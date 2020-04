Italiassa järjestäytynyt rikollisuus pyrkii hyötymään koronavirusrajoitusten tuomasta talousahdingosta, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Mafia on esimerkiksi alkanut jakaa ruokaa köyhimmille italialaisille.

Rikollisjärjestön tavoitteena on kasvattaa vaikutusvaltaansa, varoittaa mafiasta kirjoittanut tietokirjailija Roberto Saviano AFP:n mukaan.

Samalla Italian mafiaryhmät ovat Savianon mukaan valmiita nappaamaan taloudellisista ongelmista kärsiviä yrityksiä puolelleen, kun maa odottaa Euroopan Unionilta tukipakettia talouden tasapainottamiseksi.

Italia on ollut karanteenissa nyt noin kuukauden päivät.

Maassa on Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan lauantaihin mennessä vahvistettu noin 147 600 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamien kuolemien määrä on Italiassa maailman suurin, 18 849. Tosin Yhdysvalloissa on vahvistettu vain 72 kuolonuhria vähemmän.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti myöhään perjantai-iltana, että rajoituksia jatketaan pienin poikkeuksin toukokuun kolmanteen päivään saakka. Samalla EU:lle ilmeisen tuohtunut pääministeri haukkui unionin ja ilmoitti, ettei Italia tarvitse unionin vakausmekanismia lainkaan, koska sieltä on luvassa rahan sijaan vain puhetta.

Maan tiukkoihin rajoituksin kuuluu esimerkiksi se, että kaikki palvelut ovat kiinni ruokakauppoja, pankkeja, postikonttoreita ja apteekkeja lukuun ottamatta. Häitä ja hautajaisia ei pidetä. Koulut ovat kiinni, ja terveydenhuollon työntekijöiden lomat on peruttu.

Perjantaina ilmoitettuihin poikkeuksiin kuuluu pääministeri Conten mukaan se, että esimerkiksi kirjakaupat ja lastenvaatemyymälät saavat avata ovensa jälleen ensi viikon tiistaina. Muuten rajoitukset pysyvät samana toukokuuhun saakka.

Tämä tarkoittaa miljoonille italialaisille kolmea lisäviikkoa työttömänä, ja juuri siitä mafia pyrkii hyötymään.

”Kaupat, kahvilat, ravintolat ja baarit ovat olleet kiinni yli kuukauden. Miljoonat ihmiset työskentelevät pimeästi, mikä tarkoittaa ettei heillä ole ollut tuloja kuukauteen eikä tietoa siitä, milloin töitä on seuraavaksi”, mafiatutkija ja Catanzaron kaupungin syyttäjäviraston päällikkö Nicola Gratteri kertoo brittilehti the Guardianille.

”Jos valtio ei pian auta näitä perheitä, mafia tulee tarjoamaan palveluitaan vahvistaen vaikutusvaltaansa ihmisten elämässä”, sanoo Gratteri.

Nicola Gratteri. Kuva: Gloria Imbrogno / IPA

Mafia voi hyötyä vastapalveluksista muun muassa, kun se tarvitsee äänestäjiä tukemansa poliitikon taakse tai ihmisiä myymään huumeita.

”Mafiapomo, joka koputtaa ovelle tarjoten ilmaista ruokaa, on ihmisten silmissä sankari. Ja pomo tietää, että hän voi tulevaisuudessa laskea näiden perheiden tuen varaan.”

Ilmiö on nähtävissä Guardianin mukaan erityisesti köyhemmän eteläisen Italian alueilla, muun muassa Campanian, Calabrian, Sisilian ja Puglian alueilla.

Italialaismedia La Repubblican mukaan Palermon kaupungissa Sisilian mafiapomon veli väitetysti jakoi ruokaa köyhässä Zenin naapurustossa, jossa mafian läsnäolo on muutenkin vahva. Asian tultua julkisuuteen mies puolusti itseään Facebookissa sanoen, että hän tekee vain hyväntekeväisyyttä.

Myös esimerkiksi Napolissa rahanlainaajat ovat Camorra-rikollisjärjestön käskystä peruneet velkojen korkoja, sanoo tietokirjailija Saviano.

”Minkä takia? Palvelusten”, toteaa Saviano.