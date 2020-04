Koronavirus on tartuttanut Afrikassa yli 14 000 ihmistä ja tartuntaan on kuollut 750 ihmistä, kertoo Worldometer-sivuston laskuri, joka seuraa tartuntojen määrää reaaliajassa.

Muuhun maailmaan heijastellen luvut ovat pysyneet maltillisina.

Afrikan ongelmana on kuitenkin testaus: uutistoimisto AFP:n mukaan 190 miljoonan asukkaan Nigeriassa testejä on tehty vasta yhteensä 5 000. Se, että testejä on pystytty tekemään niin vähän monissa Afrikan maissa vaikeuttaa kokonaistilanteen arvioimista.

AFP:n mukaan Keniassa on arvioitu, että huhtikuun loppuun mennessä maassa olisi noin 10 000 koronavirustartuntaa. Tähän mennessä tartuntoja on kuitenkin löydetty vasta 197.

Muraali varoitti koronaviruksesta Kenian pääkaupungissa Nairobissa lauantaina. Kuva: NJERI MWANGI / Reuters

Afrikan maista koronaepidemia koettelee nyt eniten Etelä-Afrikkaa.

Sunnuntai-iltana Etelä-Afrikassa oli 2 173 varmennettua koronatartuntatapausta ja 25 kuolemaa. Koko maan väkiluku on 57 miljoonaa ja heistä vasta 73 000 ihmistä on testattu.

Suomen Etelä-Afrikan suurlähettiläs Kari Alanko arvioi Pretoriasta, että testauksen vähäisyys vaikuttaa lukuihin, mutta toinen syy voisi olla Afrikan nuori väestö.

”Niin Etelä-Afrikassa kuin muualla Afrikassa väestö on nuorta. Tämä voi vaikuttaa siihen, että tartuntoja todella on vähemmän, mutta tässä vaiheessa voimme vain spekuloida”, Alanko sanoo.

HS uutisoi maaliskuussa, että Afrikan mediaani-ikä on 20 vuotta, kun Euroopassa se on 43 ja koronaepidemian keskiössä olevassa Italiassa Euroopan korkein, 46 vuotta. Koronavirusta on pidetty kohtalokkaana erityisesti ikäihmisille.

Myös ulkoministeriön eteläisen ja läntisen Afrikan yksikön päällikkö Juha Savolainen arvioi, että testauksen vähäisyys voi vaikuttaa lukuihin.

”Edellytykset laajamittaiseen testaukseen ovat puutteelliset monissa Afrikan maissa. Tämä voi selittää todennettujen tapausten vähäistä määrää tässä tilanteessa”, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan Etelä-Afrikan ennuste on tällä hetkellä se, että tartuntahuippu saavutetaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

”Etelä-Afrikka on niitä maita Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, missä viranomaisten kyky toimia on Afrikan kontekstissa suhteellisen hyvä”, hän sanoo.

Etelä-Afrikkaa kuitenkin riivaavat köyhyys ja epätasa-arvo. Alanko sanoo, että Etelä-Afrikan ”perusongelmat” korostuvat tässä tilanteessa.

”Etelä-Afrikan talouskasvu on hyvin alhaista ja työttömyys on reilut 30 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on yli 50 prosenttia. Korona suistaa talouskasvun negatiivisen puolelle.”

Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Mkhize arvioi AFP:lle, että testien määrä on vielä vähäinen siihen heijastellen, millaisia ongelmia vaikea epidemia voisi tuoda mukanaan. Mkhizen tavoitteena on nostattaa määrää 30 000:n testiin päivässä.

Se, että koronapandemia on edennyt Afrikassa hitaasti, on ainakin antanut eri maiden hallituksille aikaa valmistautua kriisiin.

Etelä-Afrikka sulkeutui valtakunnallisesti maaliskuun lopussa, ja sulkeutuminen jatkuu ainakin huhtikuun loppuun asti.

”Jos sulkeutuminen jatkuu pitkään, taloudelliset vaikutukset alkavat olla Etelä-Afrikassa niin suuret, että jollain aikavälillä ne heikentävät terveydenhuoltojärjestelmää ylipäätään”, suurlähettiläs Alanko sanoo.

”Hyviä ratkaisuja ei tässä tilanteessa ole.”

Maailman terveysjärjestön WHO:n Afrikka-johtaja Matshidiso Moeti arvioi AFP:lle, että vielä on liian aikaista sanoa, ovatko toimet ja rajoitukset hidastaneet epidemian kulkua.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa sanoi kuluneella viikolla, että on ”tarpeeksi todisteita” siitä, että valtakunnallinen sulkeutuminen toimii.

“Kaksi viikkoa ennen sitä kun suljimme kaiken, uusia tapauksia tuli päivittäin 42 prosenttia lisää. Siitä päivästä kun sulkeutuminen alkoi, tapauksia tulee päivittäin lisää 4 prosenttia”, Ramaphosa sanoi torstaina.

Varautuminen on ollut Afrikan maille tärkeää, koska esimerkiksi pula hoitopaikoista on suurta.

WHO:n mukaan Afrikassa on miljoonaa ihmistä kohden viisi tehohoitopaikkaa. Euroopassa sama luku on 4 000.

Julkisilla sairaaloilla on koko maanosassa yhteensä 2 000 hengityskonetta.

Koronavirukselta suojautunut mies Egyptin Kairossa sunnuntaina. Kuva: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Tulevat kuukaudet Etelä-Afrikassa näyttävät, miten epidemia kehittyy.

”Etelä-Afrikka oli ensimmäisiä maita Afrikassa, johon epidemia saapui. Etelä-Afrikka on kansainvälisesti kytkeytynyt ja sen johdosta maassa epidemia lähti siellä liikkeelle aikaisemmin kuin muualla mantereella”, Juha Savolainen sanoo.

Kuinka suuri katastrofi koronapandemian leviäminen Etelä-Afrikan kaltaiseen kehittyvään talouteen olisi?

”Se olisi katastrofi kahdesta näkökulmasta: vaikka Etelä-Afrikan terveydenhuoltojärjestelmä on Afrikan kehittyneimpiä, todellisen koronapandemian keskellä sairaanhoitopaikat eivät riitä. Ja jos virus leviää laajemmin, vaikutukset talouteen ovat vakavat. Jos tauti täällä räjähtää käsiin, se on varmasti katastrofi”, suurlähettiläs Alanko sanoo.

Sosiaalisen välimatkan pitäminen on erityisen vaikeaa, kun päivittäinen toimeentulo riippuu muiden ihmisten kohtaamisesta. Monet eteläafrikkalaiset työskentelevät palveluammateissa.

”Sosiaalisen välimatkan pitäminen ja eristäminen on useissa Afrikan maissa vaikeaa. Etelä-Afrikassa iso osa väestöstä asuu slummeissa: ihmiset asuvat ahtaasti ja juoksevaa vettä ei ole henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen samalla tavalla kuin kehittyneissä maissa”, Savolainen sanoo.

Pandemian keskellä Suomen Pretorian suurlähetystön työpanoksesta suuri osa on mennyt suomalaisten hoitamiseen takaisin kotiin.

”Työpanoksestamme iso osa on mennyt kotiutuslentojen hoitamiseen. Tänään lähtevät viimeiset neljä suomalaista Kapkaupungista Suomeen”, Alanko sanoi sunnuntaina.