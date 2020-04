Valtioiden rajoja suljettiin, lentokoneita jäi maahan. Ravintolat pantiin kiinni – osa lopullisesti –, jalkapallo-otteluita pelattiin tyhjien katsomoiden edessä, ja miljoonat päiväkotilapset, koululaiset sekä työtätekevät aikuiset jäivät koteihinsa.

Eurooppa meni kiinni historiallisella tavalla maaliskuussa.

Osassa Eurooppaa ihmiset ovat nyt hyvin tiukassa eristyksessä asuntojensa vankeina. Puistonpenkillä istuminen on kiellettyä tai puistot kokonaan suljettuja. Ruokakauppoihin päästetään sisään vain rajoitettu määrä ihmisiä ja fyysisten välimatkojen toteutumista valvotaan. Vapaa-ajan viettäminen niin kuin se ennen tunnettiin, on lopetettu, sillä vapaita valintoja ei enää ole.

Vapauden aste vaihtelee eri puolilla Eurooppaa. Suomessakin kouluja on suljettu, tapahtumia peruttu ja Uusimaa eristetty muusta maasta. Sitten on ääripää Ruotsi, jossa ainoa virallinen kielto koskee toistaiseksi vanhainkodeissa vierailuja.

Miten koronaviruspandemian pysäyttämiseksi ja hidastamiseksi tehdyt rajoitukset ihmisten vapauteen ja liikkumiseen ovat purreet?

Ne ovat auttaneet. Nyt siitä on jo todisteita. Asian ovat todenneet useat tutkijat Euroopassa.

Norjan terveysalan asiantuntijat totesivat alkuviikosta, että käänne epidemiassa on saavutettu, koska tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on maltillistunut.

Saksassa arvostettu tutkimuslaitos Max Planck -instituutti julkaisi keskiviikkona mallinnuksen, joka osoittaa, että Saksassa maaliskuun aikana kolmessa vaiheessa tehdyt liikkumisrajoitukset ovat kaikki vähentäneet koronavirustartuntoja.

Jos vain 8. maaliskuuta annetut rajoitukset olisivat jääneet voimaan, tartuntoja olisi Saksassa nyt noin kaksinkertainen määrä eli yli 200 000, sanoo tutkimusryhmän johtaja Viola Priesemann.

Jos mitään rajoituksia ei olisi tehty, tartuntojen määrä olisi kääntynyt lähes pystysuoraan nousuun jo maaliskuun lopulla, simulaatio osoittaa. Saksassa on tähän mennessä havaittu runsaat 113 000 koronavirustapausta.

Aktiivisten tautitapausten määrä on kääntynyt monessa muussakin Euroopan maassa ensimmäistä kertaa laskuun. Muutokset näkyvät tilastoissa nyt, muutama viikko sen jälkeen, kun suurin osa rajoituksista on tullut voimaan. Trendi on siis jo nähtävissä.

Yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä Euroopan maista on Espanja. Espanjassa on kaikkiaan yli 148 000 tautitapausta. Kuolleita on vajaat 15 000. Nyt potilaana olevista yli 7 000 on vakavassa tai kriittisessä tilassa.

Parantuneiden määrä on kuitenkin kasvussa Espanjassa. Uusien tartuntojen määrä on maltillistunut. Painajaismaisen piinan voi uskoa olevan lievittymässä.

Espanjan poliisi pysäytti autoja Madridissa 6. huhtikuuta. Kuva: Gabriel Bouys / AFP

Italiaan koronavirusepidemia iski ensimmäisenä Euroopan maana, ja Italia aloitti rajoitustoimet myös ensimmäisenä. Italia on joutunut myös selviytymään tilanteesta ilman lähellä olevaa esimerkkimaata, toisin kuin kaikki muut Euroopan maat.

Rajoitukset ovat purreet vain, jos niitä on noudatettu. Tuskin missään maassa niitä on noudatettu sataprosenttisen orjallisesti ilman kapinointia tai satunnaisia parveilijoita, jotka eivät välitä säännöistä.

Italiassa Milanon pormestari Beppe Sala meni kuitenkin pidemmälle. Helmikuun 23. päivänä hän lanseerasi kampanjan nimeltä ”Milano ei pysähdy”. Suljettuja turistikohteita avattiin uudelleen ja kahvilatkin olivat auki. Noin kuukautta myöhemmin hän myönsi olleensa mahdollisesti väärässä.

Kaikkialla tiukatkaan rajoitukset eivät ole tuoneet selvää helpotusta toivotun nopeasti. Esimerkiksi Ranskassa vielä 3. huhtikuuta mitattiin järisyttävät 23 060 uutta tautitapausta päivässä.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut: keskiviikkona Ranskan uusien tartuntojen luku oli 3 381. Parhaillaan sairastavia on maassa yli 80 000. Yli kymmenentuhannen ranskalaisen kuolinsyyksi on kirjattu koronaviruksen aiheuttama tauti.

Poliisi tarkasti ihmisten ulkonaliikkumispapereita Pariisissa tällä viikolla. Kuva: Bertrand Guay / AFP

Saksassa puolestaan koronaviruksen aiheuttamaa covid-19:ää sairastavien potilaiden määrä väheni tällä viikolla maanantaista keskiviikkoon 8 218:lla. Vähentyneiden määrästä 539 on kuolleita, mutta suuri osa on parantunut, ja uusien tapausten päiväkohtaiset määrät ovat olleet pienempiä kuin ankarimpina päivinä.

