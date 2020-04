Jopa 150 Saudi-Arabian kuningashuoneen sisäpiirin jäsentä on saattanut saada koronavirustartunnan, kertoo yhdysvaltalainen The New York Times -lehti.

Huhut mahdollisista koronatartunnoista kuningashuoneessa ovat levinneet viime aikoina Saudi-Arabian sisällä.

The New York Times -lehti kertoo saaneensa varmistuksen, että Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin kuvernööri prinssi Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud olisi joutunut tehohoitoon koronaviruksen vuoksi.

Asian vahvistivat kaksi lääkäriä sekä kaksi muuta ihmistä, jotka ovat lähellä kuningasperhettä.

Lisäksi kymmeniä muita kuningassuvun jäseniä on saattanut saada tartunnan. Yhteensä 150 suvun jäsenen tai heidän läheisensä uskotaan sairastuneen, sanoi nimettömänä pysyttelevä henkilö, jolla on kytköksiä kuningassukuun.

Al-Saudin sukua hoitavan eliittisairaalan lääkärit ovat lehden mukaan valmistautumassa ottamaan vastaan jopa 500 kuningasperheen jäsentä tai heidän läheisiään.

”Ohjeiden mukaan on oltava valmiina ottamaan V.I.P:itä kaikkialta maasta”, King Faisalin erityissairaalan eliittiosastolta kerrottiin lääkäreille viime tiistaina.

The New York Times kertoo saaneensa kopion viestistä. Viestissä kerrottiin, ettei mahdollisten potilaiden lukumäärää vielä tiedetä, mutta sairaalan on oltava korkeassa hälytystilassa.

Saudi-Arabia on noin 35 miljoonan asukkaan öljyvaltio, joka on yksi maailman rikkaimmista maista. Maata hallitsee al-Saudin laaja kuningassuku, johon kuuluu tuhansia prinssejä.

Rikkaan hallitsijasuvun jäsenillä on tapana matkustella runsaasti ympäri maailmaa. Lehden mukaan ensimmäiset kuningashuoneen tartunnat ovatkin tulleet ulkomailta kuten Euroopasta ja Iranista.

Kuningashuoneen korkea-arvoisimmat jäsenet eivät tiettävästi ole sairastuneet.

Kuningas Salman, 84, on eristäytynyt palatsisaarelle lähelle Jeddan kaupunkia Punaisellamerellä. Maan tosiasiallinen johtaja kruununprinssi Mohammed bin Salman on puolestaan vetäytynyt usean ministerinsä kanssa saman meren rannalla sijaitsevaan syrjäiseen kohteeseen.

Saudi-Arabiassa oli varmistettu perjantaihin mennessä 3 287 koronavirustartuntaa ja 44 sen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta.

Kuningaskunta käynnisti tiukat toimet epidemian ehkäisemiseksi jo maaliskuun alussa. Se muun muassa kielsi pyhiinvaellukset Mekkaan ja Medinaan.

The New York Timesin mukaan toimet koronaviruksen taltuttamiseksi ovat saattaneet saada vauhtia siitä, että virustartunta levisi kuningasperheen sisälle.

”Jos se saavuttaa suvun, silloin siitä tulee tärkeä asia”, Saudi-Arabiaa tutkiva Rice Universityn professori Kristian Coates Ulrichsen sanoi lehdelle.