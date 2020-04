Koronaviruspandemian keskellä monissa maissa on nähty sama ilmiö: vallassa olevan johtajan ja puolueen kannatus on noussut.

Suomessa pääministeripuolue Sdp:n kannatus on gallupeiden mukaan vahvistunut. Pääministeri Sanna Marinin (sd) tavasta johtaa ja viestiä ei ole paljon moitittavaa löytynyt. Saksassa Angela Merkel on noussut suureksi johtajaksi, kun vielä hetki sitten Saksan johdossa näytti olevan vain sekava valtatyhjiö.

Sama ilmiö on tuttu monista Euroopan maista. Kriisin keskellä vallanpitäjien kannatus kasvaa. Samalla vallassa olevia perinteisiä puolueita haastavat populistipuolueet ovat näyttäneet vaisummilta.

Tunnettuna tosiasiana pidetään sitä, että populistipoliitikkojen kannatus nousee kriisin seurauksena. Kuinka käy nyt?

Talouskriisit ovat säännönmukaisesti kasvattaneet oikeistopopulististen puolueiden kannatusta.

Kansallissosialistit nousivat Saksassa valtaan ensimmäisen maailmansodan jälkeisen talouslaman synnyttämän sekasorron ja tyytymättömyyden keskellä.

Tuoreempana esimerkkinä vuoden 2008 finanssikriisi ja pian sitä seurannut euroalueen velkariisi ryydittivät eri puolilla Eurooppaa oikeistopopulististen puolueiden kannatusta.

Italian Pohjoisen liitto, Saksan AfD, Norjan edistyspuolue ja Suomen perussuomalaiset ovat kaikki ”finanssikriisin lapsia”, saksalaisen Ifo-instituutin tutkijat ovat päätelleet. Vaikka osa niistä oli perustettu jo ennen sitä, niiden menestys alkoi kukoistaa sen jälkeen.

Finanssikriisin voi osoittaa olevan seurausta vääristä päätöksistä, ja siksi se on näppärä ponnahduslauta populismille, jossa olennaista on vastustajien syyttäminen.

Helsingin yliopiston dosentti Emilia Palonen puhui Populismi Suomessa ja Euroopassa -seminaarissa Helsingissä vuonna 2018. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Vuoden 2015 siirtolaiskriisi puolestaan oli oikeistopopulistisille puolueille kuin syöttö lapaan tai manulle illallinen, sanoo politiikantutkija Emilia Palonen. Se tarjosi oikeistopopulismille uutta polttoainetta Euroopassa.

Maahanmuuton, kaiken ulkoapäin tulevan ”vieraan” vastustaminen on oikeistopopulismin ydintä.

Kuten talouskriisissä, myös siirtolaispolitiikassa vallassa olevien syyttäminen on loogista ja vahvistaa populisteja – vaikka kriisin syyt olisivat moninaisia ja vastuu niistä jakautuisi hyvin laajalle.

Palosen mukaan kaikkein tehokkaimmin populismi nousee, kun populistit pystyvät ”ottamaan haltuunsa” käynnissä olevan kriisin ja mobilisoimaan sen omiin tarpeisiinsa tai jopa tuottamaan kriisin itse.

Mutta entä koronaviruspandemia? Se on erilainen kuin mikään muu kriisi.

”Pandemia on myös populistien kontrollista pois”, Palonen sanoo.

Joissakin maissa oppositiossa olevat populistit ovat olleet melko hiljaa tai jopa tukeneet hallituksia, jotka kiristävät suojatoimia ja kaventavat kansalaisten vapauksia.

Esimerkiksi Saksassa on myös nähty ovelia yrityksiä nostaa koronaviruskriisissä esiin ulkomaalaisten ja turvapaikanhakijoiden osuutta kriisiin, vaikka rajat ovat maahanmuuttokriitikoiden toiveiden mukaisesti kiinni.

Palosen mukaan on selvää, että akuutin kriisivaiheen jälkeen populismi nousee. Maailmantalous on jo romahtanut ennennäkemättömällä tavalla, ja siitä selviytyminen on vielä suuri kysymysmerkki.

”Postpandeminen talouskriisi” tulee olemaan suuri poliittinen taistelukenttä. Sekasorron keskeltä populismi on noussut usein ennenkin.

