Maanantain piti olla ilon päivä Kongon demokraattisessa tasavallassa, kun Maailman terveysjärjestö WHO aikoi julistaa maata riivanneen ebolaepidemian päättyneeksi. Viime viikolla kuitenkin kaksi ihmistä – 26-vuotias mies ja nuori tyttö – kuoli tautiin, viranomaiset kertoivat maanantaina.

Ebolaepidemia voidaan julistaa päättyneeksi vasta kun uusia tapauksia ei ole ilmennyt 52 päivään. Nyt laskenta alkaa alusta.

Epidemia on jatkunut Kongossa 20 kuukautta ja lähes 2 300 ihmistä on kuollut. Kyseessä on jo kymmenes ebolaepidemia maassa sen jälkeen kun tauti tunnistettiin 1970-luvulla. Tautiin kuolee yleensä noin puolet sairastuneista.

Myös koronavirus on levinnyt yli 80 miljoonan asukkaan Kongoon. Toistaiseksi siihen on virallisten lukujen mukaan kuollut vasta 20 ihmistä.