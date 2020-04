Huonot uutiset ensin: Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka kuuluvat riskiryhmiin koronaviruspandemiassa.

Sitten hyvät uutiset: Riskiryhmäläisiä voisi olla vielä paljon enemmän. Menneiden vuosien kansanterveystyö maksaa nyt itseään takaisin.

Tupakkalain kiristykset, ravitsemussuositukset, koulujen kotitalous- ja liikuntatunnit, vähäsuolaiset elintarvikkeet, kovien rasvojen välttely. Kaikki tuo vuosikymmenien saatossa tehty ”tylsä” kansanterveystyö säästää nyt henkiä.

Hyvä uutinen on myös se, että tieto riskitekijöistä tarkentuu. Koko ajan tiedetään paremmin, ketä pitää suojata.

Lukujen takana on Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) professori Tiina Laatikainen kollegoineen.

Laatikaisen tutkimusryhmä laski kuun vaihteessa, kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, joilla on kohonnut riski sairastaa vakava covid-19-tauti.

Ensin laskettiin yli 70-vuotiaat. Heitä on Suomessa 874 000. 70 vuotta on kansainvälisesti yleisesti hyväksytty ikäraja.

”Olen sattuneesta syystä aika paljon nyt kahlannut läpi kiinalaista ja muuta kansainvälistä tutkimusta”, Laatikainen sanoo. ”Ikä näyttää olevan vahvimpia riskiä selittäviä asioita.”

Yli 70-vuotiaiden jälkeen laskettiin, kuinka paljon Suomessa on alle 70-vuotiaita aikuisia, jotka kuuluvat riskiryhmään jonkin perussairauden vuoksi. Heitä on yli 200 000.

”Siellä on pääasiassa sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia ja diabetesta. Kolmanneksi suurimpana ryhmänä ovat vakavammat keuhkosairaudet”, Laatikainen sanoo.

Covid-19-tauti iskee keuhkoihin ja laskee kehon hapensaantia. Sydän- ja verisuonitaudit ja keuhkosairaudet voivat vähentää hapensaantia entisestään.

Myös muut kehon immuniteettia eli puolustuskykyä laskevat sairaudet kuten syövät ovat merkittävä riskitekijä.

Yhteensä riskiryhmään kuuluu siis yli miljoona suomalaista. Se on Suomen aikuisväestöstä lähes kolmasosa, vaikka tutkimusryhmä laski mukaan perussairauksista vain vakavammat tautimuodot.

Laskuissa eivät ole kaikki verenpainelääkkeitä syövät tai kaikki diabeetikot. Silloin osuus olisi selvästi suurempi.

Pelkästään diabeetikkoja on Suomessa puoli miljoonaa. Noin 90 prosenttia heistä sairastaa kakkostyypin diabetesta, jonka laukaisevat usein epäterveelliset elintavat ja ylipaino.

Jos ihmisellä on esimerkiksi juuri todettu kakkostyypin diabetes, pitääkö hänen silloin katsoa kuuluvansa riskiryhmään?

”Kukaan ei varmasti tiedä. Nyt näkemys on, että riski ei ole kovin kohonnut, jos on juuri todettu diabetes ja se on hyvässä hoitotasapainossa.”

Riskiryhmiin kuuluvat levittäytyvät Suomen kartalle epätasaisesti. Helsingissä heitä on noin 19 prosenttia aikuisväestöstä, Espoossa vielä vähemmän.

Etelä-Savon Puumalassa heitä on puolestaan 39 prosenttia ja Kemijärvellä Lapissa 36 prosenttia.

Sairaanhoitopiireittäin katsottuna eniten riskiryhmäläisiä on Itä-Savossa ja vähiten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Erot johtuvat ennen kaikkea ikärakenteesta. Myös sairastavuudessa on suuria maantieteellisiä eroja.

Oman kunnan luvut voi katsoa IMPRO-tutkimusryhmän karttapalvelusta.

Koronaviruksen torjunta ei ole maaottelu. Lopulta koko maailma on samassa veneessä.

Silti epidemian edetessä ja riskejä arvioitaessa voi olla hyödyllistä ottaa huomioon eri maiden kansanterveydellisiä eroja. Italian kohdalla on mainittu väestön korkea ikä ja tupakoinnin yleisyys.

