Bangkok

Jyväskylästä kotoisin oleva gourmet-keittiömestari ja ravintoloitsija Mikko Vuori on pitänyt Dusty Gecko -ravintolaansa rauhallisella Khanomin alueella Etelä-Thaimaassa jo kymmenen vuotta.

Nyt hän on täysin uudessa tilanteessa.

”Normaalisti, kun touhutaan ravintolassa pitkää päivää, ei ole aikaa kikkailla erikoisjuttuja. Nyt erikoisaikana ja supistettuina aukioloaikoina mielelläni menen harva se päivä aikaisin ravintolaan. Siellä saa rauhassa yksin kokeilla uusia juttuja”, Vuori sanoo.

Aikaa hän kuluttaa nyt esimerkiksi hakemalla Youtubesta inspiraatiota muiden ammattilaisten ohjeista.

Tilanne tuli yrittäjille Thaimaassa eteen yhtäkkiä. Kun koronapandemian leviämisnopeus alkoi Thaimaassa kiihtyä, hallitus alkoi rajoittaa sen etenemistä suoraviivaisesti.

Turistialueilla se näkyy selvästi: suositut rannat on pääosin suljettu, ja pääsy moniin rantakaupunkeihin on estetty. Pitkähäntäveneet ovat rannassa ja pikaveneet laiturissa. Baarit on suljettu, ja ruokaravintoloista saa yleensä myydä ruokaa vain ulos.

Myös Vuoren ravintola keskittyy nyt myymään ruokaa asiakkaille mukaan. Vuori valmisti myös turismikeskittymien ravintoloille erikoisempia kehittelemiään tuotteita.

”Saimme jo hyvin jalkaa oven väliin Ko Samuille, Ko Phanganille ja Krabille, mutta sitten tuli tämä iso mörkö.”

Kausi on Thaimaassa ollut muutenkin hiljainen. Pieni onni onnettomuudessa oli, että kriisi alkoi vasta sesongin lopulla.

Thaimaan turismibisnes voi Vuoren arvion mukaan kärsiä epidemiasta vuosia.

”Puhutaan jo viruksen toisesta aallosta. Taloudet romahtavat ympäri maailmaa huonoon kuntoon. Ei ihmisillä ole varaa matkustella lähitulevaisuudessa”, Vuori sanoo.

”Olen tietenkin huolissani omastakin liiketoiminnastani, mutta strategiaa pitää muuttaa. Jatkossa on enemmän take awayta ja toimituksia. On kehitettävä tuotteita, joita pystyy lähettämään muihinkin kaupunkeihin tilauksista. Makkaroita, leikkeleitä, leipiä, savustettuja tuotteita ja muuta.”

Vuoren omistamat vuokrahuvilat ovat asuttuja, sillä läheisestä Surat Thanin kaupungista on tullut ulkomaalaisia opettajia evakkoon. Vuoren mukaan opettajat pitävät maaseutumaista Khanomia turvattuna paikkana oleilla juuri nyt.

”Kestää vuosia, ennen kuin kaikki palaa ennalleen, jos palaa. Nyt on niin paljon ihmisiä työttöminä, että se aiheuttaa voi tulevaisuudessa enemmän rikollisuutta ja muita ongelmia.”

Ainakaan tähän mennessä rikollisuus ei ole kasvanut. Thaimaan kauppakamari kuitenkin arvioi, että jos koronakriisi jatkuu kuukausia, se voi viedä peräti kymmenen miljoonaa työpaikkaa Thaimaassa, kertoo maan suurin englanninkielinen sanomalehti Bangkok Post.

Monet työttömiksi jääneet ihmiset ovat lähteneet sukunsa luokse maaseudulle. Thaimaa on lisäksi luvannut työttömiksi jääneille ihmisille 5 000 bahtin eli noin 150 euron kuukausittaisen työttömyyskorvauksen, joka on suunnilleen puolet minimipalkasta.

Thaimaa ilmoitti myös, että koronahoito sairaaloissa on nyt ilmaista kaikille Thaimaan kansalaisille.

Thaimaassa asuvia ulkomaalaisia mietityttää nyt myös paikallisten suhtautuminen. Maassa on virinnyt viime aikoina ulkomaalaisvastaisia mielipiteitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Niiden mukaan monet erityisesti etelän turistialueilla olevista ulkomaalaisista eivät piittaa rajoituksista.

Vuoren mukaan länsimaalaisten käyttäytymistä seurataan nyt tarkasti.

”Moni tyhmä turisti ja täällä asuva ulkomaalainen uhmaa ja rikkoo määräyksiä. He ovat pitäneet bileitä ja baareja salaa auki, hengailleet suljetuilla rannoilla. Ei noudateta ulkonaliikkumiskieltoa eikä karanteeneja. Se on erittäin vastuutonta käyttäytymistä”, Vuori sanoo.

”Enemmän varmaan paikalliset rikkovat noita määräyksiä, mutta meidät otetaan vain tapetille.”

Johanna Juhannusvuori ruokaostoksilla Bang Sarayssa. Kuva: Meaw Supaporn

Pattayan kupeessa Bang Sarayn kylässä asuva ja puhelinpalvelussa työskentelevä Johanna Juhannusvuori sanoo, että osa turisteista on jo pidempään aiheuttanut närää paikallisten keskuudessa. Hänen mukaansa huonosti käyttäytyvät turistit vaikeuttavat kaikkien ulkomaalaisten asemaa.