HS tarkasteli kahdeksan Euroopan maan tartunta- ja kuolleisuuslukujen muutoksia rajoitusten tultua voimaan. Näin covid-19-tautiin kuolleiden määrät ovat kehittyneet ensimmäisestä tapauksesta ja rajoitusten voimaantulosta eteenpäin Saksassa ja Ranskassa. Grafiikassa on osoitettuna piste, jolloin merkittäviä rajoitustoimia tehtiin:

Itävalta oli koronaviruksen jatkoportti laajemmalle Eurooppaan sen jälkeen, kun Italian epidemia oli käynnistynyt. Näin tartunta- ja kuolleisuustilanteet kehittyivät Itävallassa ja Italiassa:

Espanja ja Belgia sulkivat koulujaan yhtä aikaa. Näin covid-19-kuolemat ja koronavirustartunnat ovat kehittyneet Espanjassa ja Belgiassa:

Ruotsi on valinnut Euroopassa täysin omanlaisensa linjan. Suomi sen sijaan pääsi tekemään liikkumisrajoituksia varhaisessa epidemian vaiheessa, kun Manner-Euroopasta oli jo nähtävissä kokemuksia.

Ruotsin epidemia alkoi Suomea ennen ja on kiihtynyt nopeasti. Suomen ensimmäinen kuolonuhri koronavirusepidemiassa tuli 20. maaliskuuta, ja silloin Ruotsissa oli kuollut 20 ihmistä.

Silloin koululaisten etäopetus oli Suomessa juuri aloitettu kaikille koululaisille, Ruotsissa vain korkeakouluissa. Suomessa yli 70-vuotiaille suositeltiin kotikaranteenia ja liikkumista ja ihmiskontakteja kehotettiin vähentämään.

Näin tartuntojen ja koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuolleiden määrät eroavat Suomessa ja Ruotsissa:

Tanska ja Norja aloittivat julkisen elämän rajoitukset suunnilleen samaan aikaan. Näin tartuntojen määrät ja koronaviruksen aiheuttamat kuolemat ovat kehittyneet Tanskassa ja Norjassa:

Mitä käänteestä parempaan seuraa? Paine purkaa liikkumisvapauksia on kova jo ihmisten hyvinvoinnin takia. Laajojen sulkujen on raportoitu lisäävän perheväkivaltaa ja lasten kaltoinkohtelua.

Myös talouden paine on kova. Miten pitempi sulku, sen syvempi lama on edessä.

Tanska, Itävalta ja Norja ovat jo ilmoittaneet purkavansa rajoituksia asteittain pääsiäisen jälkeen. Norjan toimet koronaa vastaan ovat olleet samanlaisia ja samanaikaisia kuin Suomessa. Rajat, koulut ja päiväkodit suljettiin toissa lauantaina, ja urheilu- ja kulttuuritapahtumat on peruttu.

Lue lisää: Norja avaa päiväkodit ja koulujen alaluokat huhtikuun lopussa, pääministeri kiitti onnistumisesta – rajoitustoimet samanlaiset kuin Suomella

Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi torstaina, että keskustelu rajoitusten höllentämisestä voidaan aloittaa pääsiäislomien jälkeen, jos epidemian hidastumisen trendi jatkuu yhtä hyvänä kuin nyt.

Saksa on tähän asti noudattanut hyvin pidättyväistä linjaa. Asiantuntijat muistuttavat yhä päivittäin, että pitkä epidemia on vasta alussa.

Piilossa olevien tartuntojen määrä tekee epidemiasta edelleen tuntemattoman. Saksan johtava virologi Christian Drosten vertasi epidemian tiedossa olevia tartuntoja siihen, että kourallinen kiviä heitetään parkkipaikalle. Ne levittäytyvät sinne täysin sattumanvaraisesti. Siitä ei voi päätellä mitään, missä piilossa olevia tartuntoja on ja kuinka paljon niitä on.

Biergarten pysyi tyhjänä Münchenissä 8. huhtikuuta, vaikka ulkona oli kesäinen sää. Kuva: ANDREAS GEBERT / Reuters

On selvää, että rajoitusten purkaminen on tehtävä hallitusti, jos uusi epidemian aalto halutaan välttää. Itävallassa kauppoja avataan ensi maanantaista alkaen asteittain. Jonkinlainen hengityssuoja on pakollinen kaupassa asioitaessa ja joukkoliikenteessä.

Lue lisää: Saksassa pohditaan jo yhteiskunnan avaamista – tiedeakatemia asetti kolme ehtoa rajoitusten purulle, jotta epidemian toiselta aallolta vältyttäisiin

Koska Eurooppa sitten voi palata normaaliin päiväjärjestykseen?

Tuskin pian. Epidemia hiipuu kokonaan sitten, kun suurin osa väestöstä sairastaa taudin ja laumasuoja syntyy tai sitten, kun rokote saadaan käyttöön. Hallitsematonta tartuntatilannetta, josta laumasuoja olisi lopputuloksena, ei haluta synnyttää, koska terveydenhuoltojärjestelmät eivät kestäisi sitä.

Saksan lääkäriliiton puheenjohtaja Klaus Reinhardt sanoi keskiviikkona lehtihaastattelussa, että kesälomamatkat kannattaa tänä vuonna unohtaa.

Eurooppalaisilta vaaditaan kärsivällisyyttä vielä kauan.