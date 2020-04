Lukuisat Euroopan maat mukaan lukien Suomi harkitsevat parhaillaan maaliskuussa asetettujen koronakaranteenien ja muiden rajoitusten poistamista pääsiäisen jälkeen, koska uusien tartuntojen ilmaantumistahti on laskenut. Muun muassa kuolonuhritilaston kärkeä pitävän Italian pääministerin Giuseppe Conten odotetaan ilmoittavan rajoitusten jatkosta perjantaina tai lauantaina.

Koditon henkilö suljetun kaupan ja taksitolpan edessä Roomassa 31. maaliskuuta. Kuva: Vincenzo Pinto / AFP

Asiantuntijat varoittavat samaan aikaan, että rajoitusten ennenaikainen purkaminen voi johtaa koronavirusepidemian toiseen aaltoon, joka voi olla vielä ensimmäistäkin pahempi.

Perustelluimman kannanoton esitti keskiviikkona Hongkongin yliopiston professori Joseph T. Wu, jonka tutkimusryhmä on tehnyt laajan tutkimuksen Kiinan nopeiden ja laajojen rajoitustoimien tehosta taudin syntysijan eli Hubein maakunnan ulkopuolella. Tutkimus julkaistiin keskiviikkona The Lancet -tiedelehdessä.

”Vaikka nämä rajoitustoimet ovat vähentäneet tartuntojen määrän hyvin alhaiseksi, voivat tapaukset lisääntyä erittäin nopeasti, koska laumaimmuniteettia covid-19-virukselle ei ole”, Wu päättelee lehdistötiedotteessaan.

Professorin mukaan kaikista rajoituksista ei tule luopua, tilannetta on seurattava reaaliaikaisesti ja poikkeusmääräykset on pystyttävä ottamaan käyttöön heti, jos taudin tartuntaluku nousee yli yhden. Tartuntaluku kertoo, montako tervettä ihmistä yksi sairastunut keskimäärin tartuttaa.

”Tasapainoilu toisaalta talouden elvyttämisen ja toisaalta alhaisen tartuntaluvun välillä on paras menetelmä niin kauan, kunnes tehokas rokote on laajalti saatavilla.”

Tutkijat ovat aiemmin ennustaneet, että koronavirukseen kehitteillä oleva rokote voisi olla valmis aikaisintaan kuluvan vuoden lopussa. Tästä on vielä pitkä matka siihen, että rokote olisi koko maailmassa ”laajalti saatavilla”.

Neljäntoista saksalaisen asiantuntijan viime viikolla müncheniläiselle Ifo-instituutille jättämässä laajassa kirjelmässä todetaan, ettei rokote ole ”laajasti” eikä mitenkään muutenkaan saatavilla ennen vuotta 2021. Toisin sanoen professori Wun kanta merkitsee, että erilaiset rajoitustoimet jatkuvat tai ainakin niiden pitäisi jatkua vielä ainakin vuoden päivät.

Paineet epidemian vuoksi asetettujen karanteenien, liikkumiskieltojen ja muiden rajoitusten purkamiseksi ovat joka tapauksessa kasvussa. Ensimmäisenä Euroopassa epidemian runtelemaksi joutuneen Italian laajat rajoitustoimet päättyvät ensi maanantaina, ja pääministeri Conte neuvotteli torstaina liike-elämän edustajien kanssa strategiasta, jolla rajoituksia voitaisiin purkaa.

Sanomalehti Corriere della Serran mukaan helpotukset jäävät kuitenkin pieniksi: lehden tietojen mukaan Conte aikoo antaa esimerkiksi kirjakaupoille luvan avata ovensa uudelleen, mutta valtaosaa rajoitustoimista jatketaan ainakin toukokuun 4. päivään saakka.

Pohjoismaissa rajoitusten purkamiseen ryhtyi ensimmäisenä Tanska, tosin ehdollisesti. Demaripääministeri Mette Frederiksen kertoi maanantai-iltana, että päiväkodit ja koulujen alaluokat avataan ensi viikolla, ”jos tartuntatilanne pysyy kurissa”.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen. Kuva: RITZAU SCANPIX / Reuters

Norja seurasi tiistaina, kun konservatiivipääministeri Erna Solberg ilmoitti päiväkotien ja koulujen alimpien luokkien avautuvan kuluvan kuun lopussa. Myös norjalaisille annettu mökkeilykielto puretaan samaan aikaan. Suomen pääministeri Sanna Marin puolestaan kertoi keskiviikkona, että Uudenmaan saarto voidaan mahdollisesti purkaa 19. päivä huhtikuuta.

Itävalta ilmoitti viime maanantaina peruvansa joitakin kauppojen sulkemismääräyksiä, mutta määräävänsä hengitysmaskien käytön joissakin tilanteissa pakolliseksi. Saksa pohtii samanlaisia toimia.

Jopa maailman tautitilaston kakkosmaassa Espanjassa ollaan palailemassa työpaikoille ensi viikolla, kun hallituksen maaliskuun lopussa määräämät poikkeusmääräykset raukeavat.

Espanjan terveysministeriön koordinaatiopäällikkö María José Sierra neuvoi perjantaina kansalaisia pysymään kuitenkin kotona. Samalla hän huomautti, että päivittäisissä tartuntamäärissä Espanja on vasta palannut kahden viikon takaisiin kauhulukemiin.

Selvimmän kannan rajoitusten jatkamisen puolesta on tähän mennessä ottanut Kanadan pääministeri Justin Trudeau, joka on itsekin tehnyt jo yli kuukauden etätöitä kotoa vaimon koronavirustartunnan vuoksi.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau Ottawassa Kanadassa. Kuva: Blair Gable / Reuters

”Normaali elämä sellaisena kuin se ennen oli ei tule kokonaan takaisin ennen kuin meillä on rokote tätä vastaan, ja se hetki on vielä hyvin kaukana”, Trudeau kommentoi torstaina Global News -kanavalle ja jatkoi ranskaksi: ”Meidän on oltava tämän kanssa varuillamme vielä ainakin vuoden ajan.”