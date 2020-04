Kreikan viranomaiset pelkäävät Turkin olevan jälleen aikeissa puskea siirtolaisia Kreikkaan. Kreikkalaisviranomaisten tietojen mukaan Turkki on tuonut siirtolaisia läntisiin rannikkokaupunkeihinsa kuin valmiina ylittämään Egeanmeren Kreikan saarille, kertoo kreikkalaismedia Kathimerini.

Samaan aikaan Turkki on asettanut yhä tiukempia liikkumisrajoituksia hillitäkseen koronavirusepidemiaa.

Viranomaistietojen mukaan Turkki on tuonut siirtolaisia rannikkokaupunkeihinsa sisämaan siirtolaisleireiltä. Monet tuoduista siirtolaisista olivat maaliskuun alussa rajanylityspaikoilla valmiina tulossa Kreikkaan ja muualle Eurooppaan.

Kreikan viranomaisten tiedot perustuvat siirtolaisiin yhteydessä oleviin avustusjärjestöihin.

Siirtolaiskriisi maiden välillä kärjistyi viimeksi äärimmilleen maaliskuun alussa, kun tuhannet siirtolaiset pyrkivät Kreikkaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin lopetettua rajan valvonnan EU:n ja Turkin välisen vuoden 2016 pakolaissopimuksen vastaisesti.

Enimmillään rajalla oli YK-arvioiden mukaan noin 15 000 Eurooppaan pyrkivää siirtolaista, ennen kaikkea Afganistanista, Iranista ja Somaliasta mutta myös lukuisista muista maista. Kriisin kiristymisen jälkeen Turkki alkoi pian kuljettaa siirtolaisia rajalta takaisin Istanbulin seudulle.

Raja-alue hiljentyi maaliskuun lopussa, kun Turkki keräsi loputkin siirtolaiset Kreikan vastaiselta rajalta ja kuljetti heidät lähelle Syyrian rajaa. Monet siirtolaisista pelkäsivät silloin, että heidät viedään lopulta Syyrian puolelle.

Lue lisää: Kreikan raja rauhoittui, mutta maassa olevien turvapaikanhakijoiden ahdinko jatkuu – Amnestyn mukaan kaksi maahanpyrkijää ammuttiin

Siirtolaisia kuljettava bussiletka matkalla säilöönottokeskuksen kaltaiseen paikkaan lähellä Izmirin kaupunkia Turkin rannikolla viikonloppuna. Kuva on avustusjärjestöön yhteydessä olleen siirtolaisen ottama. Kuva: Josoor

Nyt Turkki näyttää kuitenkin vievän siirtolaisia takaisin. Avustusjärjestöt saivat perjantaina kuulla siirtolaisilta, että heitä viedään bussikyydillä jonnekin. Lauantaina määränpääksi selvisivät Turkin rannikkokaupungit, muun muassa Çanakkalen sekä İzmirin seudut, kertoo avustusjärjestö Josoor Facebook-sivuillaan.

Izmirin kaupungin lähellä siirtolaiset on koottu rakennukseen, jota avustusjärjestöt kutsuvat säilöönottokeskukseksi.

HS tavoitti sunnuntaina siirtolaisiin yhteyttä pitävän avustusjärjestön työntekijän Turkista. Työntekijä ei halua nimeään julkisuuteen, sillä hän pelkää ongelmia Turkin kanssa.

Työntekijän mukaan järjestö on saanut yhteyden Malatyan ja Osmaniyen leireillä olleisiin siirtolaisiin.

”Osmaniyen leiriltä lähti noin 20 bussia, jokaisessa noin 30 ihmistä. Bussikuskeille ei ollut kerrottu, minne viedä ihmiset. Kuskit tiesivät vain menevänsä lähelle İzmiriä”, työntekijä kertoo.

Hänen mukaansa molemmilla leireillä siirtolaisilta oli kysytty alkuviikosta, haluavatko he mennä Eurooppaan vai palata sinne, missä asuivat ennen Turkissa.

Toistaiseksi ei ole vahvistettu, että Turkin aikomuksena olisi nimenomaan lähettää siirtolaiset Kreikan puolelle. Varmaa on, että satoja siirtolaisia on tuotu jälleen rannikolle.

Kreikan varaulkoministeri Miltiadis Varvitsiotis. Kuva: Alkis Konstantinidis / Reuters

Kreikan varaulkoministeri Miltiadis Varvitsiotis sanoi sunnuntaina kreikkalaiselle televisiokanavalle Skai TV:lle, että maan rannikkovartiostolle on annettu ohjeet estää siirtolaisia kuljettavia veneitä tulemasta Kreikan aluevesille.

Kreikkalaisviranomaisten pelkona on, että Turkki lähettää koronavirustartunnan saaneita siirtolaisia meren yli Kreikkaan, kertoo kreikkalaismedia Kathimerini lähteisiinsä vedoten.

Skai TV:n haastattelussa viranomaiset kuitenkin toppuuttelivat väitettä sanomalla, etteivät he tiedä, onko siirtolaisilla virustartunta vai ei. Varuillaan on oltava silti.

Turkissa on sunnuntaihin mennessä vahvistettu noin 52 200 koronavirustartuntaa sekä 1 101 viruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston seuranta.

Turkin on aiemmin pelätty olevan virusepidemian kanssa ”Italian tiellä”. Maata on syytetty hitaasta reagoinnista epidemiaan sekä alkuvaiheen testauksen puutteesta. Sittemmin presidentti on asettanut 31 kaupunkia eristykseen.

Pääsiäisviikonloppuna maan sisäministeriö tiukensi rajoituksia entisestään, kun perjantaina vain muutaman tunnin varoitusajalla kaikissa suurimmissa kaupungeissa julistettiin ulkonaliikkumiskielto. Kiellon on määrä kestää 48 tuntia eli sunnuntaihin saakka.