Afganistan

USA on vetäytymässä Afganistanista, ja Taleban ja hallitus väittävät pyrkivänsä rauhaan. Ajatus vallan jakamisesta ääri-islamisteille hermostuttaa etenkin naisia.

Julkaistu: 2:00

HS kertoo uutisista ja ilmiöistä, jotka ovat jääneet koronakriisin taakse.

Kaikkihan rauhaa haluavat, mutta Afganistanissa suuri osa kansasta kammoksuu sen seurauksia.

Afganistanissa on sodittu taukoamatta yli 40 vuotta. Nyt maan hallitus ja ääri-islamistinen Taleban-liike väittävät yrittävänsä päästä sopuun, ja Yhdysvallat on luvannut vetää joukkonsa pois maasta.

Ikkuna rauhaan on ehkä raollaan, mutta samalla se on raolla uuteen epävarmuuteen.

”Pelkään maan tulevaisuuden puolesta”, sanoo Farishta Afzaly, 25, joka työskentelee Afganistanin amerikkalaisen yliopiston hakutoimistossa pääkaupunki Kabulissa.

”Jos sopimus saa Talebanin lopettamaan viattomien ihmisten tappamisen, siihen kannattaa pyrkiä. Mutta olen silti huolissani.”

Afzaly arvelee monen muun tavoin, että Taleban saattaa vain pelata aikaa ja pyrkiä todellisuudessa sotilaalliseen voittoon, kunhan amerikkalaissotilaat ovat jättäneet maan.

Farishta Afzaly arvioi, että Taleban pystyy valtaamaan Kabulin, jos pääkaupunki ja sen johtavat poliitikot eivät ole nykyistä yhtenäisempiä. Kuva: Farishta Afzalyn kotialbumi

Afzalyyn tiivistyy kaikki, mitä Taleban vastustaa. Hän on kouluttautunut ja työssä käyvä nainen. Hänen työnantajansa on maallisten ja länsimaisten arvojen symboli. Lisäksi hän on etniseltä taustaltaan hazara, joita Taleban vainoaa harhaoppisina.

Hazarat ovat uskonnoltaan pääosin shiialaisia. Taleban on sunnalainen liike, joka pohjautuu maan suurimpaan kansanryhmään paštuihin.

Taleban syntyi heimo- ja islamistijoukkojen sisällissodasta Neuvostoliiton miehitysjoukkojen jätettyä Afganistanin. Se valtasi Kabulin ja hallitsi lähes koko maata vuosina 1996–2001. Vain koilliskolkka jäi Pohjoisen liitolle, joka koostui enimmäkseen tadžikki-, uzbekki- ja hazarajoukoista.

Taleban-hallinto kielsi tytöiltä koulunkäynnin sekä naisilta työnteon ja koko kansalta maalliset huvit, kuten musiikin kuuntelun ja tv:n katselun, jopa leijan lennättämisen.

Afzaly säästyi siltä. Hän oli vasta pikkulapsi, kun hänen perheensä pakeni hirmuhallintoa Pakistaniin. Myöhemmin hän opiskeli Bangladeshissa. Koko perhe palasi Afganistaniin muutama vuosi sitten.

Elämä siellä on nyt parempaa, mutta edes Kabul ei ole turvassa väkivallalta. Iskijä on usein jihadistijärjestö Isisin Afganistanin-haara, jota myös Taleban pitää vihollisenaan. Toissa viikolla se tappoi 25 ihmistä sikhien temppelissä, viime elokuussa yli 60 ihmistä hääjuhlassa.

Sikhit surivat terrori-iskussa kuolleiden läheistensä arkkujen ääressä Kabulissa toissa viikon torstaina. Kuva: Mohammad Ismail / Reuters

”Joka kerta lähtiessäni ulos sydämessäni on pelko, palaanko kotiin hengissä. Aina on riski kohdalle osuvasta räjähdyksestä. Olen todistanut etäältä muutamaa hyökkäystä”, Afzaly kertoo.

Taleban väittää luopuneensa jyrkimmistä kannoistaan, mutta harva uskoo. Afzalyn kaltaisille koulutetuille kaupunkilaisille islamistiliike on joka tapauksessa kuin toisesta maailmasta. Hän ei tunne henkilökohtaisesti yhtään Talebanin kannattajaa mutta huomauttaa, että muillakin kuin muhkeapartaisilla islamisteilla voi olla hyvin konservatiiviset arvot.

”Kabulissakin on miehiä, jotka eivät päästä tyttäriään ja vaimojaan ulos tai opiskelemaan.”