”Ei niistä huonosti käyttäytyvistä turisteista kukaan täällä asuva falle [farang, länsimaalainen] tykkää.”

Myös 14 vuotta Bangkokissa sähköalan parissa työskennellyt Janne Kankaanpää on havainnut vihamielisyyttäkin esiintyneen.

”Facebookissa oli viharyhmäkin, ja tein itsekin siitä ilmoituksen. Siinä jo kehotettiin väkivaltaan ulkomaalaisia vastaan.”

Ryhmässä esimerkiksi ideoitiin huumorin varjolla ulkomaalaisten ammuskelua ritsoilla. Ryhmä oli yksittäistapaus, mutta Bangkok Post viittasi siihen vaatiessaan maanantaina hallintoa puuttumaan vihapuheeseen.

Krabin läänissä turistikeskusten ulkopuolella on iso huvila, jossa asuu nyt kahdeksan Thaimaahan jäänyttä turistia. Heistä kolme on suomalaisia.

Juuso Raitala ja Ville Parviainen kertovat pyrkineensä toimimaan rajoitusten ja suositusten mukaan. He muun muassa alkoivat käyttää kasvomaskia heti, kun suositus niiden käytöstä tuli. Paikalliset ovat suhtautuneet heihin koko ajan ystävällisesti.

Ville Parviainen (vas.) ja Juuso Raitala kertovat asioineensa lähikylässä harvoin ja ostaneensa kerralla viikon tarpeet. Kuva: Suteekatn Narkwanit

Thaimaassa on parin viikon aikana eristetty maakuntia, joissa on ollut taudin leviämisen vaara. Kaikkien maakuntien välillä liikkumista on rajoitettu, ja niiden sisälläkin on eristetty alueita etenkin täksi viikoksi.

Maanantaista keskiviikkoon maassa vietetään Songkrania eli thaimaalaista uutta vuotta. Silloin perinteisesti kokoonnutaan suvuittain ja kylittäin yhteen juhlimaan.

Nyt hallinto haluaa hillitä kokoontumisia ja matkustamista. Sen vuoksi myös alkoholin myynti on väliaikaisesti kielletty isossa osassa maata.

Raitala ja Parviainen eivät enää pääse esimerkiksi alueen turistikeskittymään Ao Nangiin. Sinne pääsy on Phuketin rantakohteiden tapaan kielletty ilman erityistä syytä.

”Ja miksi menisimmekään”, Raitala sanoo.

Rajoituksia sovelletaan joissain paikoissa värikkäästikin. Ko Lantan saarella asuvat ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa poliisien sanoneen joillakin tarkastuspisteillä, etteivät ulkomaalaiset saisi itse ajaa skootterilla tai autolla.

Bangkokin asuinalueiden katukuvaan kuuluvat ruokakojut ovat auki koronakriisinkin aikana. Monen kojun edessä on kuitenkin pisarasuojat. Foodpanda-yhtiön skootterilähetti on juuri käynyt hakemassa tilatun kotiinkuljetuksen Bangkokin Sammakornissa. Kuva: Vesa Mäkinen

Pääkaupunki Bangkok on nyt varsin rauhallinen. Liikenteessä näkee lähinnä kuljetusyritysten autoja ja muita työn vuoksi liikkuvia. Metropoli elää edelleen, mutta ihmisiä on kaduilla paljon normaalia vähemmän. Moni pieni ruokatori on auki, samoin kuin kadun ruokakojut ja ruokakaupat.

Bangkokin rajat ovat olleet suljetut tarpeettomalta liikenteeltä kolmisen viikkoa, ja sisääntuloväylillä on tarkastuspisteet. Myös Bangkokin sisällä on tarkastuspisteitä, joissa mitataan kuumetta. Samanlaisia on satoja eri puolilla maata. Kauppoihin ei maassa ole muutamaan viikkoon päässyt ilman maskia ja kuumemittausta.

Jimi (vas.) ja Janne Kankaanpää, Janne Kankaanpään vaimo Wannapa Malila (oik.) ja tämän serkku Suchada Sutthiarkarn olivat ostamassa mangoja kotinsa lähellä olevalla torilla Bangkokissa lauantaina. Kuva: Vesa Mäkinen

Keskustan kupeessa asuvan Janne Kankaanpään ja hänen perheensä arki keskittyy kotiin sekä sen ympäristöön, kun koulutkin on suljettu.

Työt sujuvat etänä, mutta Kankaanpää ei ole toviin päässyt pelaamaan jääkiekkoa muiden länsimaalaisten kanssa eikä soittamaan bändikavereidensa kanssa.

Kankaanpää kertoo itse viruksen huolestuttavan häntä ja hänen vaimoaan Wannapa Malilaa.

”Vanhemmista olemme huolissamme”, hän toteaa.

Huoli koskee yhtä lailla Bangkokista kolmensadan kilometrin päässä olevassa Buriramin maakunnassa asuvia Malilan kuin Suomessa Kainuussa asuvia Kankaanpään vanhempia.