Al-holin leirin asukkaita tammikuussa. Al-Hol on vain yksi alueen lukuisista telttaleireistä, joilla on yhteensä yli 200000 ihmistä. Kuva: Goran Tomasevic / Reuters

HS kertoo uutisista ja ilmiöistä, jotka ovat jääneet koronakriisin taakse.

Neljä kuukautta sitten joulukuussa Suomessa kohistiin al-Holista. Kiistely koski yhtätoista suomalaista naista ja heidän noin kolmeakymmentä lastaan, jotka ovat kiinniotettuina Isis-leirillä Koillis-Syyriassa.

Pitkän väännön jälkeen lopputulos oli, että Suomeen tuotiin al-Holista kaksi orpolasta. Pian keskustelu tyrehtyi koronaviruskriisin alle.

Al-Holissa tilanne on pysynyt ennallaan. Telttaleirillä on yhä vajaat 70 000 ihmistä, suomalaiset heidän joukossaan. Asemiesten vartioimalla leirillä pidetään terroristiliike Isisin taistelijoiden perheenjäseniä. Useimmat naiset ja lapset ovat olleet leirillä nyt runsaan vuoden.

Suomen – kuten kymmenien muidenkin maiden – kansalaisten mahdollinen kotiuttaminen al-Holista on nyt jäissä pandemian vuoksi.

HS tavoitti leiriltä kaksi suomalaisnaista.

”Mikäs täällä, kesä alkaa. Odotetaan, että ehkä korona muuttaa tilannetta, ja meidät päästetään vapauteen”, sanoo toinen naisista.

Koillis-Syyrian ainoa yhteys ulkomaailmaan oli ponttonisilta rajajoen yli Irakiin. Raja suljettiin koronaviruksen pelossa. Koillis-Syyrian epävirallinen kurdijohtoinen hallinto on myös määrännyt alueelleen tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Suomessa ulkoministeriössä näkemys on, että tällä hetkellä alueella ei ole toimintaedellytyksiä. Hallituksen joulukuinen linjaus on kuitenkin yhä voimassa. Sen mukaan Suomi pyrkii auttamaan leiriltä pois lapsia.

Al-Holin telttaleirillä on yhä vajaat 70000 ihmistä, heidän joukossaan myös suomalaisia. Kuva: Sami Kero / HS

Pohdinnassa vastakkain on ollut Isisin ”kalifaatissa” toimineiden ihmisten aiheuttamat turvallisuusriskit ja toisaalta valtion oikeudelliset velvoitteet, esimerkiksi lastensuojelusta.

Nyt Syyriassa pelätään, millaista tuhoa koronavirus aiheuttaa yhdeksänvuotisen sodan runtelemassa maassa. YK:n avustustoimia koordinoivan Ocha-järjestön mukaan resurssit taudin kontrolliin ovat erittäin huonot.

Vaikein tilanne on Pohjois-Syyriassa. Tuoreimmat taistelut on käyty Idlibin maakunnassa, jossa neljä miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua jo ilman koronavirustakin.

Koillis-Syyriassa al-Hol on vain yksi alueen lukuisista telttaleireistä, joilla on yhteensä yli 200 000 ihmistä. Heistä suurin osa on tavallisia syyrialaisia siviileitä, jotka ovat paenneet kotoaan sotaa. Leireillä ihmiset asuvat ahtaasti, pesumahdollisuudet ovat huonot ja terveydenhuolto niukkaa. Monet avustusjärjestöt ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa.

Al-Holin leirillä leipää ja riisiä jakaa kurdihallinto.

”Ruokaa ja vettä on vielä normaalisti. Lääkkeitä ei enää tule sisään”, sanoo yksi suomalaisnaisista tekstiviestissään.

Hän kertoo lapsiensa olevan nyt terveitä. Talvella he sairastelivat naisen mukaan kuukausia. Koillis-Syyriassakin oli lunta ja pakkasta.

Al-Holin leirillä ei ole todettu koronavirustartuntoja. Se ei kuitenkaan välttämättä kerro paljon tilanteesta. Koko Koillis-Syyrian alueella ei ole yhtään toimivaa testauslaitetta, raportoi alueella toimiva Rojava Information Center.

Samaan aikaan Isis-järjestö on ottanut koronaviruksen propaganda-aseekseen. Sen sosiaalisen median kanavilla levitetään ajatusta, jonka mukaan virus on Jumalan rangaistus vääräuskoisille.

Siihen uskovat myös HS:n tavoittamat suomalaisnaiset leirillä.

”Jumala rakastaa muslimeja, heitä, jotka alistuvat Hänen määräyksilleen. Ja kun meitä satutetaan, ihan varmasti Jumala kostaa”, yksi naisista kirjoittaa viestissään.

Toinen suomalaisnainen huomauttaa, että virus näyttää tappavan etenkin ”amerikkalaisia ja muita islamin vihollisia”.

Kumpikin naisista eli jihadistiliike Isisin ”kalifaatissa” useita vuosia ja antautui vasta sen viimeisessä tukikohdassa Baghouzissa runsas vuosi sitten.

Koillis-Syyrian kurdihallinto on pyytänyt maailman valtioilta apua Isisissä toimineiden ihmisten saattamiseen oikeuteen joko Syyriassa tai ihmisten kotimaissa. Koillis-Syyrian vankiloissa on noin 10 000 Isisin entistä taistelijaa, jotka kurdijohtoisen SDF-joukot ottivat kiinni.

Puolitoista viikkoa sitten Hassakan kaupungin vankilassa puhkesi kapina, jossa Isis-vankeja oli päästä karkuun. HS vieraili vankilassa joulukuussa. Raportin voi lukea täältä.

SDF-sotilasjoukko vetosi uusimman pakoyrityksen jälkeen taas kansainväliseen yhteisöön, että se tarvitsee apua Isis-vankien kontrolloimiseen.

Al-Holin leirillä moni uskoo, että Isis nousee vielä uudestaan.

”Toivon mukaan tilanne johtaa siihen, että meidän veljet vapautettaisiin”, sanoo suomalaisnainen. ”Syyrialaisia veljiä on jo vapautettu, joten eihän sitä ikinä tiedä, jos al-Holinkin portit joku päivä aukeaisivat.”