Yhdysvallat ja Taleban sopivat helmikuun lopussa, että amerikkalaiset ja muut ulkomaiset joukot poistuvat Afganistanista 14 kuukaudessa, osa jo lähikuukausina. Vastineeksi Taleban sitoutui neuvottelemaan hallituksen kanssa rauhasta ja estämään al-Qaidan ja muiden terroristiryhmien toiminnan alueillaan.

Rauhanneuvottelujen lähtöajatus on, että Taleban luopuisi väkivallasta, jos se pääsisi mukaan eri osapuolista koottavaan väliaikaishallintoon. Afganistanin islamilaisen tasavallan perustuslakia luultavasti rukattaisiin entistä konservatiivisemmaksi.

”Mitä tapahtuisi kahden vuosikymmenen saavutuksillemme? Mitä jos menetämme sananvapauden ja naisten oikeuden liikkua ulkona ja kouluttautua?” Afzaly kysyy.

Sopimukseen on tosin hurjasti matkaa, sillä varsinaiset neuvottelut eivät ole vielä edes alkaneet eikä tunnusteluvaihekaan ole sujunut lupaavasti.

Maanantaina Taleban keskeytti keskustelut tuhansien vankien vaihtamisesta, kun hallitus ei taipunut vaatimukseen vapauttaa ensi vaiheessa Talebanin korkeita komentajia. Vankienvaihdon oli määrä lisätä luottamusta tiellä neuvotteluihin.

Talebanin vetäytymisestä huolimatta hallitus vapautti keskiviikkona yksipuolisesti sata vankia hyvän tahdon eleenä.

Talebanin rivit ovat huomattavasti yhtenäisemmät kuin hallituksen, vaikka sen kyky pitää paikallispäälliköt komennossaan onkin epäselvä.

Pöydän vastapuolella kaksi miestä väittää itseään Afganistanin presidentiksi. Pääministerin kaltaisessa virassa toiminut Abdullah Abdullah, 59, ei hyväksynyt tappiotaan istuvalle presidentille Ashraf Ghanille, 70, viime syksyn vaaleissa. He järjestivät maaliskuussa kilpailevat virkaanastujaiset.

Rauhansopimusta ei voi kuvitella ilman kummankin tukea. Ghani on paštu, Abdullah paštu-tadžikkiperheestä.

Ashraf Ghani (vas.) ja Abdullah Abdullah kuvattuna sotilasliitto Naton huippukokouksessa Varsovassa heinäkuussa 2016. Kuva: Jonathan Ernst / Reuters

”Taleban puhuu melko lailla yhdellä äänellä, mutta toisella puolella on Abdullahin ja Ghanin lisäksi koko joukko sotaherroja ja entisen Pohjoisen liiton miehiä, tadžikkeja ja uzbekkeja ja muita”, sanoo neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä.

Hän on työskennellyt Afganistanin parissa ja kiertänyt maata eri tehtävissä vuodesta 2002 lähtien, muun muassa Suomen vastaavana asiainhoitajana Kabulissa.

Olli Ruohomäki tapasi Talebanin entiset korkeat edustajat Abdul Salam Zaeefin (kesk.) ja Wakil Ahmed Muttawakilin Kabulissa heinäkuussa 2017. Zaeew toimi Taleban-hallinnon Pakistanin-suurlähettiläänä ja Muttawakil ulkoministerinä ennen kuin Yhdysvallat syrjäytti Talebanin syksyllä 2001. Kuva: Olli Ruohomäen kotialbumi

”Ghani on valmis rauhaan Talebanin kanssa, mutta kaikilla muilla ei välttämättä ole siihen samanlaista intressiä. On myös ei-islamistisia ja ei-valtiollisia toimijoita kuten narkosyndikaatit, jotka haluavat ylläpitää kaaosta, koska se hyödyttää huumekauppaa.”

Yhdysvallat syöksi Talebanin vallasta syksyllä 2001, mutta ei ensisijaisesti vapauttaakseen afganistanilaisia islamistien ikeestä vaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen takia. Lähes 3 000 ihmistä Yhdysvalloissa tappaneiden hyökkäysten takana oli Osama bin Ladenin johtama al-Qaida, jonka Taleban salli toimia Afganistanissa.

Ensi vuonna tästä kaikesta tulee kuluneeksi 20 vuotta, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa joukot sitä ennen kotiin. Afganistanissa oli enimmillään noin 100 000 amerikkalaissotilasta, enää noin 12 000.

