Sparkhillssa Britannian Birminghamissa sijaitseva tukiasema on yksi vahingonteon kohteiksi joutuneista. Kuva on otettu 6. huhtikuuta. Kuva: CARL RECINE / Reuters

Britanniaa ja Hollantia vaivaavat langattomien verkkojen tukiasemien tuhopoltot ovat saaneet Facebookin reagoimaan ja suitsimaan sabotaasiin kannustavia salaliitto­teoreetikkoja.

Uuden sukupolven 5g-verkkojen tukiasemia on sytytetty huhtikuussa ainakin Birminghamissa, Liverpoolissa ja Merseysidessa. Asiasta on kertonut esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Brittilehti The Guardianin mukaan sabotoituja mastoja saattoi jo 6. huhtikuuta olla kaksikymmentä, ja lauantaina The New York Times kertoi kolmestakymmenestä tapauksesta. Lisäksi kymmeniä tukiasemien asentajia ja huoltohenkilökuntaan kuuluvia on häiritty ja uhkailtu.

Lauantaina hollantilainen De Telegraaf kertoi, että paikallisia tukiasemia oli tärvelty ainakin Rotterdamissa ja kolmessa muussa kaupungissa.

5g on uusi matkapuhelinverkkojen teknologia, jonka siirtokapasiteetti on aiempia verkkoja tehokkaampi. Se siis mahdollistaa entistä paremmat latausnopeudet.

Salaliittoteoreetikot uskovat, että 5g-teknologia heikentää ihmisten immuunijärjestelmää. Kun keho ei pysty puolustautumaan, koronavirus on päässyt tekemään väestössä tuhoa.

Britanniassa jopa kolmannes aikuisista ei pystynyt tuoreessa kyselyssä sulkemaan pois sitä mahdollisuutta, että 5g ja koronavirus liittyisivät toisiinsa, kävi ilmi Focaldatan keräämistä tiedoista. Runsaan 2 000:n ihmisen otannalla tehdyn kyselyn vastaajista kahdeksan prosenttia uskoi, että yhteys todella on ja 19 prosenttia oli asiasta epävarmoja, The Guardian kertoo.

Britannian Birminghamissa sijaitsevaa tukiasemaa oli sabotoitu sytyttämällä sen rakenteita palamaan. Kuva: CARL RECINE / Reuters

Sunnuntaina The Guardian kertoi, että yhteistöpalvelu Facebook oli poistanut ainakin kuusi 5g-verkkoihin liittyviä salaliittoteorioita jakavaa ryhmää. Ryhmissä oli jopa tuhansia jäseniä.

Ainakin yksi suoraan toimintaan kannustava ryhmä löytyy edelleen helposti. Siinä oli pääsiäisenä noin 1 400 jäsentä ja sitä ylläpidettiin Pohjois-Irlannista käsin.

The New York Timesin laskelmien mukaan 5g:n vastainen liikehdintä on levinnyt Facebookissa noin kolmeenkymmeneen maahan. Eräässä ruotsalaisessa 5g:tä vastustavassa ryhmässä oli HS:n havainnon mukaan maanantaina yli 20 000 jäsentä, joista yli 5 000 oli liittynyt ryhmään viimeisen kuukauden aikana.

5g:n vastaisia Facebook-ryhmiä toimii myös suomeksi. Yhteen kesällä 2019 perustettuun 5g:n vastaiseen ryhmään on liittynyt runsaat 600 käyttäjää viimeisen kuukauden aikana.

Kansainväliseen leviämiseen ovat voineet vaikuttaa julkisuuden henkilöt. 5g:n ja koronaviruksen välistä yhteyttä esittelevää salaliittoteoriaa ovat toistelleet sosiaalisessa mediassa ainakin näyttelijät John Cusack ja Woody Harrelsson sekä R&B-laulaja Keri Hilson.

Venäjän valtion mediayhtiö RT (ent. Russia Today) teki 5g-verkon vaarallisuudesta ohjelmia jo yli vuosi sitten. Linkkejä ohjelmiin on jaettu viimeksi pääsiäisen aikana 5g:tä vastustavissa ryhmissä ja sivuilla. Useissa RT American tekemissä ohjelmissa kysellään muun muassa, aiheuttaako 5g lapsille syöpää ja kutsutaan 5g:tä vaaralliseksi ihmiskokeeksi.

Tyypillisesti kyseinen Venäjän valtiorahoitteinen kanava pyrkii herättämään hämmennystä ja kylvämään epäilyjä.

Hollannissa kyberturvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan erikoistunut oikeusministeriön yksikkö NCTV huomautti 5g-verkkojen sabotaasia käsittelevässä lausunnossaan lauantaina, että verkkoja käyttävät myös pelastuslaitokset. Se piti kehitystä huolestuttavana.

Verkkoinfrastruktuuria teleoperaattoreille asentava Monet-yhtiön johtaja Rob Bongelaar kertoi De Telegraaf -lehdelle, että sabotaasista aiheutuneiden vahinkojen kustannukset lasketaan kymmenissätuhansissa euroissa.

”Tietoliikenteen toimivuus on kriisiaikana välttämätöntä. Verkkoja tarvitsevat kipeästi esimerkiksi sairaalat ja hoivakodit”, Bongelaar tuomitsi vandaalien puuhat.

Koronaviruksen leviämisellä ja 5g-teknologialla ei ole osoitettu olevan minkäänlaista yhteyttä. Salaliittoteoreetikot ovat saaneet pontta erityisesti ajallisesta yhteydestä 5g-verkon käyttöönoton ja viruksen leviämisen välillä. Koronavirus alkoi levitä Kiinan Wuhanissa tiettävästi joulukuussa. Kaupungissa oli otettu käyttöön 5g-verkkoja marraskuussa, tosin niin otettiin yli 40 muussakin kiinalaiskaupungissa, joissa virusta ei samaan aikaan havaittu.

Iranissa, jossa koronavirustartuntoja oli maanantaina todettu yli 70 000, ei ole 5g-verkkoa ollenkaan.

Mobiilidataa ei ole muutenkaan osoitettu vaaralliseksi.

5g-teknologiaa vastustava mielenosoitus keräsi väkeä Berliinissä viime syyskuussa. Kuva: Hannibal Hanschke / Reuters

5g-teknologia siirtää dataa radioaalloilla kuten 2g, 3g, ja 4g. Radioaallot ovat vain pieni osa koko elektromagneettista spektriä, johon kuuluvat myös mikroaallot, valo ja röntgensäteet. Osa tästä spektristä on ionisoivaa säteilyä eli sellaista, jolla on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Se vaikuttaa ihmisen soluihin ja jopa dna:han. Ionisoiva vaikutus vaihtelee taajuuden mukaan. Mitä lyhempi on aallonpituus, sitä voimakkaampi on ionisoiva vaikutus.

Radioaaltojen aallonpituus on kaikkein pisin, metristä kilometriin. Ionisoivaa vaikutusta, joka olisi edellytys sille, että ihmisen kehossa tapahtuisi jotain, ei ole todettu. Ilman vaikutusta soluihin ei ole myöskään vaikutusta immuunijärjestelmään.