Kiinalaisen hengityssuojaimia tekevän tehtaan johtaja Shen Yanqin ei ole viime viikkoina juurikaan ehtinyt levätä. Hän ehtii nukkua vain kolme tai neljä tuntia yössä.

Maskien kysyntä on niin valtavaa, että töitä pitää tehdä aamusta yöhön, Shen kertoo HS:lle puhelimitse Keski-Kiinasta.

”Tehdas pyörii vuorokauden ympäri. Tuotamme 1,2–1,5 miljoonaa hengityssuojainta päivässä.”

Shen vetää Tianhong Medical Devices -yhtiötä Henanin maakunnassa. Tehdas sijaitsee Xinxiangin kaupungissa. Se on perustettu jo 1990-luvulla, mutta maskeja se on tehnyt vuodesta 2017.

Ennen korona-aikaa tehdas teki kasvosuojien ohella muitakin sairaaloissa tarvittavia kertakäyttötuotteita: sideharsoa, sidetaitoksia, haavapyyhkeitä. Nyt maskeille on niin paljon kysyntää, että tuotanto keskittyy niihin.

Ennen viruskriisiä tehtaalla työskenneltiin yhdessä vuorossa. Koneet kävivät kahdeksan tuntia päivässä.

Tammikuussa kaikki muuttui. Aluksi lisää kasvomaskeja tarvittiin kipeästi Kiinassa, ja viime viikkoina tarve on kasvanut muualla maailmassa.

Nyt Shenin tehtaan kasvosuojaintuotanto on kolminkertainen verrattuna vanhaan normaaliin.

Tammikuun lopussa Kiinan tartuntatilanteen ollessa pahimmillaan hengityssuojainten tuontanto oli käynnissä Zhangpussa, Fujianin maakunnassa, vaikka meneillään oli paikallinen juhla-aika, kiinalainen uusivuosi. Kuva: Lin Duhong / Xinhua

Suojavarusteista on huutava pula Suomessakin. Ratkaisua etsitään Kiinasta.

Suomeen ensimmäisen suojavarustekoneellisen järjestänyt liikemies Onni Sarmaste kuvaili Suomen Kuvalehdelle, että Kiinassa on käynnissä hirveä hintasota.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoi tiedotustilaisuudessa, että suojainmarkkina on hyvin kaoottinen. Pekingissä asuva terveysalan yrittäjä Ulla Nurmenniemi totesi Ylelle, että tilanne on ”aikamoinen villi länsi”.

Kiinalaistehtailija Shenin tilannekuvailu paikan päältä on maltillisempaa, mutta samansuuntaista kuin suomalaisilla.

Tuotantolinjoille ei voi noin vain mennä. Siksi Shen Yanqin kuvasi HS:lle koneita. Kuva: Shen Yanqin

Shen sanoo, että hänen puhelimensa soi jatkuvasti, kun asiakkaat soittavat yhä uudelleen ja pyytävät pitämään kiirettä. Puheluja tulee ympäri maailmaa.

Shen kuitenkin inhoaa huutokauppaa. Hän sanoo olevansa perinteinen ihminen, joka pitää järjestyksestä.

”Jotkut ulkomaalaiset asiakkaat sanovat, että he maksavat ylimääräistä, jos toimitamme nopeammin tai päästämme heidät ohi jonossa. Mutta me noudatamme tilausjärjestystä, koska jokainen maa tarvitsee maskeja yhtä kipeästi.”

Sairaaloiden vaatimustason suojainten valmistus on tarkkaa puuhaa. Shenin toimittamalla videolla näkyy, miten linjastoilla työskennellään suojapuvuissa, hengityssuojissa ja hansikkaissa.

Työntekijät desinfioivat itsensä kahden tunnin välein eikä ulkopuolisilla ole asiaa työtiloihin.

Tuotanto on hajautettu eri saleihin. Se on varotoimi. Jos yksi linja likaantuu, muut pysyvät toiminnassa.

Yhtiö myy paljon Venäjälle, Singaporeen ja Etelä-Koreaan. Maita on muitakin, Shen sanoo.

”Romania, Liettua, Malesia, Italia, Bulgaria, Oman, Ranska, Tšekki”, hän luettelee esimerkkejä.

Kirurgisten kasvosuojien valmistusta Nantongissa Jiangsun maakunnassa helmikuun puolivälissä. Kuva: China Daily

Tehtaalle viime kuukaudet ovat olleet lihavia. Shen ei suostu kertomaan, kuinka paljon päivässä tulee voittoa, mutta sanoo, että jokaisesta maskista yritykselle jää 15–20 prosenttia.