Iässä erot eivät kuitenkaan ole suuria. Eurooppa vanhenee yhdessä.

Italiassa yli 65-vuotiaan väestön osuus koko väestöstä on 22,6 prosenttia, kun se Suomessa on 21,4 prosenttia. Ruotsissa osuus on 19,8 prosenttia. Ruotsin ikärakennetta nuorentaa maahanmuutto ja Suomea korkeampi syntyvyys.

Tupakoinnissa erot ovat hieman selvempiä. Italiassa poltetaan yhä enemmän kuin Suomessa. Nuuskaa suosivassa Ruotsissa päivittäin tupakkaa polttavien osuus on Euroopan alhaisin.

Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell totesi hiljattain ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin haastattelussa, että muuhun Eurooppaan verrattuna Ruotsin kansanterveys on hyvin puolustuskykyinen koronavirusepidemiaa vastaan.

”Riskiryhmät vakavaa koronatautia ajatellen ovat pienempiä Ruotsissa kuin monissa muissa paikoissa, ja siksi voimme toivoa rauhallisempaa kehitystä”, Tegnell sanoi.

Esimerkkeinä hän mainitsi juuri sydän- ja verisuonitaudit, ylipainon, diabeteksen ja tietyt syöpätyypit.

Tukholmalaiset paistattelivat kahvilan terassilla Södermalmilla maaliskuun lopulla. Ruotsalaiset elävät yhä keskimäärin hieman pidempään kuin suomalaiset. Kuva: Magnus Laupa

Ruotsin kansanterveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin dosentin Karin Engströmin mukaan Ruotsin hyvän kansanterveyden takana on vuosikymmenien työ, jossa on keskitytty vähentämään terveyseroja.

Tasa-arvoista terveyttä ei hänen mukaansa voida saavuttaa, jollei yhteiskuntaa katsota kokonaisuutena. Suuret erot koulutusmahdollisuuksissa ja taloudellisessa asemassa ylläpitävät myös terveyseroja.

”Kaikkia taloudellisia eroja ei voida poistaa. Mutta kaikilla pitää olla mahdollisuus terveelliseen elämään.”

THL:n tutkimusprofessorin Laatikaisen mukaan Ruotsissa tosiaan on edelleen vähemmän sydän- ja verisuonitauteja kuin Suomessa.

Myös ylipainoa on vähemmän.

Eurostatin tilastot näyttävät lisäksi hurjaa eroa terveiden elinvuosien määrässä elämän loppuvaiheessa. Tämän tilaston Laatikainen kuitenkin hieman kyseenalaistaa.

”Kyse ei ole objektiivisista mittauksista, vaan henkilöiltä on kysytty omaa arviota terveydentilasta. Silloin kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa.”

Laatikaisen mielestä luotettavampi mittari on elinajanodote. Siinä Suomi on ottanut Ruotsia kiinni. Naiset elävät jo yhtä pitkään, ja Suomen miehet elävät enää keskimäärin kaksi vuotta lyhemmän elämän kuin Ruotsin miehet.

”Kun sitä katsoo, niin eivät ne terveyserot verrattuna Ruotsiin enää niin hirmuisia voi olla.”

Myönteinen kehitys on Suomessa ollut nopeaa varsinkin sydän- ja verisuonitaudeissa. 1980-luvun alkuun verrattuna kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on 65–79-vuotiailla miehillä laskenut 70 prosenttia.

Naisilla lähtötilanne oli parempi, mutta muutos suhteellisesti yhtä suuri.

Myös kasvaimien ja vakavien keuhkosairauksien määrä samassa ikäryhmässä on romahtanut. Laatikainen kiittää ennen kaikkea rakenteellisia uudistuksia kuten laki- ja ympäristömuutoksia ja tuotekehittelyä. Valistuksellakin on osansa.

”Tärkeintä on, että Suomessa on tehty merkittävää ennalta ehkäisevää työtä riskitekijöiden vähentämiseksi. Kyllä ne ovat tupakoinnin väheneminen, verenpaineen aleneminen ja kolesterolitasojen aleneminen”, Laatikainen luettelee.

”Se, missä ei olla onnistuttu, on lihavuusongelma ja sen myötä diabeteksen ehkäisy.”