Suomikin on ollut mukana kansainvälisissä Afganistanin-operaatioissa vuodesta 2002, nykyään noin 60 sotilaalla.

Ulkovallat ovat jo monen vuoden ajan luovuttaneet ohjia Afganistanin omille turvallisuusjoukoille. Sitä mukaa Talebanista on tullut vahvempi kuin koskaan sitten syrjäyttämisensä.

Päästyään sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa Talebanin taistelijat ovat jättäneet rauhaan amerikkalaissotilaat mutta eivät Afganistanin hallituksen joukkoja.

”Tämä on ollut pelkästään Talebanin ja Yhdysvaltain välinen hanke, ja Taleban vain jatkaa hyökkäyksiään”, päivittelee kabulilainen hazara Aseef Yousufi, 29, joka opiskelee tietojenkäsittelytiedettä ja on työskennellyt kuvajournalistina.

”Ihmiset näkevät, mitä tapahtuu, eivätkä siksi halua Talebania mukaan hallintoon. Kansa ei halua samaa kuin Taleban.”

Silti myös Yousufi toivoo ennemmin hallituksen ja Talebanin sopimusta kuin väkivallan jatkumista.

”Jos Taleban pääsee mukaan hallintoon, sen pitäisi uskoa, että naiset voivat tehdä työtä. Mutta kaikki tietävät, että Taleban haluaa naiset kotiin”, opiskelija Aseef Yousufi sanoo. Kuva: Aseef Yousufin kotialbumi

Ruohomäki arvioi, että hallitus on jäänyt pahasti puolustusasemiin sekä sotilaallisesti että kokonaistilanteen kannalta.

”On jokseenkin selvää, että Afganistanin armeija ei tule pärjäämään talebaneille tilanteessa, jossa sillä ei enää ole Yhdysvaltojen ilmatukea käytössään.”

Ruohomäki uskoo, että täyttä sotatilaa todennäköisemmin tulevaisuus näyttää hybridivaiheelta, jossa samanaikaisesti esiintyy alueellisia yhteenottoja ja käydään jonkinlaisia neuvotteluja.

Hän huomauttaa, että ulkomaisten joukkojen vetäytyessä Afganistan tarvitsisi rahallista tukea enemmän kuin koskaan. Mutta Yhdysvallat ilmoitti vastikään aikovansa pidättää lupaamaansa tukea miljardi dollaria eli lähes 930 miljoonaa euroa rangaistuksena Abdullahin ja Ghanin vihanpidosta.

”Tilanne voi riistäytyä nopeastikin, jos armeijan palkanmaksu ja sitä myöten rivisotilaiden ja poliisien motivaatio lakkaa. Turvallisuuskoneiston kuluista leijonanosan maksaa Yhdysvallat. Jos tuki loppuu, se on siinä”, Ruohomäki sanoo.

Opiskelija Yousufi uskoo, että Yhdysvallat jättää Afganistaniin sotilaitaan, kunnes maassa on vakaa hallinto.

Ruohomäki ei olisi niin varma. Hän korostaa Trumpin johdonmukaisuutta pyrkimyksissä irrottaa maansa ”ikuisista sodista”. Hän uskoo, että vain pitävät todisteet Talebanin uusista iskuista amerikkalaisjoukkoja vastaan voisivat kääntää Trumpin pään.

Ruohomäki tosin olettaa, että Yhdysvaltain erikoisjoukkoja jää maahan jahtaamaan Isisin Afganistanin-haaran taistelijoita. Hän uskoo, että Yhdysvallat voi tehdä Talebanin kanssa jopa yhteistyötä tässä asiassa.

Koronavirus vaikuttaa suuresti myös Afganistaniin, vaikka toistaiseksi vahvistettuja tautikuolemia on vähän. Huolia lisää, että yhdestä pandemian pahimmin rasittamista maista, Iranista, palasi maaliskuussa yli 150 000 afganistanilaista. Pakistanista on palannut kymmeniätuhansia.

Afzaly antoi puhelinhaastattelun etätyöpäivänsä päätteeksi kotoaan. Yousufi puolestaan ei pääse matkustusrajoitusten takia käymään kotona Kabulissa opiskelupaikastaan Pakistanin Islamabadista.

Yhdysvallat joutui koronaviruksen vuoksi hidastamaan joukkojensa paluutahtia. Ruohomäki uskoo, että pandemia osaltaan lujittaa tahtoa saada sotilaat kotiin.

”Tämän keskellä Afganistan näyttäytyy entistä enemmän ylimääräisenä taakkana, josta on hyvä päästä eroon.”