”Uskon, että Euroopassa nousee sekä oikeisto- että vasemmistopopulismia”, Palonen sanoo. Niiden lisäksi hän uskoo ”julkkispopulismin” nousuun.

”Tietyt näkyvät toimijat saattavat alkaa mobilisoimaan ihmisiä ja pyrkivät tarjoamaan vastauksia kriisitilanteessa.”

Britannian pääministeri Boris Johnson (vas.), Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaro. Kuva: Reuters

Osa populisteista, jotka ovat nyt vallassa, ovat joutuneet nöyrtymään kriisin edessä, Palonen huomauttaa. Esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnson, joka ensin kätteli koronavirustartunnan saaneita, joutuikin itse teho-osastolle. Nyt Johnson on mediatietojen mukaan toipumassa.

Yhdysvalloissa Donald Trump vähätteli viruksen uhkaa aluksi, mutta on joutunut muuttamaan taktiikkaansa epidemian iskettyä Yhdysvaltoihin. Brasiliassa Jair Bolsonaro puolestaan väittää, että viruksesta ei ole vaaraa brasilialaisille.

Osa vallassa olevista populisteista on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen kaventaakseen parlamentarismia. Voimakkain esimerkki tästä on Unkari, jossa pääministeri Viktor Orbánin johtama hallitus on keskittänyt valtaa itselleen ja säätänyt yksinvaltaansa lisäävät toimet voimaan ilman takarajaa.

Viktor Orbán puhui unkarilaisille toimistostaan viime torstaina. Kuva: Attila Kisbenedek / AFP

Parlamentarismin kaventamisen kaipuusta on nähty viitteitä Suomessakin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi Ylen A-talkissa viime viikolla odottaneensa, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö olisi ottanut operatiivisen vastuun valtion johtamisesta kriisitilanteessa.

Unkarin epädemokraattinen loikka kriisin keskellä on järkyttänyt monia, mutta Palosen mielestä se ei ole suuri yllätys, vaan loogista jatkumoa Orbánin aiemmista toimista.

Orbán ei ole koskaan kannattanut parlamentarismia, hän sanoo. Vuoden 2002 vaalitappio vasemmistolle oli Orbánin Fidesz-puolueelle niukka ja katkera.

”Sen jälkeen meni monta vuotta, että Orban ei edes käynyt parlamentissa. Parlamentarismi ei ole se asia, jota Orbán kannattaa. Hän on aina kannattanut sitä, että hän on itse vallassa. Ja jotta hän pysyy vallassa, häntä lähellä olevat ihmiset saavat kaistatilaa”, Palonen sanoo.

Orbánin ajatteluun kuuluu, että vain hänen puolueensa edustaa oikeaa kansaa, eikä esimerkiksi vasemmistolla ole oikeutta olla vallassa. Torjuttavia voimia edustavat Orbánin katsannossa myös kansainväliset järjestöt.

Vastikään Unkarissa on levitetty valeuutisia, joissa Amnestyn on sanottu haluavan päästää koronasairaat pois eristyksestä.

”Siellä leviää systemaattista propagandaa, joka syvenee koronakriisissä”, Palonen sanoo.

Unkarin tie on jyrkkä ja nopea, koska Unkarissa ei demokratia koskaan päässyt vakiintumaan, Palonen sanoo.

Hänen mukaansa koronaviruskriisi on silti vakava haaste nykyisenlaisille hyvinvointivaltioille myös poliittisesti.

”Se mikä huolettaa on polarisaation syveneminen ja vastakkainasettelun lisääntyminen.”

Jo nyt on nähtävissä voimakkaiden viholliskuvien ja vastakkainasettelujen rakentaminen. Sosiaalisessa mediassa syntyy yhteisöjä ja niiden välille epäluuloa liittyen siihen, mitkä ovat oikeita tapoja toimia: saako käydä kaupassa, saako olla pihalla ja niin edelleen.

”On huolestuttavaa, kun aletaan tekemään moraalisia päätelmiä toisten toiminnasta”, Palonen sanoo.

Siinä kytee populismin alku. Unkarissa tämä on ollut arkea jo kauan.

”Vastakkainasettelun logiikasta on vaikea nähdä ulospääsyä. Orbánilla ja hänen puolueellaan ei ole mitään erityistä sisältöä, vaan se muuttuu kameleonttimaisesti. Se tarvitsee vastakkainasettelua ja vihollisia.”