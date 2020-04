Puolan parlamentti käsittelee alkavalla viikolla kahta lakiesitystä, joista toinen tekisi jo nyt hankalasta abortin saamisesta käytännössä täysin mahdotonta ja toinen vaikeuttaisi seksuaalikasvatusta.

Aborttilain kiristämistä käsittelevä esitys haluaa kieltää abortin sikiön vakavan epämuodostuman perusteella. ”Pysäytä abortti” -esitys on tuotu parlamentin tietoon jo vuonna 2017. Käytännössä abortti siis kiellettäisiin Puolassa lähes kokonaan, sillä suuri osa maan raskauden keskeytyksistä tehdään juuri sikiön vakavan epämuodostuman perusteella.

Puolalainen naisasiajärjestö on huolissaan siitä, että mennessään läpi laki estäisi naisten mahdollisuuden saada luotettavaa tietoa sikiön tilasta.

Toinen parlamentin käsittelyyn tuleva lakiesitys taas esittää muutoksia rikoslakiin, jonka pelätään johtavan seksuaalikasvatuksen kriminalisointiin. Käytännössä lakiesitys kieltää puolalaisen naisasiajärjestön mukaan lääkäreitä kirjoittamasta alaikäisille reseptiä ehkäisyyn sekä vaikeuttaa seksuaalikasvatusta.

Katolisen Puolan aborttilainsäädäntö on jo ennestään Euroopan tiukimpia. Raskauden keskeyttäminen on kielletty lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä, se uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on vakavasti epämuodostunut.

Käytännössä aborttia on hankala saada, ja sitä seuraava sosiaalinen leima on raskas. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on langettanut kolme tuomiota Puolalle tilanteista, joissa naiselta on estetty mahdollisuus aborttiin.

Puolan parlamenttia on kritisoitu laajasti päätöksestä ottaa lakiesitykset käsittelyyn koronapandemian jyllätessä. Kun kansalaisten liikkumista on rajoitettu viruksen leviämisen estämiseksi, kaduille ei pääse halutessaan osoittamaan mieltään lakiesityksiä vastaan.

170 kansanedustajaa ympäri Eurooppaa vaatii Puolaa hylkäämään lakiesitykset. Mukana allekirjoittaneissa on myös suomalainen europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr), joka twiittasi asiasta lauantaina.