Suojamaskien hinnat vaihtelevat Kiinassa tällä hetkellä suojaustasosta riippuen muutamasta kymmenestä sentistä muutamaan euroon kappale. Myös tilausmäärät vaikuttavat hintaan.

Shen ei kerro heidän tehtaansa hintaa. Liikesalaisuus. Sen hän kuitenkin myöntää, että juuri nyt maskibisnes on hyvää bisnestä. Kaikki menee, mitä tehdas ehtii tehdä.

”Meillä hinta on nyt noin kolmanneksen korkeampi kuin aiemmin. Mutta materiaalien hinta on moninkertaistunut myös.”

Kiinaan on vuoden alusta alkaen perustettu lähes 9 000 uutta hengityssuojaimia tekevää tehdasta, kertoo Tianyancha-sivuston keräämä data.

Ennen koronakevättä Kiina teki noin puolet maailman kaikista kasvosuojaimista. Jos katsotaan maskien kappalemäärää, Kiina tekee nyt päivässä 12-kertaisen määrän maskeja aiempaan verrattuna, kertoo The New York Times.

Kiinan tulliviranomainen totesi tiedotustilaisuudessa tällä viikolla, että maaliskuun alusta huhtikuun alkuun Kiinasta lähti maailmalle 3,8 miljardia kasvosuojaa.

Kiinalaismedian mukaan Kiinassa on 69 000 yritystä, joiden liiketoiminta liittyy hengityssuojaimiin. Kaikki eivät ole tehtaita, vaan mukana on myös esimerkiksi myyntiyhtiöitä. Näistä yrityksistä lähes kolmannes eli 19 000 yritystä on perustettu tammikuun 25. päivän jälkeen.

Vertailun vuoksi: Vuonna 2019 vastaava luku oli 458.

Shandongin maakunnan Qingdaossa toimiva tehdas valmistaa hengityssuojainten kuminauhoja. Kuva maaliskuun alusta. Kuva: Li Ziheng / Xinhua

Huikea kysyntä ja osaamattomat ostajat ovat luoneet tilaisuuksia myös huijareille. Joku myy ilmaa, toinen suojaimia jotka eivät suojaa. The New York Times ja The Guardian ovat kertoneet miljoonista, joita on siirretty ventovieraiden pankkitileille ilman varmuutta siitä, että ostettua tavaraa on edes olemassa.

Maailman terveysjärjestö suositteli N95-tyypin suojamaskeja koronanvastaiseen taisteluun. Niiden hinta on viisinkertaistunut, mannertenvälisen lentorahdin hinta kolminkertaistunut.

Myös sertifikaattiväärennöksiä on liikkeellä. HS kertoi torstaina Tiina Jylhän markkinoineen suojamaskeja väärennetyllä CE-sertifikaatilla.

Shen Yanqin sanoo tietävänsä, että jonakin päivänä sekopäinen maskien hamuaminen loppuu.

”Täällä on aivan valtavasti maskitehtaita. Kun kysyntä jonakin päivänä katoaa – tai palaa edes aiemmalle normaalitasolle –, alkaa valtava hintakilpailu toiseen suuntaan. Nyt, jos joku myy halvalla, se usein tarkoittaa, että laatukin on heikompi.”

Sheniä itseään ei huoleta tuleva. He tekevät pääosin tuotteita, jotka on tarkoitettu sairaalakäyttöön. Heidän kertakäyttömaskeillaan on CE-merkintä ja ne on testattu yhdysvaltalaisessa Nelson-laboratoriossa. HS on tutustunut asiakirjoihin.

”Meille ostajia riittää kyllä jatkossakin”, Shen sanoo.

Tianhong Medical Devicesin tehtaalla on kymmenen tuotantolinjaa, joilla työskentelee yli sata ihmistä. Koneet toimivat vuorokauden ympäri, työntekijät painavat hommia kolmessa vuorossa.

Linjoja lisättiin, kun epidemia alkoi.

”Yksi tuotantolinja maksaa itsensä takaisin kymmenessä kuukaudessa.”

Shen soisi, että ainakin sen ajan kysyntää riittää. Nykytiedon valossa siltä näyttää. Kysyntä laskee todennäköisesti vasta, kun koronavirus on kansainvälisesti kukistettu.

Vastaperustetun kasvomaskitehtaan työntekijät mittasivat kuitukangasrullaa Yizhengissa, Jiangsun maakunnassa maaliskuun lopussa. Kuva: Ji Chunpeng / Xinhua