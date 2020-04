Espanjassa osa rakennusalan ja tehtaiden sekä muiden ei-kriittisten alojen työntekijöistä pääsi maanantaina palaamaan töihin. Rajoitusten lievennys koskee niitä töitä, joita ei ole mahdollista tehdä kotoa käsin. Rajoitusten purkamisella tasapainotellaan haitallisia talousvaikutuksia vastaan.

Espanja päätti kaksi viikkoa sitten sulkea kaiken ei-välttämättömäksi katsotun toiminnan.

Maanantaina asemilla jaettiin hengityssuojia, kun pieni määrä ihmisiä lähti töihin.

Suurin osa espanjalaisista oleskelee edelleen kotioloissa, ja kaupat, baarit ja julkiset tilat pysyvät kiinni ainakin 26. huhtikuuta asti.

Osa espanjalaisista poliitikoista on pitänyt työpaikkojenkin avaamista ennenaikaisena. Esimerkiksi Katalonian itsehallintoalue on vastustanut rajoitusten purkua voimakkaasti. Myös Madridissa on esitetty epäilyksiä ja huolia tartuntojen uudesta noususta, kertoo espanjaislaislehti El País.

Pääministeri Pedro Sánchez vakuutti sunnuntaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että päätös on tehty tieteellisten neuvonantajien suositusten mukaisesti ja jatko riippuu siitä, miten taistelu epidemiaa vastaan etenee.

”Haluamme kaikki päästä takaisin kaduille. Mutta vielä suurempi on halumme voittaa tämä taistelu ja estää tilanteen paheneminen”, Sánchez sanoi.

Espanjan virustilastojen käyrät ovat kääntyneet laskuun: 757 kuollutta keskiviikkona, 683 torstaina, 605 perjantaina ja 510 lauantaina. Sunnuntaina käyrä pomppasi taas: tuoreiden lukujen mukaan silloin kuoli 619 ihmistä, mutta maanantaina viimeisen vuorokauden aikana kuolleita oli 517.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pientä toiveikkuutta näkyy myös Ranskan, Yhdysvaltojen ja Italian tilastoissa. Italiassa kuolleiden määrä, 431, oli maanantaina alhaisin kolmeen viikkoon. Tehohoitoon joutuneiden potilaiden määrä laski yhdeksättä päivää perättäin.

Saksassa tiedeakatemia suositteli maanantaina koulujen mahdollisimman pikaista avaamista.

Vaikka väestön suojeleminen tulee valtioille valtavan kalliiksi, virusta ei ole vielä voitettu, muistuttavat asiantuntijat. Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että rajoitusten purkaminen liian aikaisin saattaa päästää viruksen leviämään uudestaan.

Ensimmäisenä Euroopassa epidemian runtelemaksi joutuneen Italian laajat rajoitustoimet määrättiin alun perin päättymään maanantaina. Pääministeri Giuseppe Conte neuvotteli torstaina liike-elämän edustajien kanssa strategiasta, jolla rajoituksia voitaisiin purkaa. Myöhään perjantai-iltana Conte ilmoitti, että katkolla olleita varotoimia jatketaan toukokuun kolmanteen päivään saakka.

Pohjoismaissa rajoitusten purkamiseen ryhtyi ensimmäisenä Tanska, tosin ehdollisesti. Pääministeri Mette Frederiksen kertoi viime viikolla, että päiväkodit ja koulujen alaluokat avataan alkaneella viikolla, ”jos tartuntatilanne pysyy kurissa”.

Norjassa pääministeri Erna Solberg ilmoitti päiväkotien ja koulujen alimpien luokkien avautuvan kuluvan kuun lopussa. Myös norjalaisille annettu mökkeilykielto puretaan samaan aikaan.

Suomessa hallitus pohtii parhaillaan, voitaisiinko Uudenmaan saarto voidaan mahdollisesti purkaa 19. päivä huhtikuuta. Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus antaa hallitukselle suosituksensa heti pääsiäisen jälkeen.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomessa myös valmisteluryhmän selvittämään laajemmin sekä rajoitusten purkamista että kriisin jälkihoitoa. Ensimmäisten suunnitelmien on tarkoitus valmistua vappuna.

Kriisin kustannukset ovat kovat ympäri maailman, ja jokainen viikko maksaa työpaikkoja ja selvää rahaa. Siksi rajoituksia halutaan purkaa pian.

Esimerkiksi Espanjassa matkailusektori on nyt huolissaan siitä, että vaikka rajoitustoimia purettaisiin, tulee kriisi kestämään paljon pidempään. El País -lehti kertoo, että maaliskuun ja syyskuun välillä Espanjassa vierailleet turistit käyttävät rahaa lähes 65 miljardia. Nämä tappiot eivät tule takaisin, Espanjan yritysten kattojärjestö CEOE sanoi.

Jaénin yliopiston taloustieteen professori Juan Ignacio Pulidon mukaan rajoitusten purkaminen ei palauta turismia kukoistukseensa, sillä matkustusrajoitukset ovat edelleen voimassa.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että jonkinlaisia rajoitustoimia tarvitaan, kunnes koronavirukseen löydetään lääke tai rokote. Yksi heistä on Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo ja toinen Turun yliopiston virusopin dosentti sekä laboratorio- ja bioturvapäällikkö Laura Kakkola. HS haastatteli heitä sunnuntaina.

Koska lääkettä tai rokotetta ei vielä ole, voivat rajoitukset eri laajuudessa olla riesana vielä pitkään. Samaan varautuu myös Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

”Meidän on oltava tämän kanssa varuillamme vielä ainakin vuoden ajan”, Trudeau sanoi torstaina Global News -kanavalle.