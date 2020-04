Kiinan koronavirustartunnat ovat jälleen lievässä mutta huolestuttavassa kasvussa, kertovat esimerkiksi yhdysvaltalaisradio NPR ja uutistoimisto Reuters. Pessimistisimmät pelkäävät tämän tarkoittavan koronaviruksen toisen aallon alkua.

Maanantaina Kiina raportoi 169 uudesta tartunnasta ja sunnuntaina 108 uudesta tartunnasta. Luvut ovat maan korkeimpia yli viiteen viikkoon.

Kiinan mukaan yli 90 prosenttia uusista tartunnoista oli saatu ulkomailla ja ne todettiin maahan palattaessa.

Erityisen paljon tartuntoja on todettu Venäjältä palanneilla. Esimerkiksi venäläisen lentoyhtiön Aeroflotin koneella Moskovasta 10. huhtikuuta palanneilta saatiin 60 positiivista testitulosta.

Tartuntoja raportoidaan myös matkailijoilta, jotka palaavat Vladivostokin suunnasta Koillis-Kiinassa sijaitsevaan Heilongjiangin provinssiin.

Siksi määräyksiä on tiukennettu alueella. Suifenhen ja Harbinin kaupunkeihin Venäjältä palaavien täytyy nyt jäädä karanteeniin 28 päiväksi.

Venäjä kertoi maanantaina 2 500 uudesta tartunnasta. Venäjän viralliset luvut ovat kuitenkin vielä vähäisiä Kiinan taannoisiin lukuihin saati Yhdysvaltojen nykyisiin lukuihin verrattuna.

Kiinan poliisit olivat varautuneet suojapuvuin koronavirukseen Harbinin lentoasemalla Venäjän ja Kiinan rajalla lauantaina. Kuva: Huizhong Wu / Reuters

Virus sai alkunsa Kiinan Wuhanista, mutta maa pystyi estämään viruksen etenemistä tiukoin karanteenimääräyksin niin, että koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut Kiinassa virallisten tietojen mukaan vain alle 3 400 ihmistä.

Todellinen luku lienee selvästi korkeampi, mutta mitä ilmeisimmin tartuntojen määrä saatiin kireillä toimenpiteillä laskuun. Samalla Kiina on ehtinyt jo ryhtyä purkamaan osaa karanteenitoimenpiteistä esimerkiksi Wuhanissa.

Sillä, että viruksen lähtömaa Kiina korostaa viruksen leviävän nyt ulkomailta, on seurauksia myös Kiinassa asuville siirtolaisille.

Erityisesti afrikkalaistaustaiset ovat kertoneet lisääntyvästä rasismista, esimerkiksi The Financial Times raportoi. Ihmisiä on häädetty asunnoista, ja etenkin Kiinan eteläosassa sijaitsevassa Kantonin kaupungissa hotellit ja ravintolat ovat omaksuneet uuden linjan olla ottamatta afrikkalaistaustaisia asiakkaiksi.

Afrikan maiden suurlähettiläät valittivat asiasta yhteiskirjelmässä Kiinan ulkoministeriölle. Heidän mukaansa Kiinassa asuvia siirtolaisia on myös pakotettu ylimääräisiin testeihin ja karanteeneihin mielivaltaisesti.

Kiina ehti aluksi kiistää syytökset, mutta kertoi sitten ottavansa ne vakavasti ja olevansa yhteistyössä Kantonin viranomaisiin asian vuoksi.

Kiinaa syytettiin pandemian alkuvaiheessa viruksen salailusta, ja sama trendi näyttää jatkuvan koronavirustutkimusten julkaisemisessa.

Uutiskanava CNN ehti nähdä kahden kiinalaisyliopiston verkkosivuilla määräyksen, jonka mukaan koronavirustutkimuksia saa nyt julkaista vain, jos ne ovat läpäisseet entistä monimutkaisemman tarkastuskierroksen.

Viruksen alkuperää jäljittävien tutkimusten dokumentit on yliopistolla tehtävän tarkastuksen jälkeen lähetettävä opetusministeriön tiede- ja teknologiaosastolle, josta ne lähtevät vielä hallituksen alaiselle työryhmälle. Vasta sen jälkeen päätetään tutkimusten mahdollisesta pääsystä julkisuuteen.

Kun CNN kysyi määräyksestä osaston työntekijältä, tämän vastaus oli, ettei määräystä ole tarkoitettu julkisuuteen.

Sen jälkeen tieto keskushallinnon määräyksestä poistettiin yliopistojen verkkosivuilta.

Aikaisemmin Kiinasta on saatu kiinnostavaa tutkimusta esimerkiksi Wuhanissa tehtyjen hoitotoimenpiteiden tehosta.

Tutkimus kävi läpi yksityiskohtaisesti 191 potilaan taudinkulun kahdessa wuhanilaisessa sairaalassa. Potilaista 32 joutui lopulta hengityskoneeseen, ja heistä 31 kuoli.