinä prosessin demokraattisuudesta. Kriitikoiden mielestä kyse on vain show’sta, jolla Putinin vallan lisäämistä voidaan perustella kansan tahtona.

Äänestyksessä voi äänestää joko koko paketin puolesta tai sitä vastaan.

Useimpien asiantuntijoiden mukaan äänestys ei edes ole välttämätön, sillä muutokset on jo hyväksytty ja vahvistettu. Putinin kausien nollauspykälän vuoksi prosessille on kuitenkin saatava äänestyksen antama näyttävä tuki, laajalti arvostettu politiikan analyytikko Aleksei Makarkin kirjoitti kolumnissaan talouslehti RBK:ssa.

Perustuslakiin uudistuksessa kirjattujen etuisuuksien vuoksi se todennäköisesti saadaan, mielipidemittauslaitos Levada-keskuksen apulaisjohtaja Denis Volkov sanoi vielä maaliskuun alussa.

Luvatut sosiaaliasiat ovat poliittisia tärkeämpiä, hän sanoi. Vaikka kyllästymistä Putiniin onkin mittauksissa näkyvissä. Maaliskuussa Levadan mittauksessa puolet sanoi vallanpitäjien vaihtuvuuden olevan vakautta tärkeämpää.

Venäjällä keskusvaalilautakunta ei myöskään ole itsenäinen toimija. Vallanpitäjät haluavat kuitenkin äänestyksessä selkeän tuen, mitä on pidetty yhtenä syynä muutoslistan pituudelle. Lähes jokaiselle on jotain.

Silti poliittiset riskit lisääntyvät koko ajan, Makarkin arvioi. Venäjän taloutta on kohdannut öljyn hinnan romahduksen ja pandemian kaksoisšokki, joka voi johtaa laajaan työttömyyteen.

Analyytikot ja huomattava osa eliitistä on pohtinut, miksi perustuslakia piti alkaa muuttaa juuri tänä keväänä. Se ei täysin ratkaissut yleistä hermostuneisuutta Putinin tämän kauden jälkeisestä ajasta, sillä Putin ei ole sanonut, aikooko hän jatkaa presidenttinä.

Joka tapauksessa tilanne on nyt paradoksaalinen, Makarkin sanoo.

”Muutokset kävivät läpi kaikki välttämättömät menettelyt, mutta niiden astuminen voimaan on lykkääntynyt määräämättömäksi ajaksi.”