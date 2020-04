Yhdysvaltalaiset maanviljelijät kärsivät tällä hetkellä valtavasta ruokahävikistä.

Koronaviruskriisi on The Guardianin mukaan sekoittanut ruokateollisuuden toimitusketjun Yhdysvalloissa. Lehden mukaan noin puolet Yhdysvalloissa tuotetusta ruoasta menee maan ruokapalveluihin, eli ammattikeittiöihin. Näitä ovat esimerkiksi koulukeittiöt ja ravintolat. Ne ovat kuitenkin tällä hetkellä suurimmaksi osaksi suljettuina koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Ongelmana on nyt tarjonnan ja kysynnän sovittaminen yhteen nopeasti. Floridalaisen paikallislehti Miami Heraldin mukaan kaikkia tuotteita ei pystytä myymään vähittäiskaupoille. Hävikkiä syntyy erityisesti herkästi pilaantuvista tuotteista, kuten vihanneksista ja maidosta. The Guardianin haastattelema floridalainen viljelijä joutuu jättämään kuusi miljoonaa kiloa vihanneksia pelloille, koska vähittäiskauppa ei pysty ottamaan sitä vastaan. Maitoa sen sijaan on myyty ennen erityisesti kouluihin. Niiden ollessa suljettuina, maidontuottajat kaatavat maitoa nyt alas viemäreistä.

Monelle viljelijälle poiminta- ja pakkauskustannukset vähittäiskauppaa varten ovat tällä hetkellä korkeammat kuin tuotteesta saatava hinta. Arvioiden mukaan ruokaa menee tällä hetkellä hukkaan miljardien dollarien arvosta.

Ongelma koskettaa koko maata. Kaliforniassa, joka tuottaa Los Angeles Timesin mukaan yli kolmanneksen maan kasviksista ja kaksi kolmasosaa hedelmistä, koronaviruskriisin vaikutukset ovat iskeneet erityisesti mansikanviljelijöihin ja salaatintuottajiin. Kaliforniassa kasvaa noin 70 prosenttia maan salaattisadosta. Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi asetetut rajoitukset sekoittavat paitsi toimitusketjua, myös hidastavat työskentelyä. Turvaväliohjeistukset koskevat myös pelloilla ja tarhoilla työskenteleviä ihmisiä, mikä hidastaa sadonkorjuuta.

Suomessa maanviljely on myös ongelmissa koronaviruksen aiheuttamien toimien ja rajoitusten takia. Suurin ongelma on tällä hetkellä se, että kausityöntekijöistä on valtava pula.

Suomessa on tarve noin 16 000 kausityöntekijälle, arvioi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK). Työvoimasta suuri osa on aiemmin tullut ulkomailta, mutta koronaviruspandemia estää tällä hetkellä työntekijöiden pääsyn Suomeen.

Tarve on kiireellinen, sillä esimerkiksi Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa istutustyöt pitäisi aloittaa jo huhtikuussa. Uhkana on, että osa sadosta jää istuttamatta tai korjaamatta ilman tarvittavaa työvoimaa. Vaje vihanneksista johtaa esimerkiksi hintojen nousuun.

Ministeriöt tiedottivat tällä viikolla selvittävänsä mahdollisuutta lennättää Suomeen 1 500 kriittisen alan kausityöntekijää. Näitä työntekijöitä ei ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan voi korvata suomalaisella työvoimalla, koska heillä on oltava tietyn erityisalan osaamista.